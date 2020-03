Vous voulez savoir si une nouvelle crise des drogues émerge?

Peu de gens prévoyaient à quelle vitesse le fentanyl remplacerait l’héroïne, doublant ou triplant les décès par surdose d’opioïdes dans certaines poches des États-Unis de 2013 à 2017. Mais nous aurions pu être prévenus – si seulement nous avions vérifié nos eaux usées.

Aujourd’hui, la résurgence de la consommation de méthamphétamine suscite une inquiétude croissante, car les décès par surdose impliquant de la méthamphétamine sont à des niveaux records. Pour répondre rapidement à une crise à ses débuts, nous avons besoin d’avertissements en temps réel lorsque les modes de consommation de drogues changent.

À l’heure actuelle, nos mesures sont trop lentes. Les agences étatiques et fédérales analysent les enquêtes sur les individus, les données sur les saisies de drogues des forces de l’ordre et les dossiers médicaux liés aux surdoses. Chaque méthode est utile mais a ses défauts. Les gens peuvent déclarer leur propre consommation de drogues de manière inexacte dans les enquêtes en raison de la stigmatisation liée à l’utilisation d’héroïne ou de méthamphétamine – ou parce que leurs revendeurs leur ont vendu du fentanyl comme héroïne ou de la méthamphétamine comme extase. Les tests de toxicologie après une mort par surdose ou une analyse chimique des drogues saisies sont plus précis, mais ils sont également coûteux et longs – s’ils sont effectués du tout.

Et il y a un long délai avant que les résultats ne soient disponibles. Les données nationales les plus récentes sur les décès par surdose et les saisies de drogues datent de 2018. Des données imprécises et lentes signifient que la police, les responsables de la santé publique, les chercheurs et les consommateurs de drogues ne savent pas quels risques se cachent jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Les analyses des eaux usées pourraient changer cela.

Lorsqu’un individu prend un médicament, le corps le métabolise et excrète les métabolites. Tout comme les tests d’urine détectent ces métabolites pour les individus, les analyses des eaux usées peuvent révéler quels médicaments sont utilisés dans une ville ou une région dans son ensemble. Des tests de routine effectués dans des installations locales de traitement de l’eau pourraient indiquer, à titre d’exemple, si la consommation de marijuana a augmenté de manière significative après la légalisation, mais cela ne permettrait pas de localiser certains quartiers, ménages ou individus.

Cette approche est déjà appliquée en Australie et en Europe pour comprendre les modes de consommation de drogues et repérer les changements. Dans les villes européennes, les analyses de l’eau sont suffisamment sophistiquées pour discerner la consommation en temps réel, montrant la hausse de la consommation de cocaïne et d’ecstasy le week-end. Aux États-Unis, couplée à des enquêtes sur la consommation de drogues et à des saisies des forces de l’ordre, l’analyse des drogues dans les eaux usées fournirait une compréhension détaillée des marchés des drogues illicites et de leur évolution.

L’analyse des eaux usées présente un autre avantage: elle est rapide et relativement bon marché. Les services publics et les agences de santé publique effectuent déjà des tests de routine sur les eaux usées pour détecter les agents pathogènes, les produits pharmaceutiques et un large éventail de polluants. L’analyse des métabolites des médicaments pourrait être ajoutée à ces protocoles à un coût minimal. Une étude de 2017 du cabinet de conseil Mathematica a estimé que le coût pourrait être aussi bas que 100 $ par échantillon.

À titre de comparaison, le gouvernement fédéral dépense près de 50 millions de dollars par an en enquêtes auprès des ménages pour estimer la prévalence de l’usage de drogues à l’échelle nationale. Pour moins de 10 pour cent de cela, les eaux usées dans des centaines de villes pourraient être analysées plusieurs fois par semaine.

Cela ne signifie pas que les enquêtes auprès des ménages doivent être abandonnées. Les enquêtes peuvent nous dire à quelle fréquence les gens prennent un médicament et quelles méthodes ils utilisent. Les analyses des eaux usées ne peuvent pas non plus saisir les changements du marché dans les communautés rurales où les fosses septiques individuelles des ménages sont beaucoup plus courantes que les usines de collecte et de traitement des eaux usées communautaires. Mais l’analyse des eaux usées fournirait des informations en temps réel sur les nouvelles menaces liées aux drogues dans les zones urbaines et suburbaines.

Certaines villes de Washington et de l’Oregon ont testé les eaux usées pour obtenir une lecture sur la consommation locale de drogues, mais pas de manière standardisée. Pour obtenir le genre d’informations et d’alerte précoce dont disposent l’Australie et l’Europe, les États-Unis ont besoin d’un programme pilote national bien conçu (et financé) qui inclut la diversité géographique et socio-économique.

Imaginez si une ville pas encore submergée par le fentanyl avait adopté l’analyse des eaux usées. Un pic de métabolites détectés aurait pu donner à tout le monde un avertissement précoce. Les forces de l’ordre auraient pu être à la recherche de fournisseurs. Les autorités de santé publique auraient pu optimiser la distribution de la naloxone. Les travailleurs sociaux auraient pu avertir les toxicomanes des risques de l’héroïne mélangée au fentanyl. De nombreuses vies auraient pu être sauvées.

Cette hypothèse pourrait devenir réalité si les États-Unis choisissaient d’investir dans une détection précise et en temps réel des médicaments.