Voici où les bactéries vivent sur les cellules de votre langue

Une myriade de microbes habitent

langues humaines – et les scientifiques ont maintenant

ont eu un aperçu des quartiers que les bactéries se sont construits.

Les bactéries se développent en films épais,

avec différents types de microbes regroupés en patchs autour des cellules individuelles

à la surface de la langue, les chercheurs rapportent en ligne le 24 mars dans Cell Reports. Ce modèle suggère

les cellules bactériennes individuelles s’attachent d’abord à la surface des cellules de la langue puis

en couches car ils forment des grappes plus grandes – créant des environnements miniatures les différents

les espèces ont besoin de prospérer.

“C’est incroyable, la complexité de

la communauté qu’ils construisent là sur votre langue », explique Jessica Mark Welch, microbiologiste au

Laboratoire de biologie marine à Woods Hole, Mass.

Méthodes d’identification microbienne

les communautés recherchent généralement les empreintes génétiques de divers types de bactéries (SN: 11/05/09). Les techniques peuvent révéler

ce qui vit sur la langue, mais pas comment la communauté bactérienne est organisée

l’espace, dit Mark Welch.

Alors elle et elle

des collègues ont gratté le haut de leur langue avec des grattoirs en plastique.

L’équipe a ensuite marqué différents types de bactéries dans la langue

marqueurs fluorescents colorés pour voir comment la communauté microbienne était

structuré.

Cellules bactériennes, en grande partie

regroupés par type dans un biofilm épais et densément emballé, couvert chaque langue

cellule de surface. Alors que le patchwork global

l’apparence de la communauté microbienne était cohérente entre les cellules de différents

des échantillons et des personnes, la composition spécifique des bactéries variait, Mark Welch

dit.

Mais certaines bactéries étaient

commun à presque tous les échantillons et avait tendance à occuper à peu près les mêmes régions

autour des cellules de la langue. Bactérie Actinomyces,

par exemple, étaient généralement au cœur de la structure, proche de l’humain

cellule. Rothia, d’autre part, avait tendance à exister en grandes parcelles vers

l’extérieur du biofilm et du streptocoque

formé une mince couche externe. Deux de ces groupes –

Actinomyces et Rothia – peuvent être

important pour convertir le nitrate alimentaire, un composé abondant en vert feuillu

légumes, à l’oxyde nitrique, qui dilate les vaisseaux sanguins et peut aider à réguler

pression artérielle.

Parmi les cellules humaines individuelles collectées à la surface de la langue (une sélection illustrée), la structure globale de la communauté bactérienne est similaire – les bactéries se développent en couches épaisses, créant des motifs de patchwork autour d’une cellule humaine (gris) – mais la composition spécifique diffère selon les échantillons. Les couleurs indiquent différents types de bactéries. Par exemple, les bactéries Actinomyces (rouges) se développent généralement près de la cellule humaine et Rothia (bleu) existent en grandes plaques près de l’extérieur de la structure. Wilbert et al / Cell Reports 2020

Savoir comment les différents groupes bactériens sont disposés spatialement sur la langue pourrait aider à découvrir comment les microbes pourraient travailler ensemble pour maintenir leur environnement et garder leur hôte en bonne santé (SN: 2/18/16).