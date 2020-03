Vos enfants sont plus lourds que vous ne le pensez

Les parents ont tendance à être un peu biaisés quant à l’apparence de leurs enfants (pas moi cependant – mes enfants sont objectivement beaux), mais il se trouve que ce type d’auto-tromperie n’est pas aussi bénin qu’on pourrait le penser. Selon des recherches récentes, de nombreux parents semblent souffrir d’une sorte de déni concernant le poids de leurs enfants, ce qui constitue un obstacle considérable à la correction de l’obésité infantile en favorisant de saines habitudes alimentaires à la maison.

La dernière de ces études a été publiée le mois dernier dans l’American Journal of Human Biology et menée par une équipe de scientifiques de l’Université de Coimbra au Portugal.

Daniela Rodrigues et ses collaborateurs, Aristides Machado-Rodrigues et Cristina Padez, ont recruté des centaines de parents et d’enfants pour leurs recherches. Tous les enfants participants avaient entre 6 et 10 ans et fréquentaient l’école primaire au Portugal.

Au total, 834 parents ont rempli des questionnaires qui comprenaient une variété de questions, par exemple s’ils pensaient que le poids de leurs enfants était un peu trop, un peu trop, beaucoup trop ou tout simplement bien. À son tour, l’équipe a collecté les poids et tailles des 793 enfants participants, dans leurs écoles respectives.

Les résultats sont conformes aux prévisions des chercheurs, mais néanmoins remarquables. Sur les 33% de parents qui ont mal perçu le poids de leurs enfants, 93% l’ont sous-estimé. De plus, les parents qui ont sous-estimé le poids de leurs enfants étaient 10 à 20 fois plus susceptibles d’avoir un enfant obèse.

Plusieurs facteurs étaient associés à la sous-estimation du poids des parents, notamment un IMC (indice de masse corporelle) plus élevé pour les mères, un âge plus jeune pour les enfants, un revenu du ménage plus faible (pour les filles) et une vie urbaine (pour les garçons). Cependant, ces associations n’expliquent pas pourquoi les parents ont d’abord sous-estimé le poids de leurs enfants.

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que les parents pourraient «se sentir gênés de discuter du fait que leur enfant est en surpoids / obèse», ce qui à son tour pourrait les rendre moins susceptibles de faire des efforts proactifs, comme demander l’avis d’un professionnel de la santé. Alternativement, l’embarras des parents pourrait ne pas être la principale raison des sous-estimations, si les parents perçoivent vraiment mal le poids de leurs enfants.

Cette dernière possibilité est appuyée par le fait que les parents ont sous-estimé le poids des enfants plus jeunes que celui des enfants plus âgés. Une étude de 2014 a révélé que les mères jugent mal les hauteurs de leurs plus jeunes enfants comme plus petites qu’elles ne le sont, en moyenne de 7,5 cm. L’explication de la perception erronée de la taille, ont proposé les chercheurs, pourrait être adaptative: une sous-estimation de la taille du plus jeune enfant pourrait conduire à une plus grande prise en charge parentale et à une allocation des ressources au bébé de la famille.

Il semble plausible qu’un effet adaptatif similaire puisse être en jeu, non seulement pour la taille des enfants, mais aussi pour leur poids. Si tel est le cas, les parents qui perçoivent à tort leurs enfants (en particulier les plus jeunes) comme plus minces qu’eux pourraient s’engager dans de plus grands efforts pour les nourrir, et ainsi augmenter involontairement leur risque d’obésité.

Les recherches futures pourraient démêler les divers contributeurs possibles à ce phénomène déroutant de mauvaise appréciation parentale. En attendant, et en ce qui concerne le poids de vos enfants, ne faites pas confiance à vos yeux, mais à la balance.