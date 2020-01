Vox Ceuta demande aux deux députés de rendre leur procès-verbal de l’Assemblée | La politique

La direction du parti Vox Ceuta a appelé aujourd’hui les deux députés qui ont remis leur démission ce matin à laisser le parti remettre les procès-verbaux de l’Assemblée pour ne pas “trahir” l’électorat.

Dans un communiqué, Vox a évoqué la démission des députés María del Carmen Vázquez Soto et José María Rodríguez Ruiz, qui ont décidé de rejoindre le groupe des non-affectés “après plusieurs semaines de négociations avec le PSOE, PP et Movement for Dignity and la Citoyenneté (MDyC), en plus des partis localistes, leur inclusion sous d’autres acronymes, volant le vote des électeurs VOX. “