Voici ce que signifierait une pandémie de coronavirus

L’épidémie de coronavirus qui a commencé tard la dernière fois

année en Chine s’est maintenant étendue à 29 pays, touchant tous les continents sauf

Amérique du Sud et Antarctique. Alors que la grande majorité des cas sont encore en

En Chine, le virus prend pied dans d’autres pays, ce qui fait craindre

le monde est au bord d’une pandémie. La Corée du Sud a vu près de 1 000 personnes

écoeuré juste la semaine dernière, tandis que les responsables de la santé italiens disent 229 personnes

dans tout le pays ont récemment été diagnostiqués avec la maladie, maintenant

appelé COVID-19 (SN: 1/29/20).

Mais qui décide de ce qui compte comme une pandémie, et

Qu’est-ce que ça veut dire? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Qu’est-ce qu’une pandémie?

Selon l’Organisation mondiale de la santé, un

la pandémie est la propagation mondiale d’une nouvelle maladie. Il est le plus souvent utilisé en référence à la grippe, et

implique généralement qu’une épidémie s’est propagée à deux ou plusieurs continents

transmission de personne à personne soutenue.

La gravité de la maladie ne relève pas du

La définition stricte de l’OMS d’une pandémie – juste la propagation de la maladie –

L’OMS peut tenir compte de la charge globale de la maladie avant de déclarer une

pandémie. En tant que principale agence mondiale de la santé, l’OMS est considérée

premier à faire la déclaration de pandémie.

COVID-19 est-il une pandémie?

Malgré la portée mondiale de la maladie, l’OMS

a jusqu’à présent refusé de déclarer COVID-19 une pandémie.

“Pour le moment, nous ne sommes pas témoins de la propagation mondiale incontrôlée de ce virus, et nous ne sommes pas témoins d’une mort ou d’une maladie grave à grande échelle”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse le 24 février.

«Ce virus a-t-il un potentiel pandémique?

Absolument », a déclaré Ghebreyesus. “Sommes-nous déjà là? D’après notre évaluation, non

encore.”

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

À quand remonte la dernière pandémie?

La dernière fois que l’OMS a déclaré une pandémie

était en 2009, pour une

alors nouvelle souche H1N1 de la grippe, que certains chercheurs

estiment avoir infecté 1 milliard de personnes au cours des six premiers mois et tué des centaines

de milliers au cours de sa première année (SN:

26/03/10). En comparaison, plus de 2 700 personnes sont décédées de COVID-19 depuis

émergé en décembre.

La grippe espagnole de 1918 est la pire pandémie

mémoire récente; il a coûté la vie à au moins 50 millions de personnes dans le monde

de 1918 à 1919.

En quoi une pandémie est-elle différente d’une épidémie ou d’une épidémie?

Toutes les pandémies commencent par une épidémie

d’une nouvelle maladie dans une zone géographique spécifique. Si cette épidémie devient

plus grande, mais reste confinée à une région spécifique, elle devient une épidémie. À ce

point, l’OMS peut déclarer une urgence de santé publique de portée internationale

pour faire prendre conscience qu’une maladie grave se propage et peut affecter les environs

pays, mais peut finalement être contenue. Une fois qu’une maladie se propage

à l’échelle mondiale, avec de multiples épidémies sur différents continents, c’est une pandémie.

Exactement lorsqu’une épidémie franchit le seuil

devenir une pandémie n’est pas tout à fait clair, selon Amesh Adalja, un

médecin spécialiste des maladies infectieuses également au Johns Hopkins Center for Health Security

à Baltimore. “Il n’y a pas de critères stricts à cocher”, dit-il. “Dans

à certains égards, c’est un terme d’art. ”

Mais lorsque plusieurs pays à travers le monde sont

signaler les flambées épidémiques entretenues par une transmission de personne à personne qui

être directement lié à la source initiale, c’est une pandémie, dit Adalja. “JE

pense que nous sommes aux premiers stades d’une pandémie, d’une maladie infectieuse

point de vue du médecin, et ce n’est qu’une question de temps avant [the WHO]

le déclare officiellement. “

En janvier, l’OMS a déclaré

la nouvelle flambée de coronavirus, une urgence de santé publique de portée internationale, ou PHEIC, signalant à la communauté mondiale que COVID-19 était un

menace grave (SN: 1/30/20). Cette déclaration a permis à l’OMS

des recommandations plus fortes, mais non contraignantes, aux pays membres dans un effort

pour contenir le virus et l’empêcher de devenir une pandémie.

Déclarer une pandémie n’accorde à l’OMS aucun

pouvoirs supplémentaires. Mais cela signale que ce virus ne peut plus être contenu

dans une région ou des régions spécifiques, et que les pays peuvent souhaiter modifier leur

se concentrer sur la gestion de COVID-19 et loin des mesures de confinement, telles que

quarantaines restrictives.

Que se passe-t-il si l’OMS déclare le COVID-19 une pandémie?

Le coronavirus qui cause COVID-19 a atteint

ce point, contrairement au SRAS ou MERS, car il se propage beaucoup plus comme le commun

grippe que les virus les plus graves, mais moins transmissibles, dit Michael

Osterholm, épidémiologiste à l’Université du Minnesota à Minneapolis.

“Essayer d’arrêter la transmission de la grippe, c’est comme essayer d’arrêter le vent”,

dit. “Endiguement [of COVID-19] n’allait jamais travailler. “

Osterholm dit que, que l’OMS soit ou non

déclare COVID-19 une pandémie dans les prochains jours, nous devrions tous changer notre état d’esprit,

pour passer du confinement à la lutte contre un virus qui ne peut pas être conservé

par des restrictions de voyage. Bien que ces mesures puissent ralentir temporairement la propagation

du virus, ils sont inefficaces à long terme, dit-il, et peuvent conduire à

des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement des fournitures médicales, dont une grande partie est produite

en Chine.

Au lieu de cela, Osterholm dit que les pays devraient se concentrer

sur la minimisation de l’impact de COVID-19. Cela peut être un défi, car la plupart

les pays ne sont pas

préparé pour une pandémie, selon une étude

publié fin 2019 par le Johns Hopkins Center for Global Health Security. Après

enquêtant sur 195 pays, les chercheurs ont constaté que la plupart d’entre eux

systèmes en place pour détecter de nouvelles maladies, se déplaçant rapidement pour contenir

propager ou soigner les malades. Même les neuf pays les plus préparés, y compris

Le Canada et les États-Unis avaient des lacunes importantes en matière de préparation.

Osterholm affirme que la première étape consiste à protéger

travailleurs de la santé et renforcer les systèmes de soins de santé pour

charge de traiter les cas critiques de COVID-19, en plus des cas de grippe de routine,

crises cardiaques et diagnostics de cancer.

La grande majorité des cas COVID-19 seront

doux, certaines personnes ne ressentant aucun symptôme. Mais les experts disent

l’identification des personnes les plus à risque de complications graves

aider les systèmes de santé à trier les ressources.

“On va tous s’en sortir”, Osterholm

dit. “Mais la façon dont nous traversons cette situation n’est déterminée qu’en partie par ce que le virus

Est-ce que. C’est aussi une question de savoir comment nous travaillons tous ensemble pour minimiser

impact.”