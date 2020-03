Voici comment fonctionnent les tests de coronavirus – et qui les propose

Alors que le nouveau coronavirus explose dans les villes des États-Unis, les agences de santé publique et les hôpitaux rendent de plus en plus disponibles les tests – qui étaient initialement en proie à d’importantes pénuries. Et les sociétés de biotechnologie accélèrent la production de kits de test, mais les États ont encore du mal à répondre à la demande.

Les tests COVID-19 sont actuellement disponibles dans tous les États américains, ainsi qu’à Washington, D.C., Guam et Porto Rico, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Mardi, 92 laboratoires de santé publique américains avaient achevé le processus de vérification du CDC et proposaient des tests. Les propres laboratoires du CDC ont testé 4 654 échantillons et les laboratoires de santé publique ont testé 98 576. Une base de données du New York Times rapporte qu’au moins 75 178 cas ont été confirmés positifs par des tests de laboratoire jeudi après-midi.

La disponibilité des tests varie selon l’état. Un échantillon d’agences de santé publique de l’État à New York, en Californie et au Texas ont toutes renvoyé les questions de Scientific American sur cette disponibilité, ainsi que sur l’endroit où les patients doivent se faire dépister, à leurs pages d’information coronavirus respectives. Mais le processus de base est le même à l’échelle nationale.

Collecte d’échantillons

La première étape de tout test de coronavirus consiste à prélever un échantillon. Pour ce faire, il faut placer un tampon stérile à l’arrière du passage nasal du patient, où il se connecte à la gorge via le nasopharynx, pendant plusieurs secondes pour absorber les sécrétions. Scott Wesley Long, un microbiologiste clinique qui dirige le laboratoire de microbiologie diagnostique de l’Hôpital méthodiste de Houston, dit que l’écouvillon est mince – moins de trois millimètres de diamètre à son extrémité. “Une fois que vous l’avez placé à l’arrière de la gorge, c’est inconfortable, mais vous pouvez toujours respirer et parler”, dit-il. “Ce n’est pas aussi mauvais qu’il n’y paraît.” Une fois l’échantillon prélevé, l’écouvillon entre dans un tube rempli de liquide pour le transport.

La pénurie d’écouvillons et de réactifs pour les kits de collecte figurait parmi les nombreux obstacles qui ont entravé la capacité des agences de santé publique à effectuer des tests à grande échelle ces dernières semaines, selon David Harris, qui dirige le biorépositaire à l’Université de l’Arizona. Harris dit que l’université a produit 1600 kits de collecte génériques le week-end dernier pour les distribuer gratuitement aux prestataires de santé locaux afin de combler le vide, ajoutant que tous ces kits sont à peu près les mêmes. L’université prévoit d’en produire des milliers de plus jusqu’à ce que la disponibilité commence à répondre à la demande.

Récemment, deux start-ups de la santé ont commencé à commercialiser des kits de collecte à domicile qui, selon eux, permettraient aux patients de prélever leurs propres échantillons et de les envoyer aux laboratoires pour des tests. La Food and Drug Administration a rapidement averti qu’aucun test de ce type n’avait été autorisé et les sociétés ont interrompu la vente des kits, dont le prix était compris entre 170 et 180 dollars pièce.

Détection virale

Pour déterminer si un échantillon nasopharyngé est positif pour le coronavirus, les biotechniciens utilisent une technique connue sous le nom de réaction en chaîne par polymérase de la transcriptase inverse ou RT-PCR. Les kits de test de l’Organisation mondiale de la santé et du CDC utilisent tous deux cette méthode, comme tous les kits approuvés par ce dernier à ce jour.

«Il y a beaucoup de travaux pratiques impliqués» dans la réalisation de tests RT-PCR, dit Long. Premièrement, un technicien extrait du matériel génétique viral appelé ARN – s’il est présent – de l’échantillon et l’utilise pour produire un brin d’ADN complémentaire que la technique RT-PCR amplifie, ou fait des milliers de copies, pour obtenir un résultat mesurable. La principale différence d’un kit à l’autre est quels gènes de coronavirus chaque cible de test. Les kits approuvés par le CDC ciblent des régions sur un gène qui code pour la protéine qui fait la nucléocapside du virus, une enveloppe qui abrite son ARN. Les sociétés de biotechnologie Roche Diagnostics, LabCorp et Thermo Fisher Scientific sont parmi les principaux fournisseurs de kits commerciaux de RT-PCR pour coronavirus.

