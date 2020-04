Vous nous regardez? Ils attrapent des OVNIS supposés volant au-dessus de la Lune

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont viralisé un vidéo où plusieurs objets volants non identifiés auraient été observés (ONVIS) en survolant le La lune

La enregistrement Il a été filmé juste le 26 mars par un homme Montréal, Canada, grâce à la caméra d’un passionné de satellite naturel.

Après avoir vu les objets étranges autour du La lune le sujet a décidé de publier le matériel sur une chaîne YouTube et a ensuite sauté sur Twitter, où des centaines de personnes spéculent déjà sur la façon dont l’événement pourrait être expliqué.

Bien que certaines personnes restent sceptiques, d’autres ont même déclaré que cela ne serait probablement pas une astuce d’édition. vidéo.

«Je suis aussi éditeur, je fais des effets de transitions, de zoom, d’ancrage lent et rapide, je mets même de la musique dessus, mais je ne saurais pas comment faire ressembler à trois OVNIS. Je devrais utiliser l’effet ‘Fata Morgana’, qui est un mirage ou une illusion d’optique et qui n’est pas exactement la chose la plus simple », a déclaré l’utilisateur du réseau. David Zabedrosky.

“Il est très probable que ce sont des roches ou des météorites, pas pour rien la Lune a beaucoup de cratères”, “Dans ma vie j’ai vu deux fois OVNIS et oui, ils sont comme ça “,” Il faut avoir 100% de chance pour attraper quelque chose comme ça “, étaient d’autres commentaires sur le phénomène des hypothèses OVNIS.

Avec des informations 24h / 24

