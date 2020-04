Vivons-nous dans un univers déséquilibré?

Si votre vie semble parfois sans direction, vous pourriez légitimement blâmer l’univers.

Selon les principes clés de la physique moderne, le cosmos est «isotrope» à des échelles de plusieurs milliards d’années-lumière, ce qui signifie qu’il devrait avoir le même aspect et le même comportement dans toutes les directions. Depuis le big bang il y a près de 14 milliards d’années, l’univers aurait dû s’étendre à l’identique partout. Et cette attente correspond à ce que les astronomes voient lorsqu’ils observent l’uniformité lisse de la rémanence du ciel du Big Bang: le fond micro-ondes cosmique (CMB). Maintenant, cependant, une étude aux rayons X des distances aux amas de galaxies à travers le ciel suggère que certains sont beaucoup plus proches ou plus éloignés que l’isotropie ne le prédit. Cette découverte pourrait être un signe que l’univers est en fait «anisotrope» – s’étendant plus rapidement dans certaines régions que dans d’autres. Avec des excuses à quiconque cherche une excuse cosmique pour des malheurs personnels, peut-être que l’univers n’est pas si dépourvu de sens après tout.

Ces preuves possibles d’anisotropie proviennent d’une équipe internationale dirigée par l’astronome Konstantinos Migkas de l’Université de Bonn en Allemagne. Et il s’appuie sur des données nouvelles ou archivées sur près de 850 amas de galaxies vues par l’Observatoire de rayons X Chandra de la NASA, le satellite XMM-Newton de l’Agence spatiale européenne et Advanced du Japon Satellite pour la cosmologie et l’astrophysique.

L’étude, parue dans l’édition d’avril d’Astronomy & Astrophysics, traite chaque groupe un peu comme un phare – mesurant leurs distances en fonction de la luminosité ou de la luminosité de chacun. En mesurant les types et les quantités de rayons X émis par le gaz chaud et raréfié diffusant une grappe donnée, l’équipe a pu déterminer la température de ce gaz. Cela a permis aux chercheurs d’estimer la luminosité des rayons X de l’amas – et donc sa distance. Ensuite, ils ont calculé la luminosité de chaque cluster via une technique distincte qui s’appuyait, en partie, sur des déterminations préexistantes du taux d’expansion de l’univers. La comparaison des deux valeurs de luminosité des clusters indépendants a permis à Migkas et à ses collègues de sonder les déviations potentielles du taux d’expansion de l’univers à travers le ciel entier, révélant deux régions où les clusters étaient environ 30% plus lumineux ou plus faibles (et donc potentiellement plus proches ou plus éloignés) que prévu .

«Nous avons réussi à identifier une région qui semble se développer plus lentement que le reste de l’univers et qui semble se développer plus rapidement», explique Migkas. «Il existe de nombreuses études avec des supernovae optiques et avec des galaxies infrarouges qui ont également détecté des anisotropies similaires dans les mêmes directions. Et il existe également de nombreuses études avec des ensembles de données similaires qui ne montrent aucune anisotropie! Par conséquent, la situation est encore vague. Nous ne prétendons pas connaître l’origine des anisotropies, seulement qu’elles sont là. »

Une anisotropie étonnante et déprimante

Un univers anisotrope ébranlerait les piliers de la physique, exigeant des révisions majeures de la pensée actuelle sur l’évolution cosmique. “Si [the universe’s growth] est en effet différent dans différentes directions, ce qui apporte une toute nouvelle ride dans une hypothèse cosmologique sur l’homogénéité de l’expansion sur des régions suffisamment grandes de l’espace », explique Megan Donahue, astrophysicienne de la Michigan State University qui n’était pas impliquée dans l’étude. «Serait étonnant et déprimant», ajoute-t-elle, car cela suggérerait que notre compréhension de la structure et de l’évolution à grande échelle de l’univers est profondément, peut-être de façon permanente, incomplète.

Pour expliquer une telle chose – et la réconcilier avec l’isotropie presque parfaite vue dans le CMB – les cosmologistes pourraient se tourner vers l’énergie sombre, la force mystérieuse entraînant une accélération de la croissance de l’univers. Peut-être, quelque part dans les éons intermédiaires entre l’image du CMB de l’univers “précoce” et “tardif” de plusieurs milliards d’années, les effets de l’énergie sombre sont devenus plus forts dans certaines parties choisies du cosmos, créant une expansion déséquilibrée.

