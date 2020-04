Voici ce que nous savons des médicaments les plus vantés testés pour COVID-19

Alors que la pandémie de COVID-19 continue de faire des morts dans le monde, il n’existe aucun traitement spécifique pour la maladie au-delà des soins de soutien. Plusieurs médicaments déjà prescrits pour d’autres maladies se sont révélés prometteurs contre le nouveau coronavirus dans des études précliniques. Et ils sont actuellement testés dans des essais cliniques ou donnés à des patients à titre compassionnel. Mais les experts avertissent que ces médicaments n’ont pas encore prouvé leur efficacité dans le traitement des patients COVID-19.

Au moment d’écrire ces lignes, le virus a infecté plus de deux millions de personnes dans le monde et fait plus de 130 000 morts. Un vaccin et de nouveaux traitements pourraient prendre des années à se développer complètement, mais l’Organisation mondiale de la santé a récemment lancé un vaste essai international appelé Solidarité pour tester quatre thérapies existantes. Ce sont les médicaments antipaludiques étroitement apparentés chloroquine et hydroxychloroquine; le médicament antiviral remdesivir (développé à l’origine pour traiter Ebola); la combinaison antivirale de lopinavir et de ritonavir (utilisée pour le VIH); et ces deux médicaments anti-VIH ainsi que l’interféron bêta anti-inflammatoire à petites protéines. Un certain nombre d’essais cliniques distincts de ces médicaments et d’autres sont en cours dans plusieurs pays, dont les États-Unis.

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le remdesivir pour le traitement des patients atteints de COVID-19 en vertu du protocole d’utilisation compassionnelle (une désignation qui donne aux patients atteints de maladies potentiellement mortelles l’accès à un médicament expérimental). Et l’agence a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence – qui autorise des médicaments ou des utilisations par ailleurs non approuvés en cas d’urgence – pour la chloroquine et l’hydroxychloroquine.

«Aucune de ces thérapies n’est prouvée», explique Stanley Perlman, professeur de microbiologie et d’immunologie à l’Université de l’Iowa. Seuls les résultats des essais cliniques randomisés peuvent montrer s’ils fonctionnent, ajoute-t-il.

Voici ce que les scientifiques savent jusqu’à présent sur certains des médicaments les plus importants actuellement testés comme traitements pour l’infection potentiellement mortelle.

Chloroquine et Hydroxychloroquine

Le président Donald Trump a vanté à plusieurs reprises les médicaments contre le paludisme, la chloroquine et l’hydroxychloroquine comme traitement pour COVID-19, malgré le manque de preuves cliniques indiquant qu’ils travaillent pour la maladie. Les commentaires du président ont déclenché une ruée parmi les médecins et les patients pour obtenir les médicaments – qui sont fréquemment utilisés pour traiter les maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde et le lupus – et il y en a maintenant une pénurie aux États-Unis. En outre, ces substances peuvent être dangereuses dans personnes en bonne santé: un homme en Arizona est décédé après avoir ingéré un nettoyant pour aquarium contenant un type de chloroquine qui n’est pas approuvé pour l’usage humain. Le 28 mars, la FDA a délivré une autorisation d’urgence pour administrer de la chloroquine ou de l’hydroxychloroquine à des patients atteints de COVID-19, mais de nombreux experts disent que l’utilisation généralisée de ces médicaments est prématurée.

«Le soutien clinique est très, très minime», explique Maryam Keshtkar-Jahromi, professeure adjointe de médecine à la Johns Hopkins University School of Medicine, qui a co-écrit un article dans l’American Journal of Tropical Medicine and Hygiene appelant à une répartition plus aléatoire. essais contrôlés de chloroquine et d’hydroxychloroquine. Les médicaments “ne présentent pas de preuves solides à ce stade”, ajoute-t-elle.

Quelques études précliniques ont suggéré que ces composés pourraient être efficaces pour bloquer l’infection par le nouveau coronavirus (officiellement appelé SARS-CoV-2), mais il y a eu très peu de bonnes preuves provenant d’essais cliniques chez des patients atteints de la maladie qu’il cause, COVID-19 . Un petit essai controversé et non randomisé d’hydroxychloroquine combiné à l’antibiotique azithromycine en France a suggéré que les patients COVID-19 traités avaient moins de virus que ceux qui refusaient les médicaments ou ceux d’un autre hôpital qui ne les recevaient pas. Mais les experts ont remis en question la validité de l’étude, et la société qui publie la revue dans laquelle elle est apparue a publié une déclaration de préoccupation concernant les résultats, selon Retraction Watch. (Scientific American a contacté les auteurs du document pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse de leur part.) Une étude préimprimée en Chine a également prétendu montrer que l’hydroxychloroquine bénéficiait aux patients COVID-19, mais qu’elle présentait des problèmes de méthodologie importants, dit Keshtkar-Jahromi. Les problèmes comprenaient des variables confondantes, telles que le fait que tous les sujets ont reçu d’autres traitements antiviraux et antibactériens.

