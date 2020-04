Voici comment le tableau périodique obtient de nouveaux éléments

Ce n’est pas tous les jours qu’un élément est ajouté au périodique

table. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2016, lorsque

quatre nouveaux éléments sont devenus officiels.

Pour ces éléments, atteindre la table était une quête épique couvrant

plus d’une décennie. Il nécessitait des ingrédients radioactifs rares, un atome violent

fracassant, détection minutieuse, une montagne de paperasse et une bonne quantité d’attente

avant que les éléments ne deviennent des champions incontestés. Mais à la fin, les nouveaux arrivants ont fait

dans le canon qui régit la chimie, en remplissant le tableau périodique

septième rangée.

Aujourd’hui, les scientifiques continuent de pousser

la table à ses limites, comme ils chassent pour les éléments suivants. C’est trop tôt

pour dire quand l’élément 119 ou 120 pourrait entrer sous le feu des projecteurs. Mais l’International

Union de chimie pure et appliquée et Union internationale de chimie pure et

La physique appliquée (IUPAC et IUPAP), qui évalue les revendications de nouveaux éléments, a fixé

les étapes clés et les directives pour devenir un élément. Nous savons donc une chose ou deux

sur ce qu’il faudra.

Suivez le voyage dans la vidéo ci-dessous. Cela peut être un processus long et ardu, mais quand vous le décomposez, obtenir une place sur le tableau périodique a toute l’excitation et le drame d’un concours de chant de télé-réalité.

Vous vous demandez comment un élément se retrouve sur le tableau périodique? Expliquons-nous.