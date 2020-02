Voici comment vivent les Mexicains piégés à l’intérieur de la croisière de quarantaine sur les coronavirus

José Antonio Alatorre, un Mexicain de 54 ans et son L’épouse de Lissa est deux des six Mexicains qui sont à l’intérieur de la croisière Diamond Princess, qui est en quarantaine dans Yokahama, Japon.

Lors d’une interview sur Televisa News, Alatorre a raconté ce qui est arrivé au couple qui est entré en croisière le 20 janvier, ignorant l’existence de la nouvelle souche de coronavirus.

Après quelques jours à l’intérieur du navire, le capitaine a annoncé qu’il accélérerait l’arrivée à Yokohama, car une personne descendue à Hong Kong a été signalée comme un cas positif de coronavirus. C’est depuis lors que les passagers de ce bateau de croisière ont été enfermés dans leurs cabines.

«Nous sommes dans une cabine intérieure, si nous éteignons toutes les lumières à tout moment de la journée, il fait complètement noir. La seule lumière est artificielle que nous avons et notre fenêtre vers l’extérieur est une chaîne de télévision où la caméra du navire fait face. Depuis le 3 février, après six jours, nous sommes sortis deux fois pendant une heure à l’étranger. Qu’ils le fassent de manière coordonnée et avec toutes les personnes à différents niveaux pour éviter toute agglomération », a commencé l’homme de 54 ans.

D’après les nouvelles, le autorités sanitaires ils se sont occupés de faire tout est possible pour réduire au minimum les infections, mais sans que les gens ne désespèrent d’être à l’intérieur de leur chambre tout le temps

«Le premier jour, nous avons dû sortir avec des gants et un masque. La deuxième fois, rien de plus avec le masque et ils nous donnaient du désinfectant avant de partir, pendant et en rentrant en cabine. Nous ne pouvions pas parler aux gens, pas faire de groupes et parler à au moins un mètre de distance, et maintenant, les autorités japonaises sont recommandées à au moins deux mètres de distance. Donc, ils nous regardent et selon le comportement des gens, ils continuent de le permettre “, a-t-il expliqué.

“Le jour aujourd’hui, ils ont annoncé que les passagers de la cabine intérieure auraient la préférence de prendre plus de soleil et d’air frais. Que même s’ils envoient de l’air frais dans les chambres du navire, il est important de le recevoir directement et ils donneront plus de soutien et de temps aux cabines intérieures. Puisque les balcons ont la possibilité d’avoir du soleil et de l’air frais », a-t-il ajouté.

Bien qu’il s’agisse d’une situation très gênante, Alatorre comprend qu’il n’y avait aucun moyen de savoir ce qui pouvait arriver, Pour ce que a remercié l’attention que l’entreprise Le navire les a donnés aux passagers, même s’ils se sentent prisonniers.

«Nous sommes très reconnaissants envers l’entreprise, nous savons que cela a eu un impact à la fois pour eux et pour nous. Ils ont apporté de la nourriture trois fois à chacun dans nos cabines, il semble que nous étions en prison. Le personnel avec des masques et des gants est amené dans notre cabine. Ils le livrent à la porte de notre cabine, nous pouvons laisser le magicien de la porte le recevoir. Nous devons également le recevoir avec un masque. Pour finir, nous devons mettre les ustensiles pour que quelqu’un d’autre les prenne et les désinfecte. Le petit déjeuner est général pour tout le monde, le déjeuner et le dîner, il y a trois options alimentaires différentes. Ensuite, nous voyons que la société a travaillé très dur pour faire face à ce grand problème mondial“Il a déclaré.

Pendant ce temps, le rapport officiel est que le 19 février l’isolement sera levé, sauf que quelque chose d’extraordinaire se produit. «Le capitaine a officiellement annoncé que le 19 février la quarantaine prendrait fin si quelque chose de remarquable ne se produisait pas. Mais maintenant, nous ne savons vraiment pas ce qui se passera avec ces 65 nouveaux cas hier », a-t-il ajouté.

Pendant, Yolanda Rocha del Valle, ongle Mexicain qui est également en croisière avec son mari, elle a déclaré que Le gouvernement mexicain les a beaucoup soutenus et les populations locales leur ont proposé diverses formes de divertissement et d’aide psychologique.

“Nous sommes bien, nous avons reçu des médicaments. Le gouvernement mexicain est également très conscient d’entre nous par le biais des ministres des affaires étrangères et du consul. Hier était une journée nationale du Japon, tant de bateaux et de yachts sont venus nous accueillir et nous offrir de la musique. Nous sommes venus voir des bénévoles avec des jet-skis, ils font des cascades. Quant à soutien psychologique, il y a un numéro de téléphone qui peut être composé si vous ressentez tout type de stress ou d’anxiété», A déclaré Rocha dans une interview avec Paola Rojas.