Certains scientifiques affirment cependant que les preuves précliniques sont suffisamment solides pour soutenir l’utilisation de la chloroquine. «Nous savons comment il agit au niveau cellulaire contre le virus. Nous avons des preuves précliniques », explique Andrea Cortegiani, intensiviste et chercheuse dans les départements d’anesthésie et de soins intensifs et des sciences chirurgicales, oncologiques et buccales de l’Université de Palerme en Italie. «Deuxièmement, c’est un médicament bon marché, disponible partout dans le monde», ajoute Cortegiani, qui est également clinicien à l’hôpital universitaire «Paolo Giaccone» en Italie.

On a supposé que la chloroquine et l’hydroxychloroquine agissaient contre le COVID-19 en modifiant le pH requis pour que le SRAS-CoV-2 se reproduise. Étant donné leur utilisation dans les troubles auto-immunes, ces médicaments pourraient également jouer un rôle dans l’atténuation de la réponse immunitaire au virus, qui peut être mortelle chez certains patients.

Mais la toxicité de ces médicaments est une préoccupation, dit Keshtkar-Jahromi. Il y a eu quelques rapports de myocardite, ou de tissu cardiaque enflammé, chez les personnes qui les ont prises. Si les patients COVID-19 recevant ces médicaments meurent de complications cardiaques – et ne sont pas dans un essai clinique – les médecins ne peuvent pas savoir si la cause était la maladie ou le traitement.

Un médicament qui module la réponse immunitaire pourrait également rendre quelqu’un plus vulnérable à d’autres infections virales ou bactériennes. “C’est une arme à double tranchant”, explique Sina Bavari, directrice scientifique et fondatrice d’Edge BioInnovation Consulting à Frederick, Md., Co-auteur de l’article de Keshtkar-Jahromi dans l’American Journal of Tropical Medicine. L’administration d’un médicament pour supprimer le système immunitaire doit être effectuée avec une extrême prudence.

“Nous ne disons pas:” Ne [prescribe chloroquine]», Explique Bavari. “Nous disons:” Davantage de données sont nécessaires pour mieux comprendre le fonctionnement du médicament – s’il fonctionne. “”

Remdesivir

Ce médicament antiviral expérimental a été développé pour traiter Ebola, et il a été démontré qu’il est sûr pour une utilisation chez l’homme. Il s’agit d’un antiviral à large spectre qui bloque la réplication dans plusieurs autres coronavirus, selon des études sur des souris et des cellules cultivées en laboratoire. En plus de l’enquête de l’OMS, au moins deux essais en Chine et un aux États-Unis évaluent actuellement le remdesivir chez des patients COVID-19. Les résultats des essais chinois sont attendus plus tard ce mois-ci.

“Pour le moment, nous ne disposons pas de données sur le remdesivir dans la maladie COVID-19 humaine”, explique Barry Zingman, professeur de médecine à l’Albert Einstein College of Medicine et directeur clinique des maladies infectieuses au Campus Moses du Montefiore Health System. Les deux institutions liées, toutes deux situées à New York, ont récemment rejoint un essai clinique national du médicament. «Nos patients sont randomisés, nous ne savons donc pas qui reçoit le médicament ou un placebo. [But] nous avons vu certains patients se débrouiller remarquablement bien », explique Zingman. Les résultats des essais devraient être publiés dans les six à huit semaines à venir, ajoute-t-il.

Comme Scientific American l’a signalé précédemment, le remdesivir agit en inhibant une enzyme appelée ARN polymérase ARN-dépendante, que de nombreux virus à ARN – y compris le SRAS-CoV-2 – utilisent pour reproduire leur matériel génétique. Timothy Sheahan de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et ses collègues ont montré que le médicament est efficace contre les coronavirus qui causent respectivement le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), ainsi que certains virus. derrière le rhume. L’équipe est actuellement en train de tester l’efficacité du médicament contre le SRAS-CoV-2. Une étude récente sur l’utilisation compassionnelle du remdesivir chez 53 patients COVID-19 sévères a révélé que 63% des personnes prenant le médicament se sont améliorées, mais il ne s’agissait pas d’un essai contrôlé randomisé.

“Remdesivir a une certaine chance”, dit Perlman. «Si nous pouvons donner [the drug] tôt dans le cours de la maladie, cela pourrait fonctionner. ” Pour en être sûr, les scientifiques doivent attendre les résultats des essais cliniques en cours.

