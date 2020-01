Vous voulez prévenir une autre épidémie de coronavirus?

Une fois de plus, nous ne sommes pas préparés comme la troisième épidémie d’un nouveau et mortel coronavirus se propage à travers le monde. Cela n’a pas dû être le cas.

Nous aurions dû apprendre de l’épidémie de SRAS de 2003, qui a coûté la vie à près de 800 personnes, que les coronavirus peuvent devenir mortels. Jusque-là, la plupart des responsables de la santé et des scientifiques considéraient les coronavirus simplement comme l’une des nombreuses causes du rhume; environ 30 pour cent des rhumes communs proviennent de coronavirus. Puis est arrivée l’épidémie de MERS au Moyen-Orient en 2012, un coronavirus qui a tué 858 personnes. La leçon irréfutable du SRAS et du MERS: les coronavirus peuvent se propager rapidement et être mortels.

Pourquoi, alors, n’y a-t-il aucun moyen de prévenir ou de traiter la maladie en 2020? La science avait les outils immédiatement après les deux précédentes épidémies pour développer les médicaments pour contrôler les futures épidémies. Mais les responsables de la santé, les scientifiques et les gouvernements, en particulier mais pas seulement aux États-Unis et en Chine, ont laissé tomber le ballon.

Il ne fait aucun doute que les coronavirus sont des adversaires rusés. Comme tous les virus de ce type, le coronavirus mélange et associe des composants pour créer de nouvelles versions de lui-même. Les chauves-souris sont les hôtes naturels du virus. Il existe plus de 1 100 espèces de chauves-souris, chacune infectée par un ou plusieurs variants de coronavirus. Considérez le virus comme un pirate génétique, en constante évolution de nouvelles combinaisons pour étendre son aire de répartition et trouver de nouvelles espèces hôtes. Les humains sont sur ce menu. Chaque infection, mortelle ou non, est différente de la précédente, ce qui rend très improbable un vaccin ou un remède efficace pour toute la famille des coronavirus.

Bien que nous ne puissions pas développer de remède pour les personnes déjà malades, nous pouvons développer des médicaments qui empêcheront la maladie de se propager. Si nous l’avions fait après le SRAS et le MERS, les gouvernements auraient pu stocker les médicaments des années avant cette dernière flambée et dans un délai d’un jour à tous les endroits où le virus a été détecté ou suspecté. Tous les patients, le personnel hospitalier et toute autre personne soupçonnée de contact auraient été traités pour arrêter l’épidémie sur ses traces.

J’ai dirigé les efforts pour développer un médicament efficace pour prévenir et traiter la maladie du charbon après l’attaque de 2001 et j’ai été pionnier pour le concept d’utilisation de médicaments pour prévenir la transmission du VIH / SIDA de la mère à l’enfant et entre les adultes. En évaluant le génome de ce nouveau virus, je vois ce que nous décrivons comme un environnement «riche en cibles»; c’est-à-dire un virus qui présente de nombreuses vulnérabilités aux médicaments antiviraux, similaires à celles qui ont été exploitées avec succès pour le traitement du VIH, de l’hépatite B et des virus de l’herpès. Les médicaments ou combinaisons de médicaments qui contrôlent ces maladies se lient et bloquent les enzymes dont les virus ont besoin pour se développer.

Ces enzymes sont très similaires les unes aux autres dans tous les coronavirus. Ceci est un point critique. Ce modèle moléculaire commun de tous les coronavirus rend le défi d’identifier les médicaments pour contrôler les coronavirus moins intimidant. Les scientifiques conçoivent des médicaments pour inhiber la croissance d’enzymes virales spécifiques. Une fois le code génétique d’un virus séquencé, les cibles de médicaments efficaces apparaissent.

Nous avons maintenant assisté à trois épidémies mortelles de coronavirus chez l’homme en 17 ans. Une fois que cette nouvelle épidémie aura disparu dans la mémoire, sera-t-elle de cinq à dix ans avant la prochaine? Nous pouvons et devons développer, tester et stocker des combinaisons de médicaments qui peuvent protéger contre ce qui est certainement une autre éclosion de coronavirus.

À la suite des attentats du 11 septembre, le gouvernement américain a établi l’autorité légale et le processus exécutif pour ce faire. Connu sous le nom de BioShield, le programme a autorisé un financement pour développer et stocker des moyens efficaces de prévenir et de traiter les «menaces biologiques nouvelles et émergentes». BioShield fonctionne. Chez Human Genome Sciences, nous avons développé le médicament Abthrax pour prévenir et guérir les infections au charbon après les attaques de 2001. Ce médicament est maintenant stocké par le gouvernement. BioShield a créé le marché pour notre travail, engageant plusieurs millions de dollars en bons de commande.

Le coronavirus n’est pas maintenant et n’a jamais été sur la liste approuvée par BioShield des «menaces biologiques nouvelles et émergentes». Il aurait dû être ajouté après le SRAS, puis à nouveau après le MERS. Il devrait être ajouté maintenant. Nous avons été prévenus.

Les départements de la sécurité intérieure, de la santé et des services humains et de la défense devraient convoquer immédiatement un groupe de travail pour ajouter les coronavirus à l’agenda BioShield. Les Centers for Disease Control et les National Institutes of Health peuvent alors engager des discussions contractuelles avec l’industrie biopharmaceutique. Les sociétés biopharmaceutiques ont l’expertise pour créer rapidement les médicaments dont nous avons besoin pour prévenir une quatrième éclosion.

Collectivement, les scientifiques de ces agences et entreprises peuvent alors identifier et vont bientôt identifier les médicaments et produire les stocks dont nous avons besoin, dont le monde a besoin, pour empêcher une quatrième épidémie mortelle d’un coronavirus, n’importe quel coronavirus.