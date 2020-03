Vous ne savez plus quoi cuisiner en quarantaine? Des chefs argentins vous aident

BUENOS AIRES, 22 mars (.) – La cuisson pendant la quarantaine peut nécessiter une certaine créativité car il reste moins de nourriture dans le réfrigérateur. Un groupe de chefs argentins a entrepris d’aider à préparer de délicieux plats avec ce qui est à la maison sans avoir à aller au marché.

“Nous vous aidons à cuisiner avec ce que vous avez dans votre réfrigérateur, à la maison. Nous savons déjà que vous n’avez pas à sortir. C’est pourquoi nous allons vous donner un coup de main pour profiter de tout ce que vous avez et vous ne savez pas comment l’utiliser”, explique l’initiative. #teayudo, #teayudamos, qui a commencé samedi et se poursuivra pendant la quarantaine.

La proposition est de se connecter avec Instagram, Twitter ou Facebook de chaque cuisinier de 17h00 à 19h00 heure argentine (2000 à 2200 GMT) pour faire des demandes.

“J’ai 20 boîtes de pois! Je veux des idées riches !!!”, a déclaré @mica_mdq dans le compte de la célèbre cuisinière Narda Lepes et, quelques minutes plus tard, elle avait 14 réponses avec des options alimentaires à préparer, des hamburgers aux tortillas et aux œufs brouillés.

La liste variée de questions va de la façon de remplacer la poudre à pâte et l’essence de vanille à quoi faire avec deux aubergines, un brocoli et de l’ail.

La proposition des chefs rejoint d’autres artistes, écrivains, musées et musiciens qui cherchent à accompagner la population mise en quarantaine et à l’encourager à rester chez elle.

Jeudi, le gouvernement argentin a ordonné l’isolement social préventif et obligatoire pendant 12 jours dans tout le pays. L’Organisation mondiale de la santé a jusqu’à présent signalé 225 cas d’infection et quatre décès.

(Rapport de Lucila Sigal, édité par Juana Casas)