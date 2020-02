Voici comment les modèles informatiques simulent la propagation future du nouveau coronavirus

Les efforts de santé publique dépendent fortement de la prévision de la propagation de maladies telles que celle causée par le nouveau coronavirus 2019, désormais nommé COVID-19 par l’Organisation mondiale de la santé, à travers le monde. Pendant les premiers jours d’une nouvelle épidémie, lorsque les données fiables sont encore rares, les chercheurs se tournent vers des modèles mathématiques qui peuvent prédire où vont les personnes qui pourraient être infectées et quelle est la probabilité qu’elles emportent la maladie avec elles. Ces méthodes de calcul utilisent des équations statistiques connues qui calculent la probabilité de transmission de la maladie par les individus.

La puissance de calcul moderne permet à ces modèles d’incorporer rapidement plusieurs entrées, telles que la capacité d’une maladie donnée à passer d’une personne à une autre et les schémas de mouvement des personnes potentiellement infectées voyageant par voie aérienne et terrestre. Ce processus implique parfois de faire des hypothèses sur des facteurs inconnus, tels que le modèle de déplacement exact d’un individu. Cependant, en branchant différentes versions possibles de chaque entrée, les chercheurs peuvent mettre à jour les modèles à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles et comparer leurs résultats aux tendances observées pour la maladie. Par exemple, si les enquêteurs veulent étudier comment la fermeture d’un aéroport particulier pourrait affecter la propagation mondiale d’une maladie, leurs ordinateurs peuvent recalculer rapidement le risque d’importer des cas via d’autres aéroports – tout ce que les humains doivent faire est de mettre à jour le réseau des itinéraires de vol et des voyages internationaux motifs.

Mais lorsque vous travaillez avec des données incomplètes, une petite erreur dans un facteur peut avoir un effet surdimensionné. L’incertitude sur quelque chose comme le numéro de reproduction de base (R0) de COVID-19 – le nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée – peut perturber les résultats d’un modèle. “Si vous vous trompez à propos de ce nombre, votre estimation sera faussée par ordre de grandeur”, explique Dirk Brockmann, physicien à l’Institut de biologie théorique de l’Université Humboldt de Berlin et à l’Institut Robert Koch en Allemagne. Le R0 actuel estimé pour le nouveau coronavirus varie de deux à trois, le plaçant quelque part près du R0 du SRAS de deux à quatre en 2003, mais bien inférieur au R0 de la rougeole de 12 à 18.

Parce que chaque facteur inconnu introduit plus d’incertitude dans un modèle, Brockmann et certains autres chercheurs préfèrent se concentrer sur un modèle plus limité qui repose sur un seul facteur principal. Son groupe s’est concentré sur l’utilisation des données des vols internationaux – sans prendre en compte la transmission de personne à personne – pour prédire quels aéroports représentent les passerelles les plus à risque pour le coronavirus de se propager dans le monde. «Ce risque prédit la séquence attendue de pays dans lesquels vous trouveriez des cas», explique Brockmann. “La façon dont il s’est déroulé est tout à fait conforme aux prévisions du modèle de mobilité.”

Les données de vol peuvent provenir de bases de données officielles de l’aviation, ce qui les rend assez fiables, mais elles n’impliquent pas les mouvements de personnes au sol. Pour cette information, les chercheurs utilisent différentes sources. Alessandro Vespignani, physicien et directeur du Laboratoire de modélisation des systèmes biologiques et sociotechniques de la Northeastern University, dirige une équipe qui simule la propagation du nouveau coronavirus à l’aide des données officielles sur les voyages en avion et des habitudes de déplacement prévues parmi les populations du recensement. Bien qu’ils ne tiennent pas compte de la transmission de personne à personne avec un R0, ces modèles axés sur les voyages semblent avoir prédit de manière cohérente et précise quels pays sont les plus exposés au risque de nouveaux cas de COVID-19. “Si différents modèles pointent dans la même direction”, dit Vespignani, “vous êtes plus confiant qu’il y a un certain niveau de réalisme dans les résultats.”