Stephanie Caccomo, porte-parole de la FDA, a déclaré que la valeur prédictive positive, ou la probabilité qu’un résultat de test positif reflète correctement qu’un patient a COVID-19, dépend de l’étendue de la maladie et cette situation évolue rapidement. «Sur la base de ce que l’on sait de la physiopathologie du COVID-19, des données fournies et de notre expérience antérieure avec les tests de pathogènes respiratoires, le taux de faux positifs pour les tests autorisés est susceptible d’être très faible et le taux de vrais positifs est susceptible de être élevé », dit Caccomo. “Cependant, les caractéristiques de performance sont spécifiques à chaque test.” Et il y a un risque de résultat faussement négatif si l’échantillon n’est pas prélevé correctement, explique Vincent Racaniello, professeur de microbiologie et d’immunologie à Columbia University. Cette possibilité pourrait expliquer pourquoi les personnes qui se remettent de la maladie ont parfois un test négatif au départ puis positif par la suite, dit-il.

Diagnostics rapides

La plupart des tests RT-PCR prennent de quelques heures à quelques jours pour être traités, mais la FDA a récemment commencé à accorder une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) aux tests PCR de diagnostic rapide qui, selon les fabricants, peuvent fournir des résultats en moins d’une heure. L’autorisation permet d’utiliser des dispositifs médicaux qui n’ont pas encore été approuvés par l’agence lors d’urgences de santé publique. Caccomo affirme que la FDA procède à des «examens continus» des données de validation des tests de diagnostic fournies par les laboratoires. “Cela a permis l’autorisation de la plupart des demandes d’EUA en quelques jours”, ajoute-t-elle.

Samedi, Cepheid, une société de diagnostic moléculaire basée dans la Silicon Valley, a déclaré que la FDA lui avait accordé l’autorisation pour un test COVID-19 qui peut fournir des résultats en 45 minutes environ. Et mardi, Mesa Biotech à San Diego a annoncé avoir reçu le feu vert pour un kit de test portable qui, selon Hong Cai, le PDG de la société, peut fournir des résultats au chevet du patient en une demi-heure environ. Cai dit que les tests commenceront à être expédiés cette semaine dans «plusieurs hôpitaux» et que sa société a des dizaines de milliers d’unités prêtes à fonctionner, ajoutant que Mesa prévoit de tripler sa capacité de production.

Tests d’anticorps

Une autre approche repose sur l’identification d’anticorps dirigés contre le coronavirus (SARS-CoV-2) dans la circulation sanguine d’un patient afin de déterminer si cette personne avait auparavant COVID-19. Florian Krammer, microbiologiste à l’École de médecine Icahn du Mont Sinaï, a récemment développé l’un de ces tests, qui est décrit dans une étude préimprimée publiée la semaine dernière sur medRxiv. “Ce n’est pas un test pour [ongoing] infections », dit-il. «Il recherche essentiellement des anticorps après coup, après une infection.» Comme d’autres tests diagnostiques sérologiques ou basés sur des anticorps, il utilise un test immuno-enzymatique (ELISA), qui utilise une partie du virus cible pour trouver des anticorps. Bien que les tests sérologiques ne soient pas utiles pour identifier rapidement si un patient a actuellement du COVID-19, Krammer dit qu’ils peuvent aider les chercheurs à comprendre comment les humains produisent des anticorps contre le virus.

Les patients présentant des cas graves de COVID-19 peuvent être traités avec du plasma sanguin provenant de personnes qui ont développé des anticorps et qui sont immunisées contre la maladie dans ce qui est effectivement une opération de transfert d’anticorps. Mais pour ce faire, les cliniciens doivent d’abord dépister les donneurs pour déterminer qui a une forte réponse immunitaire au virus, dit Krammer. Son laboratoire effectue actuellement un test sérologique pour trouver des donneurs potentiels de plasma. Mardi, la FDA a approuvé l’utilisation d’urgence du plasma pour les patients atteints de coronavirus gravement malades.

De plus, les tests sérologiques peuvent également aider à déterminer si une personne a été infectée, que la personne présente ou non des symptômes – ce qu’un kit de test d’ARN ne peut pas faire après coup, car il ne recherche que le virus lui-même. Cela signifie que des tests sérologiques pourraient être utilisés pour enquêter sur une population afin de déterminer la propagation des taux d’infection. Cela pourrait également permettre aux agences de santé publique de déterminer qui est déjà immunisé contre COVID-19. «Donc, si vous étaliez cela à très grande échelle, vous pourriez potentiellement identifier tous ceux qui sont immunisés, puis leur demander de reprendre leur vie normale et de retourner au travail», explique Krammer. Cette approche pourrait être particulièrement utile pour les fournisseurs de soins de santé qui travaillent avec des patients COVID-19. “Ils pourraient se sentir beaucoup plus à l’aise de travailler avec ces patients, [knowing] qu’ils ne peuvent plus tomber malades, sachant qu’ils ne peuvent pas transmettre le virus à d’autres », dit-il.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.