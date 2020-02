Vivre sans sens de l’orientation

Nous connaissons tous des gens qui affirment n’avoir «aucun sens de l’orientation», et notre tendance est presque toujours de minimiser de telles réclamations plutôt que de les utiliser pleinement.

Pourtant, pour certaines personnes, cette description est littéralement vraie, et vraie en toutes circonstances: S’ils prennent un seul mauvais virage sur une route établie, ils se perdent souvent totalement. Cela se produit même lorsqu’ils ne sont qu’à quelques kilomètres de leur lieu de résidence.

Ellen Rose avait été une de mes patientes pendant des années avant de réaliser qu’elle avait ce handicap d’apprentissage tout au long de la vie.

J’ai été mis au courant peu de temps après avoir déménagé mon bureau de psychologie d’Agawam, Massachusetts à Suffield, Connecticut, à seulement cinq miles de là.

J’ai donné à Ellen un nouvel ensemble de directions depuis la région de Springfield, Massachusetts, qui l’a emmenée vers le sud sur l’Interstate 91 jusqu’à la sortie 47W, puis à travers la rivière Connecticut jusqu’à la route 159 à Suffield. Je pensais que cela ne lui poserait aucun problème.

Quelques minutes après son rendez-vous, elle a appelé pour dire qu’elle était perdue. Elle était venue vers le sud sur la route 91 et avait pris la bonne sortie, mais elle s’est déconcertée et s’est presque immédiatement accrochée à droite sur une route allant directement vers le nord, la ramenant sur la ligne du Massachusetts jusqu’à la ville de Longmeadow.

Elle savait que c’était faux mais ne savait pas comment le corriger, alors j’ai répété les instructions pour monter sur la 91 South et ainsi de suite.

Des minutes se sont écoulées, puis d’autres minutes se sont écoulées, et elle a rappelé pour dire qu’elle avait en quelque sorte conduit par la sortie qu’elle était censée emprunter et qu’elle était à Windsor, dans le Connecticut. Je l’ai gardée au téléphone et l’ai guidée tour à tour vers mon bureau.

Quand je lui ai demandé pourquoi elle n’avait pas pris la sortie 47W, elle a dit qu’elle l’avait vue mais elle est arrivée plus tôt qu’elle ne s’y attendait, alors elle a continué.

Cette condition – la désorientation topographique du développement – n’avait même pas de nom officiel jusqu’en 2009, lorsque Giuseppe Iaria a signalé son premier cas dans la revue Neuropsychologia.

Pour comprendre la DTD, il est préférable de commencer par dire qu’il existe deux façons principales pour les voyageurs qui réussissent de naviguer dans leur environnement.

La première consiste à suivre un itinéraire prescrit d’ici à là. La psychologue cognitive Barbara Tversky décrit la navigation d’itinéraire comme une série de chemins et de points de choix qui est essentiellement égocentrique: il est construit dans le but d’atteindre un objectif particulier à partir d’un point de départ fixe, et tout le voyage est expliqué du point de vue de la voyageur.

Commencer ici. Continuez tout droit sur 1,6 km et tournez à droite sur Elm Street. Lorsque la route se sépare, allez vers le mât et suivez cette route sur le pont. Allez au premier rond-point et prenez la deuxième sortie. Le restaurant est à 3 km sur la gauche.

La deuxième stratégie de navigation implique une vue à vol d’oiseau – une carte – de la zone générale.

Les cartes sont des aperçus, des «aperçus d’un espace de possibilités», qui présentent une variété de chemins possibles. Les cartes reposent presque toujours sur des directions cardinales, généralement est-ouest et nord-sud, qui les ancrent à un espace plus grand.

Lorsque nous utilisons une carte pour arriver quelque part, c’est à nous de déterminer le meilleur itinéraire, ou la gamme d’alternatives, pour nous-mêmes.

Alors, comment cela fonctionne-t-il dans le monde réel?

Dans son livre de 2019, Mind in Motion, Tversky reconnaît que la plupart d’entre nous ne portent pas un tiroir de cartes dans nos têtes.

