Vous vous sentez coopé? Voici comment rester en bonne santé, affûté et sain d’esprit

Rapport spécial

Optimisez votre temps passé à la maison avec ces stratégies

Comportement et société

Les scientifiques ont compilé des tactiques fondées sur des preuves pour renforcer la résilience. Parmi eux: repenser l’adversité, nouer des amitiés étroites et relever de nouveaux défis

1er juillet 2013 – Steven M. Southwick et Dennis S. Charney

Comportement et société

Essayer d’être des retours de flamme plus heureux, mais planifier systématiquement les activités que vous aimez peut fonctionner

1 juillet 2015 – Tori Rodriguez

Santé mentale

Un accent sur le présent, surnommé «pleine conscience», peut vous rendre plus heureux et en meilleure santé. S’entraîner à approfondir votre immersion dans l’instant fonctionne en améliorant l’attention

1 mars 2013 – Amishi P. Jha

Des décennies d’études démontrent qu’être productif et heureux au travail vont de pair

1 septembre 2016 – LES RÉDACTEURS EN CHEF

Apprendre à réguler des émotions puissantes peut améliorer le bien-être physique et mental

1 janvier 2015 – Steve Ayan

S’appuyant sur un principe bouddhiste, les psychologues apprennent comment être gentil avec soi-même peut renforcer la résilience, amortir le stress et améliorer les relations

1 mai 2017 – Marina Krakovsky

Une nouvelle étude suggère que les approches préventives et proactives sont les plus utiles – et que notre QI de gestion du stress est douloureusement bas

1 septembre 2011 – Robert Epstein

La recherche sur les siestes, la méditation, les promenades dans la nature et les habitudes d’artistes et d’athlètes exceptionnels révèle comment les pauses mentales augmentent la productivité, régénèrent l’attention, solidifient les souvenirs et encouragent la créativité …

15 octobre 2013 – Ferris Jabr

Réduction du stress, prévention de l’insomnie, contrôle des émotions, amélioration de l’attention – certaines techniques de respiration peuvent améliorer la vie. Mais par où commencer?

15 janvier 2019 – Christophe André

L’inquiétude chronique découle d’une soif de contrôle. Mais plus nous nous inquiétons, moins notre corps est capable de faire face au stress

1 novembre 2009 – Victoria Stern

