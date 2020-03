Vous pouvez aider à combattre le coronavirus. Tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur

Rester

la maison n’est pas le seul moyen de lutter contre la pandémie de coronavirus.

Des centaines

des milliers de bénévoles ont ajouté leurs ordinateurs personnels à un vaste réseau

qui forme un superordinateur virtuel appelé Folding @ home. Le projet Folding @ home, qui utilise

la puissance de calcul externalisée pour exécuter des simulations de protéines pour les chercheurs

étudier les maladies, a annoncé en février qu’il commencerait à analyser les protéines

trouvé dans le coronavirus derrière le cours

pandémie (SN: 3/4/20).

Ces protéines sont des outils qui aident le virus à infecter les cellules humaines. En utilisant l’ordinateur

simulations, les chercheurs cartographient les protéines du coronavirus, dans l’espoir de révéler

vulnérabilités qui peuvent être attaquées avec de nouveaux médicaments.

Le plus

des bénévoles qui font don de leur puissance de calcul inutilisée à l’effort, le plus rapidement

le supercalculateur virtuel peut opérer sa magie. Depuis que le projet a annoncé son recentrage sur le coronavirus, environ 400 000

de nouveaux bénévoles se sont joints.

Science

News a parlé avec

chef de projet Gregory Bowman, biophysicien à la Washington University School

of Medicine in St. Louis, sur la façon dont le projet fonctionne et comment les gens peuvent aider.

Comment les simulations aident-elles à cartographier les protéines des coronavirus?

Des chercheurs

ont pris des instantanés des protéines du coronavirus, appelé SARS-CoV-2,

en utilisant des techniques comme la cristallographie aux rayons X et la microscopie cryoélectronique (SN: 10/4/17). Mais les protéines

ne vous tenez pas, dit Bowman.

“Tous les

atomes dans la protéine et [its surroundings] poussent et tirent continuellement

les uns sur les autres », dit-il. “Ce que nous faisons est de modéliser ces physiques

interactions dans l’ordinateur. ” Ces simulations révèlent les différentes formes d’une protéine

la structure peut prendre.

Quels types de vulnérabilités recherchez-vous?

“Vous

voulez une belle poche à la surface d’une protéine où vous pouvez imaginer cela

petite molécule que nous concevons en l’insérant dans une rainure », explique Bowman. Mais beaucoup

protéines, en particulier celles des virus, ont des surfaces apparemment lisses, ce qui rend

les difficiles à cibler.

Pliant @ la maison

simulations donnent aux scientifiques une chance de découvrir ce que Bowman appelle «cryptique

poches “- sites d’accueil potentiels pour les drogues qui ne sont pas visibles dans encore

des images de la protéine, mais sont révélées lorsque la protéine se tortille dans un ordinateur

simulation.

Le projet Folding @ home vise à simuler «chaque [coronavirus] protéines, nous pouvons construire des structures de départ raisonnables », dit Bowman. «Il existe déjà un certain nombre de protéines du nouveau coronavirus» que les chercheurs ont imaginées, comme la protéine de pointe du virus (illustrée), qui l’aide à infecter les cellules humaines. Folding @ home simule des protéines de coronavirus comme celle-ci pour rechercher des médicaments qui pourraient arrêter le virus.

Cela a-t-il fonctionné pour d’autres virus?

“Nous

a en fait pris une protéine du virus Ebola et a effectué des simulations et découvert l’un de ces cryptiques

poches, “Bowman

dit. «Ensuite, nous sommes allés faire des expériences pour montrer qu’il y a vraiment un

petite poche, et si nous y collons une petite molécule, cela peut vraiment fermer la

la fonction des protéines est désactivée. ” De même, une nouvelle molécule médicamenteuse pourrait être conçue

coller dans les rouages ​​chimiques d’une protéine SARS-CoV-2 qui rend le virus incapable

pour infecter les cellules humaines.

Pourquoi ne pas simplement trouver un médicament existant qui fonctionne pour le coronavirus?

“Cette

serait incroyable », dit Bowman. Le développement de nouveaux médicaments peut prendre des années ou même

décennies, les chercheurs étudient donc plusieurs

drogues

– comme ceux

conçu pour lutter contre l’hépatite C, Ebola et le paludisme – en tant que COVID-19 potentiel

traitements (SN: 3/10/20). Mais «il n’y a aucune garantie que ces choses

va fonctionner », dit-il. Par exemple, les médicaments antiviraux utilisés pour traiter le VIH qui

initialement prometteur ne montrait aucun avantage clair pour

patients atteints de coronavirus

dans un essai clinique récent (SN: 3/19/20). Des efforts comme Folding @ home

compléter les tests sur les médicaments existants en élargissant la recherche.

Même si

quelqu’un identifie un médicament qui peut paralyser le SRAS-CoV-2, “nous ne voulons pas

arrêtez-vous là », dit Bowman. “L’hypothèse est que, comme de nombreux virus, c’est

va muter assez rapidement, et que si nous ne le suivons pas, nous serons

tout de suite avec le même problème que nous avons maintenant. S’attaquer à cette chose sur de nombreux

fronts est notre meilleur pari pour réussir. »

Pourquoi avez-vous besoin d’un supercalculateur pour les simulations?

“Nous avons

de travailler sur de très, très, très petites échelles de temps “pour capturer les minuscules tremblements de

des atomes dans les protéines, dit Bowman. «Chaque étape de la simulation est de l’ordre de

une femtoseconde »ou un quadrillionième de seconde. Pour suivre le mouvement des protéines,

disons, une seconde, “nous devons faire comme des opérations d’un milliard de carrés sur la

ordinateur, et chacune de ces opérations nous oblige à demander comment chaque paire de

les atomes de la protéine et de la solution environnante interagissent les uns avec les autres, »

il dit. En s’appuyant sur la puissance de calcul de nombreux volontaires à la fois,

Folding @ home effectue des calculs en un seul mois qui pourraient prendre un

ordinateur de bureau ordinaire 100 ans.

Pliant @ la maison

n’est pas le seul supercalculateur à étudier le SARS-CoV-2. En mars

Le 23, la Maison Blanche a annoncé un nouveau consortium d’entreprises, d’universités et

organismes gouvernementaux – y compris plusieurs laboratoires nationaux, la NASA, IBM et

Microsoft – qui offre aux chercheurs un accès à leurs superordinateurs pour accélérer

la découverte de traitements ou d’un vaccin contre le SRAS-CoV-2.

Qui peut aider avec Folding @ home?

«N’importe qui peut installer notre logiciel sur son ordinateur personnel et y contribuer», explique Bowman. “Nous avons tout le monde, des gens qui le font fonctionner sur leurs vieux ordinateurs portables, aux joueurs qui ont des machines vraiment hardcore aux … entreprises qui pointent des grappes d’ordinateurs sur Folding @ home.”

