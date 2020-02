Vivre en Italie à l’ombre du Coronavirus

Au cours des trois derniers jours, ma vie a complètement changé. J’habite à Plaisance, à quelques kilomètres des zones les plus touchées par le coronavirus en Italie. La ville n’est pas en situation de quarantaine absolue. Cependant, il semble que nous soyons au centre de l’épidémie.

La situation dans le pays a commencé à se compliquer samedi matin. À cette époque, j’organisais une réunion normale avec mes amis. Certains ont essayé de traiter les informations aussi calmement que possible, mais d’autres ont commencé à annuler sa présence.

La paranoïa d’être si près d’un endroit où – peut-être – il y avait des cas positifs s’est progressivement emparé de tout le monde. “Nous ferions mieux de ne pas sortir”, “Ma famille ne veut pas que nous soyons dans la rue”, étaient quelques-uns des commentaires qui se sont multipliés avec le passage des heures. Enfin, la fête a été annulée.

L’après-midi, je suis sortie me promener dans la rue. Tout semblait aller bien, si je ne tenais pas compte du nombre de personnes qui circulaient; Contrairement à l’image habituelle d’un centre surpeuplé, seuls quelques hommes courageux ont été encouragés à se promener. Les premiers mentons étaient déjà entrevus.

Mais tout a changé dimanche. Les gondoles des supermarchés étaient complètement vides. Il était impossible d’obtenir les produits les plus élémentaires: eau, farine, pâtes, surgelés. Et même des combats différents ont éclaté au cours des dernières bouteilles d’eau et de sucre.

La pénurie était totale. Et aux mentons, les gens ont ajouté des gants en latex. TTout cela, encore une fois, sans que les autorités aient déclaré la quarantaine.

Dimanche après-midi, le président de la région a annoncé la fermeture des écoles, universités, bars et restaurants pour une semaine. La nuit, la semaine était devenue deux.

Les week-ends sont toujours très calmes à Plaisance. Mais le calme habituel est devenu un silence terrifiant. Il n’y a pas un seul bruit dans la rue; peu sont encouragés à sortir et à ne le faire qu’en voiture et à chercher de la nourriture ou des boissons.

La paranoïa est devenue l’État dominant. Une connaissance a éternué dans le bureau de poste et la caissière a refusé d’y assister. Et les gens qui attendaient à côté d’elle ont clairement exprimé son appréhension. C’est la nouvelle norme: qui montre même le moindre aperçu du symptôme de maladie respiratoire est complètement isolé.

Lundi ressemblait à un dimanche comme jamais au cours des cinq dernières années. Les rues sont encore vides, peu de voitures circulent et voir plus de dix personnes traverser le centre est une anomalie. Et ceux qui le font sont équipés de gants et de masques.

Plaisance semble morte. Comme toute ville proche de la Lombardie, où le premier cas positif du pays a été enregistré. Seuls les carillons des églises qui annoncent le passage d’une nouvelle heure sont entendus. Il y a deux jours, je n’ai entendu personne parler devant ma maison. Toutes les personnes que je connais sont chez elles, personne n’est encouragé à partir. L’eau et les cigarettes sont les produits les plus recherchés et on n’en trouve nulle part.

La situation est effrayante.

Je peux dire sans aucun doute que cela me marquera pour la vie. En 72 heures, le nombre de personnes touchées est passé de 2 à plus de 15. Et mardi, le chiffre était passé à 222, avec sept morts. Nous avons tous peur.

Et, encore une fois, Plaisance n’est soumise qu’à des mesures préventives., Comment sera-t-elle vécue dans les villages en quarantaine? Cela me donne le frisson de simplement y penser.

Il ne reste plus qu’à attendre, être à la maison et prier pour n’avoir aucun symptôme.