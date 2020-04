Vladimir Poutine assure que la Russie a le coronavirus “totalement contrôlé”

Le président russe,Vladimir Poutine, a souligné ce dimanche que les autorités ont “pleinement contrôlé”la crise causée par le coronavirus et a été convaincu que le pays passera ce test. “Le travail se fait à un bon rythme, organisé et de manière responsable à tous les niveaux de pouvoir. La situation est entièrement contrôlée et toute la société s’unit face à une menace commune”, a déclaré M. Poutine dans des déclarations recueillies par l’agence de presse russe Spoutnik.

“Nous analysons attentivement l’expérience d’autres pays, nous coopérons activement avec nos amis et collègues étrangers,nous sommes conscients de ce qui se passe, nous voyons les risques, nous savons comment agirà chaque changement de situation et nous faisons ce qui est nécessaire, en travaillant à nous anticiper “, a expliqué Poutine dans un message vidéo publié pour féliciter Pâques orthodoxe.

Poutine a notamment assuré que “les vastes ressources nécessaires pour protéger la vie et la santé sont disponiblesainsi que pour soutenir l’économie nationale. “Ces ressources” sont utilisées de manière prudente et ponctuelle en fonction de l’évolution de la situation, tout d’abord pour aider les familles les plus vulnérables. “” Il ne fait aucun doute que nous vaincrons dignement les épreuves qui nous ont touchés “, a-t-il rivé.

Poutine a souligné quePâques servira à renforcer l’espoir et la foi de la populationparce que la résurrection du Christ est un “symbole puissant” qui “se souvient que la vie continue”.

Ce même samedi, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a déclaré que la courbe de contagion pourrait commencer à s’aplatir la semaine prochaine. “Cette semaine, le nombre de personnes infectées augmente chaque jour, témoignage que nous n’avons pas encore atteint le plateau. Attendons donc le prochain. Nous sommes déjà en quarantaine depuis trois semaines”, a déclaré Peskov lors d’un entretien avec le Canal Rossiya 1.

Les dernières données officielles, samedi, indiquent36 793 cas de coronavirus en Russie, dont 313 décèset 3 057 récupérations.

