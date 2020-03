Vizcarra rassure la population péruvienne et assure “qu’il n’y aura pas de pénurie” dans les magasins

MADRID, 13 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Pérou, Martín Vizcarra, a tenté de rassurer la population ce vendredi, à laquelle il a assuré qu ‘”il n’y aura pas de pénurie” dans les magasins d’alimentation après des achats massifs de produits dans plusieurs supermarchés du pays.

Ainsi, il a demandé aux citoyens de garder son calme après que 28 cas de coronavirus au Pérou ont été confirmés. Selon des informations du journal local “El Comercio”, le président a précisé qu’il n’y aura pas de pénurie de produits de toute nature étant donné qu’une urgence sanitaire a été décrétée “qui n’affecte pas l’appareil productif” du pays.

Vizcarra a également souligné que l’achat “un peu hâtif” entraînerait une hausse des prix des produits et a expliqué que, généralement, l’approvisionnement se produit en cas d’urgence provoquée par une catastrophe naturelle.

“Nous avons approuvé l’urgence sanitaire et peut-être qui peut générer de l’anxiété chez les gens et qui génère ce désespoir pour faire du shopping. Cette urgence est due à un virus. Parfois, nous déclarons qu’une urgence est due à une catastrophe naturelle. Par exemple, un tremblement de terre “il a réfléchi.

En ce sens, il a soutenu que «cela a, par exemple, pour effet de détruire les infrastructures». Ensuite, l’appareil productif est affecté et il y a une diminution de la nourriture. Cette urgence n’affecte pas du tout l’infrastructure “, a-t-il souligné.

“Les entrepôts des centres commerciaux et des sociétés de production sont approvisionnés. Tous les appareils productifs (fermes et usines) sont en parfait état et continuent de produire”, a-t-il déclaré avant d’affirmer qu’il n’y aura “pas de problèmes de pénurie car cette urgence en comparaison pour d’autres, il n’a pas endommagé l’infrastructure de production. ” “Calme et sérénité”, a-t-il demandé.

Pour sa part, la ministre de la Santé, Elizabeth Hinostroza, a affirmé que la population doit comprendre “la dimension réelle” du panorama actuel afin de ne pas provoquer une situation de pénurie de produits.