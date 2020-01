Wall St renverse la chute et ferme à la hausse suite aux commentaires de l’OMS

NEW YORK, 30 janvier (.) – Les actions américaines ont rebondi à la fin de la session de jeudi pour se terminer plus haut, après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’épidémie de coronavirus était une urgence mondiale.

* L’OMS a déclaré une urgence sanitaire internationale en raison de l’épidémie de coronavirus qui a fait au moins 170 morts et s’est étendue à près de vingt pays. Les États-Unis ont signalé leur premier cas de transmission de personne à personne, le cinquième pays en dehors de la Chine à le faire.

* “Le marché commence à regarder cela et à dire qu’à un moment donné … les nouvelles commenceront à s’améliorer”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez National Securities à New York. “Des précautions sont prises et cela signifie qu’à un moment donné, il y aura de la lumière au bout du tunnel.”

* Les actions Facebook ont ​​chuté de 6,14% après que la société a mis en garde contre le ralentissement de la croissance et signalé une augmentation des dépenses trimestrielles.

* Cette baisse a pesé sur l’indice des services de communication S&P, qui a perdu 0,79%. Les secteurs défensifs tels que les services publics et les produits de consommation, considérés comme plus sûrs en période d’incertitude économique, ont progressé.

* Les principaux indices boursiers de Wall Street se dirigent vers leur deuxième semaine consécutive de baisse, le virus ayant interrompu les déplacements dans le monde et contraint plusieurs sociétés à suspendre leurs opérations en Chine.

* Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 124,99 points, ou 0,43%, à 28 859,44 unités. Le S&P 500 a gagné 10,26 points, soit 0,31%, à 3 283,66 unités et le Nasdaq Composite a ajouté 23,77 points, ou 0,26%, à 9 298,93 unités.

* De manière générale, les analystes tablent sur une hausse de 0,7% des bénéfices des sociétés du S&P 500 au quatrième trimestre, contre 0,6% attendue en début de saison, selon les données de Refinitiv.

* Les actions de Microsoft Corp ont progressé de 2,82% après avoir dépassé les estimations du marché pour ses bénéfices trimestriels tirés par les revenus de son activité de cloud computing.

* Pendant ce temps, les papiers Tesla Inc ont bondi de 10,3% après que le constructeur de véhicules électriques a annoncé son deuxième bénéfice trimestriel consécutif grâce à ses livraisons de voitures atteignant un niveau record.

