Voici à quoi ressemblent les principales villes du monde mises en quarantaine par les coronavirus (PHOTOS)

En raison des cas croissants de coronavirus (COVID-19) dans le monde, divers pays ont choisi de suggérer la isolement volontaire ou mise en quarantaine et d’autres où la situation les maintient dans un état critique pour déclarer état d’urgence, le tout dans le seul but d’empêcher la propagation de virus et plus de contagions.

La situation inhabituelle a amené avec elle que les rues du grand les villes Ils semblent pratiquement vides, avec seulement quelques personnes ou voitures en circulation et avec un affichage de sécurité important.

Times Square / .

Après l’augmentation alarmante de les infections y décès dans Italie y Espagne, la plupart des pays L’Europe ils sont entrés mise en quarantaine pour arrêter la propagation du virus, ce qui a entraîné la désolation et la méconnaissance des principales avenues et zones touristiques.

Espagne / . Espagne / . Italie / . Italie / . Londres / . Londres / . France / . France / .

Cette situation se produit également dans Amérique latineoù Pérou, Venezuela, Équateur y Le sauveur Ils ont été les premières entités à décréter une quarantaine nationale. Plus tard, ils ont rejoint Argentine y La Colombie, tandis que Paraguay, Bolivie, Équateur y Pérou ils ont imposé le couvre-feu.

Colombie / ReutersColombie / .

Dans le cas de États Unis, malgré le fait que le président Donald Trump n’a pas l’intention de placer tout le pays en détention obligatoire, certains États comme Californie y New YorkIls ont adopté cette mesure pour empêcher le nombre de personnes infectées de continuer à augmenter.

États-Unis / .

Alors que en Mexique Bien qu’il n’y ait pas un grand nombre de personnes infectées et de décès, établissements de santé ont recommandé la isolement volontaire, mesure prise par les écoles, les entreprises et les établissements, qui a fait éclater les avenues avec un petit nombre de personnes.

Mexique / ReutersMexique / .