“Il serait remarquable que l’énergie sombre se révèle avoir des forces différentes dans différentes parties de l’univers”, a déclaré le co-auteur de l’étude Thomas Reiprich de l’Université de Bonn dans une récente déclaration. “Cependant, beaucoup plus de preuves seraient nécessaires pour régner trouver d’autres explications et présenter des arguments convaincants. »

Alternativement, l’univers pourrait ne pas être du tout déséquilibré: les amas de galaxies aberrantes pourraient être pris dans un «écoulement en vrac», tiré hors de la place par l’emprise gravitationnelle d’amas encore plus gros et plus éloignés, un peu comme des bateaux balayés dans un courants rapides de la rivière. Mais la plupart des cosmologistes ne s’attendaient pas à ce que des flux en vrac se produisent à travers les très grandes échelles sondées par l’étude, qui a permis de mesurer environ cinq milliards d’années-lumière.

«Il pourrait très bien s’agir d’un flux en vrac», explique Migkas. «Néanmoins, cela serait également très important, tout simplement parce que la plupart des études n’en tiennent pas compte! Tout flux en vrac existant pourrait fortement affecter nos résultats et nos mesures si les gens ne corrigent pas ces mouvements de manière appropriée. »

Taches aveugles cosmiques

L’explication la plus évidente, bien sûr, serait que les asymétries apparentes dans l’espacement des grappes sont dues à des défauts dans les données ou leur analyse. Pourtant, ce scénario pourrait encore exiger des mises à jour de la compréhension des scientifiques sur la façon dont les erreurs se glissent dans leurs meilleurs calculs des distances cosmiques.

«Les études utilisant des clusters comme sondes de cosmologie donnent des résultats délirants depuis un certain temps», explique Adam Riess, astronome à l’Université Johns Hopkins non affilié à l’équipe de Migkas, citant des analyses récentes par d’autres chercheurs qui mettent en évidence les incohérences entre le travail en cluster et d’autres mesures techniques. Ces incohérences suggèrent que les corrélations entre la température des rayons X d’un amas de galaxies et sa luminosité ne sont pas aussi nettes que les chercheurs le préféreraient. De plus, dit Riess, il y a d’autres problèmes potentiels à traiter ici, dans la Voie lactée: à savoir, le disque rempli de gaz et de poussière de notre galaxie, qui obscurcit les vues des astronomes sur le cosmos plus large de diverses manières vexantes. Ce n’est peut-être pas une coïncidence, dit-il, que la région de la plus grande anisotropie cosmique apparente identifiée par Migkas et ses collègues borde l’endroit où le gaz et la poussière absorbant les rayons X de la Voie lactée sont les plus épais. “Ils prétendent que la direction étrange de l’univers est dans notre angle mort”, ajoute Riess. “Cela semble suspect!”

David Spergel, cosmologiste à l’Université de Princeton et au Flatiron Institute de New York, soupçonne également des défauts dans les mesures basées sur les grappes, en partie parce que tant d’autres techniques fournissent des résultats fondamentalement contradictoires. “Ceci est un document qui est très important si [it is] vrai mais très peu probable », dit-il. «Nous avons de nombreux tests d’anisotropie beaucoup plus précis basés sur des observations [the CMB] et de structure à grande échelle. Ces observations sont plus simples, plus nettes et ont été reproduites de différentes manières. » Des anisotropies de l’échelle suggérée par la nouvelle étude, selon lui, entraîneraient des fluctuations du CMB qui seraient 1000 fois plus lumineuses que ce que les astronomes ont observé.

Même ainsi, Migkas et ses collègues soutiennent qu’une décision décisive contre – ou pour – un univers déséquilibré nécessite des sondes supplémentaires et plus complètes de la structure cosmique à grande échelle. Ils recherchent maintenant d’autres indices d’anisotropie des amas de galaxies dans les cartes du CMB et cherchent à valider leurs études d’amas à base de rayons X avec des observations infrarouges complémentaires. Des résultats concluants pourraient en fin de compte provenir de nouveaux télescopes spatiaux – tels que eROSITA, un observatoire à rayons X germano-russe, ou la prochaine mission Euclid de l’Agence spatiale européenne – qui effectueront des études plus approfondies et plus larges des amas à travers le ciel entier.

«En général, nous pensons que de plus en plus de personnes devraient se pencher sur l’isotropie de l’univers – trouver de nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour le faire – compte tenu de l’énorme importance que cela a pour la cosmologie standard», dit Migkas. “Ce serait formidable si nous savions, une fois pour toutes, si l’univers tardif semble isotrope ou non.”