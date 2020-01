Vous n’avez probablement jamais entendu parler de l’automatisation des processus robotiques, mais …

Ce n’est guère une nouvelle que la technologie numérique est en train de remodeler notre façon de penser, de travailler et de vivre, alors que les grandes et petites entreprises tentent de tirer le meilleur parti possible de la concurrence grâce à une efficacité accrue et à des coûts de main-d’œuvre réduits. Émergeant du monde de la technologie d’automatisation est une forme de logiciel connu sous le nom d’automatisation de processus robotique ou RPA.

RPA peut être installé sur la plupart des appareils connectés numériquement, y compris votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau ou votre tablette. Le logiciel lui-même peut être autonome sur un seul appareil ou fonctionner au-dessus de l’ensemble de l’environnement cloud d’une organisation. Il ne remplace pas les applications que vous utilisez actuellement; il fonctionne parallèlement à vos processus commerciaux existants.

Ce logiciel d’automatisation fonctionne sous la forme de «bots». Ce ne sont pas des robots physiques ou de minuscules espions dans votre ordinateur. Ce sont plutôt des applications automatisées qui exécutent des scripts via Internet.

Les robots RPA observent comment les humains accomplissent les tâches numériques, et une fois qu’ils se sont adaptés, les robots peuvent reproduire cette tâche. Considérez ces robots comme les anticorps de votre système immunitaire; ils s’adaptent jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de remplir leur fonction, puis sortent en masse et font le travail. Une fois qu’un bot RPA comprend comment accomplir au mieux une tâche, il peut être copié encore et encore pour fonctionner à grande échelle au sein d’une organisation. Ce processus est appelé clonage.

Contrairement aux anticorps, cependant, qui sont statiques et ne peuvent pas s’adapter à de nouvelles conditions, les robots RPA sont intelligents, ce qui signifie qu’ils continueront d’apprendre et de modifier leurs processus, améliorant ainsi la fonctionnalité au fil du temps.

Le but de RPA est de réduire la quantité d’intervention humaine nécessaire pour exécuter efficacement des tâches structurées de manière répétitive. Essentiellement, RPA automatise les tâches que nous, les humains, ne voulons pas faire. Des tâches comme le transfert de données peuvent nécessiter des jours, voire des semaines, d’heures banales, simplement pour déplacer des informations d’une plateforme à une autre. Ce type de travail est facilement automatisé avec RPA, permettant à l’employé et à l’entreprise de gagner du temps à long terme.

Alors que cette technologie continue de progresser et que les entreprises commencent à automatiser davantage d’aspects de notre travail, que restera-t-il aux humains?

La plupart d’entre nous ont vu des films qui décrivent les robots comme étant égoïstes et une menace pour l’humanité. Heureusement, la crainte de l’automatisation et de l’intelligence artificielle prenant nos emplois est injustifiée et découle simplement de nos notions préconçues sur la robotique en général.

RPA s’efforce également de conserver des emplois qui autrement seraient attribués à des entreprises à l’étranger. La mise en œuvre de l’APR dans une entreprise est similaire à l’externalisation du travail. Cependant, RPA est en mesure de réaliser des files d’attente de tâches monotones tout en gardant le contrôle des flux de travail au sein de l’entreprise.

Bien que le RPA retire les humains du processus en cours d’automatisation, il nécessite toujours une interaction humaine pour fonctionner et fonctionner correctement. RPA, comme tous les logiciels, doit être surveillé, mis à niveau et testé de manière cohérente. Étant donné que les personnes doivent superviser le RPA, de nouveaux emplois axés sur la surveillance du RPA seront créés au sein d’une entreprise qui le déploiera.

Une étude menée par Forrester Consulting sur les impacts de la RPA a révélé que plus de 66% des employés pensent que la RPA restructure les emplois, et non les supprime. RPA soulagera les humains de leur travail répétitif et ennuyeux, leur permettant de se concentrer sur le travail que les robots et l’intelligence artificielle ne peuvent pas faire – le travail qui est basé sur la connaissance, créatif et stratégique.

Ce logiciel est destiné à nous faciliter la vie et le travail. Avec RPA, notre travail changera pour devenir plus axé sur la valeur et complexe, mais nous nous sentirons moins épuisés en fin de compte. Un chapitre de «Une introduction à la psychologie du travail contemporaine» explique que les employés peuvent subir l’épuisement dû à l’exécution continue de tâches redondantes, surtout si les tâches ne sont pas motivées par la pensée. Pensez à combien nos journées de travail pourraient être plus productives sans les facteurs de stress qui causent la fatigue physique et mentale.

L’étude Forrester a également conclu que la RPA augmente l’engagement des employés. Sans le poids d’une lourde tâche qui nous retient, nous pouvons trouver le temps de profiter de notre journée et de dialoguer avec nos collègues. Pensez à la façon dont Jane in Accounting ne rejoint jamais votre groupe pour «Dining Out Day» car elle a trop de travail dans son assiette. Le RPA peut aider Jane à accélérer ces tâches répétitives et chronophages afin qu’elle puisse également profiter du Taco Tuesday. RPA a la capacité d’augmenter la synergie et, à son tour, d’améliorer le moral à l’échelle de l’entreprise.

Lorsque le RPA est implémenté dans une entreprise, cela change notre façon de travailler. Heureusement, il n’y a rien à craindre, car ces robots ne vont pas nous remplacer. Ils fonctionneront comme des assistants virtuels, accomplissant nos tâches monotones et nous laissant plus de temps pour nous concentrer sur un travail complexe et stimulant dans nos tâches quotidiennes. À mesure que l’engagement des employés augmente et que l’épuisement professionnel diminue, notre qualité de vie sera finalement améliorée avec les changements apportés par RPA.