Au lieu de cela, nous utilisons une combinaison de méthodes pour arriver où nous allons: en partie les directions étape par étape, en partie la vue à vol d’oiseau et en partie les informations générales de type carte (c’est quelque part près du centre de la ville; nous voyagerons vers Omaha; le soleil de la mi-journée est sur notre gauche, donc nous nous dirigeons toujours vers l’ouest) et des repères utiles.

Pour cette raison, Tversky fait référence à nos plans d’orientation non pas comme des «cartes cognitives» mais comme des «collages cognitifs», et ses recherches démontrent que lorsque nous communiquons spontanément des instructions à une autre personne, nous utilisons presque toujours une description assemblée.

Mais il est important de noter que la plupart des directions de navigation de complexité modérée dépendent en partie de la capacité à comprendre une perspective cartographique.

Parfois, les cartes ne font que de meilleures directions, mais elles sont essentielles si nous faisons une erreur et devons trouver comment corriger notre route.

Le problème pour Ellen est qu’elle n’est pas en mesure de créer une vue à vol d’oiseau par elle-même et, de même, elle ne peut pas vraiment en faire bon usage lorsqu’elle est fournie par d’autres.

Comme d’autres personnes atteintes de DTD, elle peut suivre un itinéraire en morceaux, mais cela ne fait jamais partie d’une compréhension spatiale plus large. C’est parce qu’elle n’a pas une compréhension spatiale plus large de son environnement.

Il y a quelques années, par exemple, Ellen conduisait dans la ville de West Springfield et a involontairement fini par traverser la rivière Connecticut jusqu’à Springfield. Elle a atterri sur Carew Street, à seulement un mile de l’hôpital où elle travaillait et à deux miles et demi de Winchester Square, où elle a grandi.

Manquant même une perspective de carte sommaire de cette partie de la ville, elle ne pouvait pas établir ses repères et ne savait pas vers qui se tourner. Alors elle a roulé au hasard, comme si elle était une étrangère dans un endroit étrange. Heureusement, elle a finalement repéré un point de repère près du pont qui a traversé la rivière pour revenir à West Springfield.

Cette expérience n’était pas un coup de chance. Lorsque j’ai demandé à Ellen d’indiquer les positions relatives de Holyoke, Granby et Belchertown sur une feuille de papier vierge, son interprétation était totalement fausse. Et ce malgré le fait que les villes s’alignent les unes sur les autres sur un tronçon de 13 miles de la route 202 américaine, qui lui est bien connu.

Je lui ai demandé de dessiner un schéma du deuxième étage de la maison qu’elle partage avec sa fille et son gendre. Ce fut une tâche difficile pour elle (elle vit au premier étage mais connaît très bien le second).

Elle a décrit son effort non pas comme un oiseau regardant d’en haut, mais comme une araignée rampant à travers le papier traçant un itinéraire d’une pièce à l’autre.

À l’instar des dyslexiques qui apprennent à s’adapter à un monde de panneaux de signalisation, de menus de restaurants et de formulaires officiels, les personnes atteintes de DTD apprennent à naviguer dans leur environnement sans avoir un schéma mental de leur destination.

Pendant vingt ans, Ellen a réussi à fonctionner comme conductrice d’autobus scolaire en s’appuyant uniquement sur une stratégie d’itinéraire. Elle portait tous les jours des notes détaillées avec elle, les consultait religieusement et ajoutait de petits mnémoniques pour se maintenir sur la bonne voie.

Ellen s’est toujours demandée ce qui n’allait pas avec elle. Elle savait que lorsque d’autres attribuaient ses problèmes à ne pas simplement prêter attention, ils se trompaient. Elle craignait que ses problèmes de voyage ne soient le signe de quelque chose de plus inquiétant que de se perdre facilement, mais n’avait aucune idée de ce que cela pouvait être.

Découvrir qu’elle souffrait d’une désorientation topographique développementale était un soulagement. Savoir que quelque chose a un nom peut être une expérience libératrice. Tout d’un coup, c’est une chose, un concept avec des caractéristiques et des limites définies. C’est en quelque sorte une sorte de carte.