Un autre effort récent pour estimer la façon dont le coronavirus se propage – à la fois en Chine et à l’étranger – intègre également des données sur la mobilité individuelle des vols et des déplacements au sol pendant la période des vacances du Nouvel An lunaire – qui est tombée le 25 janvier de cette année – lorsque le L’épidémie prenait de l’ampleur. Dans un article publié dans le Lancet le 31 janvier, des chercheurs basés à Hong Kong ont estimé les habitudes de voyage des Fêtes de cette année en utilisant les informations des voyages du Nouvel An lunaire 2019 de millions de personnes qui ont utilisé l’application WeChat et d’autres services appartenant au géant chinois de la technologie Tencent. . Contrairement aux modèles purement axés sur les voyages, cette étude comprenait également des estimations de transmission de personne à personne, ainsi que des modèles de voyage basés à la fois sur les données de vol officielles et les données de mobilité individuelle de Tencent. Ses résultats suggèrent que COVID-19 avait déjà pris racine dans de nombreuses grandes villes chinoises au 25 janvier et que les aéroports internationaux de ces villes avaient contribué à propager le virus à l’échelle internationale.

En plus de combiner les facteurs connus et incertains concernant les voyages et la transmission, les modèles doivent tenir compte de l’impact des interventions de santé publique – telles que l’adoption de masques faciaux, les fermetures d’écoles ou des mesures gouvernementales plus importantes, comme la décision de la Chine de mettre des villes entières en quarantaine – ainsi que interdictions et contraintes de voyages internationaux. Les chercheurs de Hong Kong ont estimé que la quarantaine chinoise de Wuhan, qui a commencé le 23 janvier, était limitée dans la différence qu’elle faisait, car la maladie s’était probablement déjà propagée à d’autres villes du pays. Pourtant, les auteurs ont recommandé que «des mesures draconiennes qui limitent la mobilité de la population soient sérieusement et immédiatement envisagées dans les zones touchées». Les experts en santé publique semblent incertains quant à l’efficacité de ces restrictions de voyage à l’intérieur et entre les villes. D’autres études sur les flambées passées suggèrent que des contraintes sévères sur les déplacements n’ont que des effets limités en retardant la propagation internationale des maladies.

Certains chercheurs travaillent sur la modélisation des résultats des changements de comportement du public et des actions du gouvernement avant qu’ils ne se produisent. Lauren Gardner, ingénieur civil et codirecteur du Center for Systems Science and Engineering de l’Université Johns Hopkins, a affiné un modèle conçu pour aider les responsables du gouvernement américain à décider quels aéroports devraient contrôler les passagers arrivant avec des contrôles de température et des questions et lesquels sont peu susceptible de rencontrer de nouveaux cas du nouveau coronavirus. Ces informations pourraient permettre aux gouvernements locaux de distribuer les ressources là où elles sont probablement les plus nécessaires. «Il y a eu beaucoup d’intérêt de la part de divers bureaux régionaux de santé publique à utiliser ces résultats pour prioriser les efforts de surveillance», explique Gardner.

Ces équipes ne sont que quelques-unes de celles qui travaillent pour prédire la propagation future de COVID-19. La médecin Elizabeth Halloran, directrice du Center for Inference and Dynamics of Infectious Diseases, dont le siège est au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle, a déclaré qu’au cours des années 1980, elle pouvait compter sur ses doigts le nombre de groupes de recherche effectuant un tel travail de modélisation. Maintenant, il y en a des centaines. «Nous étions sur un appel téléphonique organisé par le [U.S. Centers for Disease Control and Prevention] l’autre jour, et il y a eu 80 appels [from research groups],” elle dit. «Il existe de nombreux excellents groupes, et nous fonctionnons ensemble comme un grand réseau.» Personne ne dispose de toutes les données nécessaires pour obtenir une certitude à 100% quant à l’évolution future de l’épidémie.

Mais malgré la variété des modèles, beaucoup sont finalement d’accord sur des points clés. Par exemple, entre le 4 et le 5 février, le nombre de cas confirmés est passé de moins de 25 000 à plus de 28 000 en l’espace d’une journée. Mais à l’époque, souligne Vespignani, différents modèles ont convenu que le nombre réel était beaucoup plus élevé. «Je crois que chaque approche de modélisation [was] montrant quelque chose qui [was] plus de 100 000 [current] cas dans le meilleur des cas », dit-il. Au moment de la mise sous presse de cet article, le nombre de cas confirmés est supérieur à 45 000.