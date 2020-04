Vous voulez atténuer l’isolement de la distance sociale? Demandez à un adolescent

“Rester à la maison.”

Cet appel soudain universel à maintenir la distance physique des autres, connu sous le nom de distanciation sociale, est essentiel pour lutter contre la propagation du coronavirus, selon les professionnels de la santé. Pourtant, le potentiel de solitude sans précédent alors que les gens s’isolent a incité à maintenir des liens sociaux. Alors que nous déplaçons nos efforts professionnels et éducatifs dans le monde en ligne, nous devons également devenir virtuels avec bon nombre de nos relations pour soutenir notre vie sociale.

Un groupe sait comment faire cela mieux que tout autre: les adolescents.

Les changements dans l’importance et la complexité de notre monde social définissent en grande partie l’adolescence. La génération actuelle grandit avec les téléphones portables, les médias sociaux et un nombre croissant de façons de se connecter grâce à la technologie. En conséquence, ils sont connus pour leur affinité pour les écrans. L’utilisation de la technologie par les adolescents a tendance à évoquer des sentiments négatifs, y compris parfois le destin et la destruction d’une génération, malgré le manque de données concluantes à l’appui de ce récit. Mais maintenant, alors que la crise des coronavirus s’infiltre dans notre vie quotidienne, nous nous retrouvons tous à nous tourner vers la technologie pour maintenir les liens sociaux. Qui de mieux pour nous apprendre que les gens qui savent s’en servir?

Bien que la perception du public soit que les écrans endommagent cette génération, la plupart des adolescents vous diraient en fait que la technologie les aide à construire des relations positives. Un rapport du Pew Research Center 2018 montre que 81% des adolescents pensent que les médias sociaux les aident à se sentir plus connectés à leurs amis. Bien qu’ils reconnaissent certains inconvénients, ils rapportent que les médias sociaux soutiennent leurs amitiés et leur permettent de s’engager avec des personnes d’horizons divers, avec des points de vue différents.

Les adolescents utilisent une variété de moyens technologiques au-delà des seuls médias sociaux pour rester en communication constante avec leurs amis. Les autres modes de connexion incluent la messagerie texte, la messagerie instantanée, la messagerie sur les applications, les appels téléphoniques, les chats vidéo, les jeux vidéo et la liste (croyez-le ou non) continue. En fait, 57% des adolescents se sont fait de nouveaux amis en ligne. Pendant ce temps, l’adulte américain moyen ne s’est pas fait un nouvel ami en cinq ans. Si nous voulons maintenir une connexion humaine significative, ces données suggèrent que les adolescents, plus que les adultes, ont l’expertise pour y arriver.

Alors que nous faisons face à une crise de santé qui modifie notre façon de mener notre vie quotidienne, les adolescents pourraient avoir des solutions à certains des nouveaux problèmes que nous rencontrons. Les jeunes d’aujourd’hui sont déjà devenus des chefs de file, défendant des positions sur des questions importantes qui nous concernent tous, comme le changement climatique et le contrôle des armes à feu. Les lycéens démontrent désormais leur capacité à s’adapter aux conditions actuelles en planifiant des bals virtuels et en se projetant vers des plans de fin d’études.

Les parents ont la possibilité de responsabiliser leurs enfants et eux-mêmes, car l’éloignement social oblige les familles à passer plus de temps ensemble sous un même toit. Plutôt que de craindre les conséquences futures inconnues de l’utilisation de la technologie, les parents peuvent entamer un dialogue avec leurs enfants sur la façon dont ils utilisent la technologie en ce moment. Les parents peuvent encourager les adolescents à leur enseigner l’art de la camaraderie virtuelle, tantes, oncles, grands-parents et autres personnes qui pourraient bénéficier d’une interaction accrue tout en étant physiquement isolées. Donner aux jeunes la possibilité d’enseigner peut avoir des avantages supplémentaires en aidant les adolescents à renforcer leur confiance, leurs compétences en communication et leurs relations entre les générations (au-delà de leur simple soutien technique).

Parlons aux jeunes. Adoptons les compétences de communication virtuelle qu’ils ont cultivées et leur demandons de montrer au reste d’entre nous comment ils utilisent la technologie pour rester connectés. Donnons-leur la possibilité de nous aider à rester proches pendant la distanciation sociale.