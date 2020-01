Voyage dans la République éphémère d’Uzice qui a vécu 67 jours jusqu’à ce qu’elle soit balayée par Adolf Hitler

La première impression est de claustrophobie, il n’y a pas de lumière, il n’y a pas d’air, il n’y a que le béton qui fait des tunnels une forteresse impossible. C’est un bunker, mais c’est aussi une longue voûte souterraine dans laquelle les trésors étaient autrefois stockés et les personnes fuyant les bombardements se sont réfugiées. Maintenant, les murs lourds transpirent l’humidité et l’objectif de la caméra qui pointe vers les anciennes machines est flou, brouillant le peu qui reste de cette histoire, de ceux soixante-sept jours durant lesquels les tunnels et les deux bâtiments voisins étaient la capitale d’un pays éphémère. Les armes ont été fabriquées sous terre, les décisions ont été prises en surface. Jusqu’à ce qu’une explosion nuise sérieusement à la curieuse aventure de fonder un pays au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Et l’armée nazie a fini d’annihiler cette éphémère République d’Užice, coulant cette mémoire au fond de longs tunnels sombres et claustrophobes.

Aujourd’hui, Užice, à l’ouest de la Serbie et très proche de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, compte près de soixante mille habitants et est entourée de montagnes et traversée par une rivière. Il y a un monument à l’inventeur Nikola Teslaqui a conçu pour la ville l’un des premiers barrages hydroélectriques de la planète; et il y a aussi une immense statue de Josip Broz “Tito”, président de la Yougoslavie socialiste jusqu’à sa mort en 1980. À côté de cette statue se trouve l’un des accès aux tunnels et au bâtiment d’où Tito dirigeait la République d’Užice.

En avril 1941, L’Allemagne a envahi et divisé le Royaume de Yougoslavie en plusieurs territoireset la majeure partie de la Serbie était sous le contrôle d’un gouvernement militaire fantoche du nazisme. Deux mois plus tard, la tentative de Adolf Hitler d’envahir l’Union soviétique et le retrait de milliers de soldats de la région des Balkans était l’occasion idéale pour les premiers à se lever en armes groupes de résistance À la fin de l’été, Presque toute la région montagneuse du sud-ouest serbe était sous contrôle partisan et le 24 septembre, une république rebelle a été fondée sur le premier territoire libéré du nazisme en Europe. Tito, alors commandant de l’Armée populaire de libération et secrétaire général du Parti communiste de Yougoslavie, est devenu leader d’un pays qui est venu occuper entre vingt et vingt-cinq mille kilomètres carrés, avec des frontières qui ont changé presque quotidiennement et plus de 300 000 habitants.

Au pied d’une colline et à côté de l’accès aux tunnels, il y a deux bâtiments carrés jumeaux, construits au début du XXe siècle et se faisant face. Voici le siège local du Musée national, mais à l’origine ils étaient les bureaux du Banque du Royaume de Yougoslavie. Avec l’arrivée des partisans et la fondation de la république rebelle, les bâtiments ont été expropriés et Tito leur a fait le siège de son gouvernement et aussi sa maison pour les deux prochains mois.

Cette brève période au cours de laquelle les partisans ont dominé la région n’était qu’un petit échantillon de ce qui arriverait après la fin de la guerre et l’instauration du régime socialiste en Yougoslavie. Tout ce qui concerne l’ancien système monarchique a été arraché à la présure: l’administration a été remplacée par «Comités populaires“Et les organes judiciaires ont été remplacés par”Tribunaux populaires», Dont la tâche principale était de juger ceux qui étaient considérés comme des« traîtres »ou des« collaborateurs ». Le journal officiel du Parti communiste, Borba (“Fight”), était publié trois fois par semaine et était distribué gratuitement à la fois dans les territoires libérés et dans ceux qui restaient sous contrôle allemand. Son directeur, Milovan Djilas, serait des années plus tard président du Parlement yougoslave. Pour sa part, Aleksandar Rankovich, futur chef du Département de la sécurité nationale, était en charge de la police secrète de la République, et Edvard Kardelj, futur ministre des Affaires étrangères, était en charge des relations politiques et publiques au quotidien.

Užice venait alors douze mille habitants, Mais c’était une ville industrielle importante. Les partisans ont confisqué dans les coffres de la Banque nationale une soixantaine de millions de dinars en espèces, plus de 20 millions de dollars aujourd’hui. Cet argent signifiait qu’il n’était pas nécessaire de réclamer des contributions monétaires à la population civile et également la possibilité de fournir des services dans les domaines de la santé, de l’éducation, des transports et de la culture. C’était une façon de montrer aux habitants ce que serait le pays si les partisans gagnaient la guerre.

La étoile rouge, emblème du communisme et des partisans, est devenu si omniprésent dans la république précaire que même une version géante a été installée sur le toit du siège du gouvernement illuminé la nuit, mais est également apparu sur le drapeau du pays (très similaire qui sera finalement adopté par la Yougoslavie), dans les mégots des fusils fabriqués à Užice et dans les uniformes des soldats. En outre “Red Star” était le nom de la marque de cigarettes créée par les partisans grâce aux énormes réserves de tabac qu’ils trouvaient en prenant la ville.

