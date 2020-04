Votre cerveau vous remerciera d’être un musicien

La musique, comme les mathématiques, est un langage universel. Nous pouvons communiquer une variété d’émotions et de thèmes qui touchent les profondeurs mêmes de notre âme avec le mouvement vigoureux de l’air à travers une trompette ou le toucher tendre des doigts sur un clavier. Les musiciens (professionnels et amateurs) ont un avantage unique car ils ont non seulement la possibilité de communiquer universellement mais aussi d’améliorer leur santé cérébrale. Votre cerveau vous remerciera d’être musicien pour cinq raisons:

1. La formation musicale favorise la neuroplasticité. La neuroplasticité est la capacité du cerveau à changer tout au long de la vie. Le principe hébbien (les neurones qui tirent ensemble se connectent ensemble) est ce qui le sous-tend. Plus vous vous engagez dans une activité, plus les neurones se déclenchent ensemble, ce qui se traduit par des connexions plus solides. Ce qui est unique dans la formation musicale, c’est sa capacité à induire des changements neuroplasiques dans toutes les régions du cerveau. Vous utilisez votre lobe occipital pour lire et interpréter les hauteurs et le rythme; votre lobe temporal pour traiter le son; votre lobe frontal pour assister à la musique, empêcher les distractions non pertinentes et vous rappeler ce que vous venez de jouer; et votre lobe pariétal pour intégrer toutes les informations sensorielles entrantes.

2. La formation musicale améliore les capacités cognitives. Des études ont montré que la formation musicale améliore les capacités cognitives (par exemple, la mémoire de travail, l’attention et l’inhibition) tout au long de notre vie. Cela a été démontré avec une formation musicale à court et à long terme. Parce que jouer d’un instrument nécessite de nombreuses zones différentes du cerveau, il renforce une variété de connexions neuronales. Cela permet une augmentation de l’efficacité du signal (c’est-à-dire la rapidité avec laquelle les neurones communiquent entre eux à travers le cerveau), ce qui peut expliquer pourquoi les musiciens peuvent mieux performer dans les tâches cognitives que les non-musiciens.

3. La formation musicale peut favoriser un vieillissement sain du cerveau. Des études montrent que les musiciens ont un avantage à maintenir leurs capacités cognitives pendant le processus de vieillissement. Cela comprend les tâches qui impliquent le fonctionnement exécutif et la mémoire à court terme. Les musiciens plus âgés ont également d’autres avantages. Une étude a montré que la capacité de filtrer les stimuli environnementaux non pertinents (c’est-à-dire la concentration) était plus intacte chez les musiciens plus âgés, et leur activité cérébrale reflétait cet avantage. Un autre a montré que les musiciens plus âgés sont capables d’entendre plus clairement en présence de bruit de fond. Et il y a des avantages à la fois à long terme et à court terme.

4. La formation musicale est bénéfique pour la santé globale. Une étude récente a montré que les activités musicales de groupe sont des moyens potentiels de maintenir la santé physique et psychologique. Par exemple, un risque réduit de démence a été associé au jeu d’instruments de musique. D’autres études ont montré que jouer du clavier et de la batterie pouvait améliorer la motricité fine et globale des patients ayant subi un AVC. Ces avantages étaient accompagnés d’une activité cérébrale accrue et d’une connectivité et d’une fonction améliorées des zones cérébrales responsables du contrôle des mouvements.

Une étude récente a même montré que la création de musique de loisir (RMM) s’est révélée efficace pour modifier l’expression des gènes impliqués dans la réponse au stress. Cela montre que la RMM peut être plus efficace qu’une lecture silencieuse pour améliorer le stress en milieu clinique. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires dans ce domaine, il semble que la création et la formation de musique soient bénéfiques pour la santé physique et psychologique.

5. La formation musicale est une activité enrichissante. Plus important encore, faire de la musique est quelque chose que la plupart des gens aiment. Votre cerveau est plus apte à apprendre si une activité est intrinsèquement gratifiante et motivante. Des études ont montré que l’écoute de la musique est une expérience enrichissante en soi, activant les structures cérébrales impliquées dans le traitement des récompenses, y compris le noyau accumbens, la zone tegmentale ventrale, l’hypothalamus et l’insula. Les scientifiques ont même commencé à moduler la sensibilité de la récompense musicale dans le cerveau en utilisant la stimulation magnétique transcrânienne. Sensibiliser ou désensibiliser ces zones cérébrales montre des preuves causales que ces circuits sont impliqués dans le plaisir et la motivation de la musique. En outre, une étude récente a même montré que l’exposition des rats à la musique mélodique augmente la dopamine et la sérotonine dans le cerveau antérieur, ce qui est lié à la récompense.

En bref, faire de la musique est vraiment une séance d’entraînement pour tout le cerveau. Bien que ceux qui commencent la formation musicale à un jeune âge semblent présenter les plus grands avantages neuroplastiques, la recherche montre qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre à jouer d’un instrument. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre l’effet de l’entraînement musical sur le cerveau tout au long de la vie; c’est quelque chose que les National Institutes of Health ont reconnu.

Pendant ce temps, allez apprendre à jouer un prélude de Bach ou Heart and Soul. Je te le promets, ton cerveau te remerciera.