Voici à quoi ressemble l’avenue Chapultepec après sa réhabilitation

Avec un investissement de 250 millions de pesos, ce matin les travaux de réhabilitation du Avenue Chapultepec, dans son tronçon de Liège au rond-point des insurgés, dans la ville de Mexico.

Pendant près de 4 mois de travail, 1,5 kilomètre de route, 9 mille 811 mètres carrés de trottoirs, 313 ont été installés luminaires, 23 racks pour vélos, 828 bornes; l’emblématique était également présent aqueduc et la sculpture “Le Peuple du Soleil” du professeur Gilberto Aceves Navarro, ainsi que 75 jardinières, où des buissons et 300 arbres ont été plantés.

De même, 3,8 kilomètres de conduites d’eau potable et de drainage, 7 ont été installés croix sûres et le piste cyclable

En outre, les places de voiture ont été réduites seulement deux voies centrales et deux latérales par direction, en plus d’annuler les virages à gauche et pour agrandir les trottoirs.

Selon le gouvernement de Mexico, ces rénovations ils bénéficieront à 300 mille personnes; Qui est-ce ils peuvent parcourir cette section en moins de temps: La circulation des piétons passera de 3,68 minutes à 1,93, tandis que la rotation des routes passera de 15. 22 minutes à 13.

Le chef du gouvernement était présent lors de l’inauguration, Claudia Sheinbaum, et les titulaires des Secrétariats des Travaux et Services, de la Mobilité et du Réseau d’Eau: Jesús Esteva Medina, Andrés Lajous Loaeza et Rafael Carmona, respectivement, qui a fait une tournée entre les rues de Salamanque et Liverpool pour vérifier le travail.

Sheinbaum a rappelé que la réhabilitation de l’avenue Chapultepec a remplacé le dernier projet administratif, dans lequel il était destiné à créer un couloir commercial et non un nouvel espace de loisirs et de coexistence sociale:

Enfin, le président a déclaré que pour la deuxième étape, ils interviendront, d’abord sur l’Avenida Balderas, puis sur le centre historique.

Rénovation des zoos de Chapultepec et San Juan de Aragón

À la mi-janvier, le Gouvernement de Mexico a annoncé qu’il allouera 100 millions de pesos renouveler le Zoos de San Juan de Aragón et Chapultepec.

Le chef du gouvernement a expliqué qu’avant l’abandon qui s’est produit ces dernières années dans les zoos de la capitale du pays, il faut intervenir.

Ce sera dans les semaines à venir Ministère de l’environnement (Sedema) de Mexico, dirigée par Marina Robles, publie le plan, car le projet exécutif est toujours en cours.

La dernière fois que des ressources ont été investies dans le zoo d’Aragon, c’était entre 2000 et 2006; De plus, la deuxième étape a été abandonnée.

Concernant l’hypothèse abus reçus par différentes espèces d’animaux dans ce zoo, Sheinbaum a déclaré que cela ne serait pas autorisé et qu’il y a des spécialistes qui travaillent sur place pour éviter ce type de comportement.