Toutes les usines qui ont continué à fonctionner pendant la guerre sont intervenues et la production est restée aux mains des rebelles, ce qui est particulièrement important en termes d’armes et d’uniformes. La petite usine d’armes et de munitions du FOMU, fondée en 1928, était intacte et devint un élément essentiel de la résistance. Les premiers bombardements allemands ont obligé les machines à être déplacées vers un site sûr et abrité: les anciennes voûtes de la Banque nationale. Il s’agissait de deux tunnels parallèles reliés par un tunnel transversal, où étaient stockées des matières premières pour la production, des armes à divers stades de production et de vieilles bombes dont la poudre à canon était extraite. Le tunnel de droite abritait les machines, tandis que celui de gauche servait d’abri anti-aérien civil. Au cours des 67 jours d’existence du pays, 21 000 fusils, 30 000 grenades, 2 000 mines terrestres et près de 3 000 000 de balles ont été fabriqués. La demande d’armes et de munitions était telle que des dizaines de personnes n’ayant que peu ou pas de connaissances sur la manipulation des éléments explosifs ont dû être intégrées à la production. Et ce serait finalement l’une des principales raisons de la chute d’Užice.

Dans le centre de la ville, on vend aujourd’hui des T-shirts et autres souvenirs qui se réfèrent à la brève étape dans laquelle Užice était un pays, ses dirigeants et ses symboles. Et bien que seul Tito ait des monuments, il est également courant de voir le visage de Dragoljub Mikhailovich dans les magasins. Plus connu comme “Drazha”, était le commandant de la chetniks, un autre groupe de résistance qui, contrairement aux partisans, soutenait le système monarchique d’avant-guerre et luttait pour le retour du roi de Yougoslavie Pierre II, alors exilé à Londres. Tito et Drazha ont discuté à plusieurs reprises de la manière d’unifier leurs forces, mais les différences idéologiques étaient plus pertinentes que l’ennemi en commun. En novembre, les Chetniks ont échoué dans leur attaque contre Užice et Drazha a tenté de conclure une trêve avec l’armée allemande pour affronter les partisans, mais il n’a pas non plus atteint son objectif. Vers la fin du mois, il s’est enfui avec ses hommes vers le sud et les nazis ont offert une récompense de deux cent mille dinars pour sa tête.

Les tunnels peuvent être visités et des dizaines de machines utilisées pour la fabrication d’armes sont toujours préservées. Il y a de lourdes portes en fer avec des marques de balle et de vieilles photographies de travailleurs à peine éclairés. Dans un coin sombre du tunnel transversal une lumière rouge marque le site le plus important de cet univers souterrain: là, l’explosion s’est produite. Le samedi 22 novembre 1941, la poudre stockée a explosé et s’est terminée avec la vie de 120 personnes, dont beaucoup de civils dans l’abri anti-aérien. Il s’agit très probablement d’un accident causé par la réutilisation de matières dangereuses dans des mains inexpérimentées, mais Borba s’est empressé de se propager: «… des traîtres et des espions fascistes engagés ont mené des distractions simultanées en provoquant des explosions à l’usine d’Užice et à la centrale électrique de Čačak. L’ennemi n’a pas endommagé davantage les installations, mais à Užice, des travailleurs et des civils, des femmes et des enfants innocents qui s’y trouvaient par hasard ont été tués. Même ainsi, la main criminelle de l’ennemi n’a pas rempli sa mission. »

Quelques jours plus tard les Allemands avancent avec soixante mille hommes soutenus par des avions, des véhicules blindés et de l’artillerie. Les nazis dépassaient de loin les rebelles en nombre, en équipement et en préparation. Tito a ensuite ordonné à ses troupes de fuir vers le sud avec une presse à imprimer et une partie de l’argent confisqué. Le dernier bataillon de partisans à Užice a reculé à Kadinjača, à quinze kilomètres au nord-ouest, et d’où il pouvait utiliser la hauteur comme avantage stratégique au moins pour gagner du temps pendant que Tito s’enfuyait. Mais Dans la nuit du 28 novembre, tous les soldats ont été massacrés.

Déjà chef de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, Tito fit construire un immense complexe à Kadinjača en 1952 pour honorer ses troupes. Il s’agit d’un voyage de près de trois cents mètres dans lequel d’immenses pierres blanches irrégulières, certaines anthropomorphes, d’autres rappelant des pierres tombales. L’un des plus grands est divisé au milieu et présente un grand trou qui simule la destruction causée par une explosion. De là, du haut de la montagne, vous pouvez voir la ville d’Užice, plusieurs mètres plus bas. Il n’y a pas plus de sons que le vent qui souffle fort à travers les montagnes. Le silence dans les tombes des vaincus à la fin d’une république éphémère.