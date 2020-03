Volkswagen Arteon avec finition R-Line Performance, seulement 80 unités arriveront en Espagne | Moteur

La Volkswagen Arteon, la berline coupé à quatre portes du constructeur allemand, dévoile la finition R-Line Performance limitée et exclusive.

Vous pouvez choisir, à partir de 43 000 euros, uniquement avec deux moteurs 2.0 essence turbocompressé, dont les pouvoirs sont 190 et 272 ch; et avec boîte de vitesses automatique DSG. Le plus puissant des deux monte également une traction intégrale. 4Motion

La couleur de carrosserie choisie pour cette nouvelle version est la Ceres gris, qui est combiné avec le plafond finition noir et les roues de 20 pouces en noir brillant.

L’équipement standard est également supérieur à celui des autres Arteon grâce à des éléments tels que le rembourrage en Cuir nappa ou le assistants de conduite pour le stationnement, l’entretien des voies, le freinage d’urgence en ville ou les feux dynamiques.

Le système d’infodivertissement Découvrez Pro (avec écran de 9,2 pouces) et combiné d’instruments numériques (Cockpit numérique) forment une entité unique similaire à l’Innovision Cockpit du grand SUV de la marque, le Volkswagen Touareg.