Une des limites du remdesivir est qu’il doit être administré par voie intraveineuse, de sorte que les patients ne peuvent l’obtenir qu’à l’hôpital. Sheahan et ses collègues de l’Université Emory ont récemment développé un médicament apparenté appelé EIDD-2801, qui peut être pris sous forme de pilule. Comme le remdesivir, le médicament agit comme un analogue nucléosidique, interférant avec la réplication virale. Il a été efficace pour empêcher les cellules pulmonaires infectées par le SRAS-Cov-2 de se répliquer dans une boîte de laboratoire et les virus apparentés de le faire chez la souris.

Ritonavir et lopinavir

Les médicaments anti-VIH ritonavir et lopinavir (vendus en association par AbbVie sous la marque Kaletra) ont été testés contre COVID-19 dans quelques essais cliniques. Cependant, les données initiales n’ont pas montré leur efficacité. Une étude du New England Journal of Medicine a révélé qu’ils ne conféraient aucun avantage au-delà des soins standard.

La combinaison de médicaments est ce que l’on appelle un inhibiteur de protéase, et elle agit en bloquant une enzyme impliquée dans la réplication virale. Mais son action est spécifique au VIH et il est donc peu probable qu’elle fonctionne pour le SRAS-CoV-2, dit Perlman. «Si vous avez la clé d’une voiture et que vous essayez de la mettre dans votre voiture, les chances de son fonctionnement sont de un sur un million», dit-il. «Kaletra [targets] une serrure complètement différente »que celle de COVID-19.

Néanmoins, l’essai de l’OMS comprend un groupe de patients COVID-19 qui recevront ces médicaments de leur propre chef et un autre groupe qui les recevra en combinaison avec l’interféron bêta, une petite molécule de signalisation cellulaire utilisée pour traiter la sclérose en plaques. La molécule est un «orchestrateur massif de la réponse immunitaire», note Perlman, elle doit donc être utilisée avec précaution. Dans les études de souris sur les coronavirus du SRAS et du MERS, il a stoppé les infections lorsqu’il était administré tôt. Quand il a été donné plus tard, dit-il, les souris sont mortes. L’utilisation d’un médicament qui active le système immunitaire pourrait être utile au début d’une infection, mais le donner trop tard pourrait être mortel.

Inhibiteurs du système immunitaire

Les chercheurs envisagent également un certain nombre d’autres thérapies qui atténuent la réponse immunitaire rampante observée dans les cas graves de COVID-19. Un tel flot de cellules immunitaires dans les poumons – connu sous le nom de tempête de cytokines – peut entraîner la mort. Beaucoup de patients les plus malades ont des niveaux élevés de protéine inflammatoire appelée interleukine-6 ​​(IL-6). Des recherches en Chine ont suggéré qu’Actemra (tocilizumab), un anticorps anti-IL-6 fabriqué par Roche, est prometteur contre le COVID-19. Et les autorités chinoises ont recommandé le médicament dans leurs directives de traitement. Depuis, Roche a lancé un essai clinique contrôlé randomisé de phase III pour le médicament. Aux États-Unis, Michelle Gong – chef de la division des soins intensifs à Montefiore et Albert Einstein et directrice de la recherche sur les soins intensifs à Montefiore – et ses collègues font partie de dizaines de groupes menant un essai clinique en double aveugle, contrôlé par placebo, sur un médicament appelé sarilumab, qui est déjà approuvé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Le sarilumab ne sera administré qu’aux personnes les plus malades: pour faire partie de l’essai, les patients doivent être hospitalisés avec COVID-19 et dans un état grave ou critique.

Plasma convalescent

Une autre approche thérapeutique consiste à injecter du plasma sanguin aux patients COVID-19 provenant de personnes qui se sont remises de la maladie. La FDA a récemment publié des directives sur l’utilisation expérimentale de ce «plasma convalescent», qui contient des anticorps dirigés contre le coronavirus, et des essais cliniques sont en cours.

Le sang des survivants de la maladie a été utilisé comme traitement tout au long de l’histoire – des chevaux infectés par la polio dans les années 1930 aux anciens patients atteints d’Ebola en 2014. «Il existe une justification durable pour l’utilisation du plasma de convalescence contre toute maladie infectieuse», explique Cortegiani. . Un problème, cependant, est que les scientifiques ne savent pas si les gens développent une forte immunité contre le SRAS-CoV-2. Et il n’est pas facile de collecter du plasma contenant suffisamment d’anticorps, ajoute-t-il. Un autre problème est la pénurie de donateurs éligibles. Certaines entreprises recherchent des moyens de produire artificiellement ces anticorps. Entre-temps, un certain nombre d’hôpitaux recherchent des volontaires pour donner du plasma.

Aucune des thérapies décrites ci-dessus n’a encore été prouvée pour traiter COVID-19. Mais certaines réponses sont attendues dans les prochaines semaines et mois à mesure que les résultats des essais cliniques émergent. Jusque-là, Cortegiani dit: “nous ne pouvons pas dire,” Ce médicament est plus prometteur que l’autre. “Nous pouvons seulement dire,” Il y a une justification à cela. “”

