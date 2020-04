Vos gènes vous prédisposent-ils au COVID-19?

Depuis le début de la pandémie de COVID-19 il y a plusieurs mois, les scientifiques s’interrogent sur les différentes façons dont la maladie se manifeste. Ils vont des cas sans aucun symptôme aux cas graves qui impliquent un syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui peut être fatal. Qu’est-ce qui explique cette variabilité? La réponse pourrait-elle résider dans nos gènes?

Les coronavirus soulèvent de telles questions depuis plus de 15 ans. En recherchant l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2003, Ralph Baric et ses collègues de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill ont identifié un gène qui, lorsqu’il est réduit au silence par une mutation, rend les souris très sensibles au SRAS-CoV, le coronavirus qui cause la maladie. Appelé TICAM2, le gène code pour une protéine qui aide à activer une famille de récepteurs, appelés récepteurs à péage (TLR), qui sont impliqués dans l’immunité innée, la première ligne de défense contre les agents pathogènes.

L’attention s’est maintenant portée sur le SRAS-CoV-2, le nouveau coronavirus qui cause le COVID-19. Et les TLR ont une fois de plus suscité l’intérêt des chercheurs – cette fois pour expliquer le nombre excessif d’hommes qui souffrent d’infections graves.

Les hommes représentaient 73 pour cent des cas graves de COVID-19 en soins intensifs en France, selon une enquête nationale publiée le 23 avril. Les différences comportementales et hormonales pourraient être partiellement responsables. Mais les gènes peuvent également jouer un rôle dans le mélange. Contrairement aux hommes, les femmes ont deux chromosomes X et portent donc le double des copies du gène TLR7, un détecteur clé de l’activité virale qui aide à stimuler l’immunité.

La génétique des groupes sanguins peut permettre de savoir si vous êtes susceptible d’être infecté par le virus. Fin mars, Peng George Wang de la Southern University of Science and Technology en Chine et ses collègues ont publié les résultats d’une étude préimprimée – non encore évaluée par des pairs – qui comparait la distribution des groupes sanguins parmi 2173 patients COVID-19 dans trois hôpitaux de les villes chinoises de Wuhan et Shenzhen avec celle de personnes non infectées dans les mêmes régions. Le groupe sanguin A semble être associé à un risque plus élevé de contracter le virus, tandis que le type O offre la plus grande protection pour des raisons qui restent à déterminer.

L’épidémie antérieure de SRAS offre également des leçons. Les groupes sanguins portent deux types différents de molécules de saccharide (sucre) à la surface des globules rouges. L’une correspond au type A, l’autre au type B. Chaque type de molécule est produite par une enzyme dont le gène existe sous deux formes (une pour le type A et l’autre pour le type B). Une troisième variante de gène code pour une enzyme inactive: le type O (de l’allemand ohne, qui signifie «sans»). Une personne possédant les variantes A et B de l’enzyme a du sang de type AB.

Chaque sucre, A ou B, peut agir comme un antigène. Il peut déclencher la production d’anticorps ciblant les antigènes qui lui manquent, c’est pourquoi il faut faire attention aux transfusions sanguines. Dans le système de groupe sanguin ABO, le sang de type O est le plus riche en anticorps — possédant à la fois des anti-A et anti-B — tandis que le sang de type AB n’en possède aucun.

En 2008, Jacques Le Pendu de l’Université de Nantes en France et ses collègues ont étudié un modèle in vitro de SARS-CoV. Les chercheurs ont montré que la liaison de la protéine S du virus au récepteur cellulaire ACE2 (enzyme de conversion de l’angiotensine 2), qui est nécessaire à l’infection, est inhibée par l’anticorps anti-A, bien que les données sur l’anticorps anti-B manquent encore.

Un proche parent de l’ACE2 dans le contrôle de la pression artérielle est l’enzyme de conversion de l’angiotensine 1 (ACE1). Le gène ACE1 D, l’une des nombreuses variantes génétiques de l’enzyme, est associé à de faibles niveaux d’expression du gène ACE2. Par conséquent, les cellules contiennent moins de récepteurs qui permettent l’infection par le SRAS-CoV. La fréquence de l’ACE1 D diffère d’un pays à l’autre, notamment en Europe, ce qui pose la question de savoir si la distribution géographique de cette variante est corrélée à la prévalence du COVID-19. Cela pourrait-il refléter l’épidémiologie de la maladie à l’échelle mondiale? Marc De Buyzere et ses collègues de l’Université de Gand en Belgique ont constaté que c’était le cas.

En utilisant des données de 25 pays (couvrant une région allant du Portugal à l’Estonie et de la Turquie à la Finlande), les chercheurs ont montré que 38% de la variabilité de la prévalence de la maladie s’explique par la fréquence du gène ACE1 D. Une corrélation similaire est apparue pour les statistiques de mortalité. Les chercheurs ont également noté que le gène ACE1 D est moins fréquent dans deux pays asiatiques gravement touchés par le SRAS-CoV-2.

Une autre composante génétique de la sensibilité au nouveau coronavirus peut résider dans les gènes qui codent pour les antigènes leucocytaires humains (HLA), un ensemble de protéines qui empêchent le système immunitaire humain d’attaquer le corps lui-même. Ces protéines constituent le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH), qui marque le «soi» et le distingue du «non-soi». Reid Thompson et ses collègues de l’Oregon Health & Science University ont découvert un lien entre des gènes HLA spécifiques et la gravité de COVID-19.

Les porteurs d’une variante appelée HLA-B * 46: 01 semblent être particulièrement sensibles au SRAS-CoV-2, comme cela a été démontré précédemment comme c’était le cas avec le SRAS-CoV. En revanche, la variante HLA-B * 15: 03 peut offrir une certaine protection. Selon les chercheurs, l’identification des gènes HLA d’une personne, qui peut être effectuée rapidement et à peu de frais, peut aider à mieux prédire la gravité de la maladie et même à identifier ceux qui bénéficieraient le plus de la vaccination.

Plusieurs projets sont en cours pour étudier plus en profondeur les variantes génétiques qui influencent l’infection par le SRAS-CoV-2. Andrea Ganna de l’Université d’Helsinki a lancé l’Initiative de génétique hôte COVID-19, qui vise à mobiliser la communauté internationale des généticiens travaillant sur ce sujet. Jean-Laurent Casanova de l’hôpital Necker pour enfants malades de Paris et de l’Université Rockefeller coordonne un effort similaire pour identifier les variantes génétiques qui favorisent le développement de formes particulièrement sévères de COVID-19 chez les personnes de moins de 50 ans.

Nous ne sommes peut-être pas tous égaux en ce qui concerne le SRAS-CoV-2. Mais identifier pourquoi ces inégalités existent pourrait aider à les réduire.

Cet article a été initialement publié dans Pour la Science et a été reproduit avec permission.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

