Voici comment fonctionne le système de missiles iranien Tor-M1 qui a abattu l’avion ukrainien à Téhéran

Selon le magazine Newsweek, le système, développé par l’Union soviétiqueIl était toujours actif dans des zones sensibles de l’Iran, craignant une sorte de représailles instantanées de la part des forces américaines.

Bien que la contre-attaque n’ait jamais eu lieu, les bases défensives du régime sont restées vigilantes. Les responsables du renseignement qui ont parlé à la publication américaine estiment que ce qui a affecté le vol 752 Il s’agissait d’un missile sol-air Tor-M1 construit en Russie, connu sous le nom de Gauntlet par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Le Tor-M1 est un système de missiles sol-air à courte et moyenne portée à courte portée conçu pour attaquer les avions, les hélicoptères, les missiles de croisière et les drones., entre autres. Il a été conçu à l’époque de l’Union soviétique sous la désignation GRAU 9K330, bien qu’il soit communément connu sous la désignation qui lui est attribuée par l’OTAN.

Il a un 9A330 véhicule de combat, qui compte quatre membres d’équipage: un chauffeur et trois opérateurs. Aussi Il agit comme transport, lanceur et radar. Cela vous permet d’être le seul capable de détecter jusqu’à 42 cibles aériennes en mouvement et lancer simultanément des missiles de défense aérienne contre deux cibles.

Ce véhicule a également la capacité de tirer depuis une position fixe ou mobile. Le temps de sa configuration est calculé en trois minutes et le temps de réaction estimé, depuis la détection de la cible jusqu’au lancement des missiles, Il s’agit de 5 à 8 secondes.

Le Tor-M1 se stocke verticalement entre les deux radars 8 missiles 9M330 ou 9M331 prêts à tirer.

Lors du tir, le missile est lancé par une catapulte. Il tourne ensuite en direction de la cible et son principal moteur-fusée à propulsion solide démarre. Le système possède également une petite antenne au-dessus du radar d’attelage cible pour communiquer avec les missiles après le lancement.

Pesant 167 kg, le missile 9M330 a une longueur de 3,5 m, porte une ogive de 15 kg et atteint une vitesse maximale d’environ Mach 2,8 (environ 3 500 kilomètres par heure).

Chaque système Tor a une portée de 1,5 à 12 kilomètres et une hauteur de 10 à 6 kilomètres; et est le seul capable d’identifier jusqu’à 48 cibles simultanément, en plus d’abattre, en même temps, deux objets en l’air qui volent à des hauteurs comprises entre 20 et 6 000 mètres.

La suspension du véhicule de combat 9A330 se compose de sept roues de route à double caoutchouc avec le pignon à l’avant, le pignon de transmission à l’arrière et trois rouleaux de retour. Vous pouvez rouler à une vitesse maximale de 65 kilomètres et atteindre une portée maximale de 500 kilomètres.

Ce type de système anti-aérien est utilisé par des pays tels que Chine, Chypre, Égypte, Iran, Libye, Myanmar, Russie, Ukraine, Venezuela et Yémen, entre autres.

En janvier 2007, la Russie a achevé la fourniture à l’Iran des 29 systèmes de défense aérienne Tor dans le cadre du contrat signé par les deux pays fin 2005, malgré la forte condamnation de la communauté internationale, Israël et les États-Unis ouvrant la voie.

Dans le cadre du contrat signé par les deux pays, Moscou devait livrer à Téhéran 29 systèmes de missiles antiaériens Tor-M1 d’une valeur de 700 millions de dollars en trois ans. Le régime persan avait déclaré à l’époque qu’il utiliserait chaque système anti-aérien pour défendre des infrastructures vitales telles que les centrales nucléaires d’Ispahan, de Téhéran et de Bushehr.

L’Iran, principal suspect de l’avion ukrainien tombé

Il y a de plus en plus de plaintes et de preuves fournies pour soutenir que le régime de Téhéran a abattu l’avion d’Ukraine International Airlines.

Le gouvernement de Volodymyr Zelensky est de plus en plus convaincu de la présence d’un deuxième acteur dans la catastrophe aérienne qui a mis fin à la vie de 82 Iraniens, 63 Canadiens, 11 Ukrainiens, 10 Suédois, 7 Afghans et 3 Allemands. Le ministre de la Sécurité et de la Défense nationale, Oleksiy Danilov, a déclaré que les autorités travaillaient sur sept théories possibles sur ce qui s’était passé et que, parmi elles, l’avion avait probablement été touché par un missile de fabrication russe. Une quarantaine d’experts de ce pays sont arrivés jeudi à Téhéran pour s’informer de ce qui s’est passé et tenter d’accéder aux boîtes noires. L’une des considérations de l’officiel est de savoir si “l’avion a été touché par un missile de défense aérienne, y compris un missile de croisière Tor”.

Le président de la compagnie aérienne, Evgeny DykhneIl a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse que l’appareil accidenté était “l’un des meilleurs” avions de la compagnie aérienne et que “les chances que l’équipage ait commis une erreur soient minimes” lorsque l’avion avait atteint une hauteur de 2 400 mètres. Le moment de l’accident. De plus, le gestionnaire a souligné que l’avion avait été vérifié lundi dernier et que l’équipage qui dirigeait le vol était une “excellente équipe solvable”. L’avion avait été livré à la compagnie aérienne en 2016.

Le régime de Téhéran avait l’intention d’installer la version d’un accident. L’Organisation iranienne d’atténuation et de gestion des catastrophes a déclaré que, selon ses premières évaluations, l’accident résultait d’un problème technique, plus précisément d’un incendie dans l’un des moteurs. Ces commentaires sont intervenus après qu’il ait été supposé que l’avion aurait pu être abattu par un missile perdu après les attaques iraniennes contre des bases américaines en Irak. Cela a été démenti par la République islamique qui, jusqu’à présent, refusé de donner accès aux boîtes noires au reste des pays engagés dans la recherche.

«Nous avons des renseignements provenant de plusieurs sources, y compris nos alliés et nos propres renseignements. Les éléments de preuve indiquent que l’avion a été abattu par un missile iranien de la surface à l’air »a déclaré le chef de l’exécutif canadien, qui a précisé que la démolition “pouvait avoir été accidentelle”.

Le Canada collaborera avec ses alliés pour mener une enquête approfondie sur les causes de l’accident.