Wall Street atteint des sommets historiques pour ses actions technologiques et ses espoirs commerciaux

9 janvier (.) – Les actions de Wall Street ont atteint des niveaux record jeudi alors que les tensions se relâchaient au Moyen-Orient, un optimisme accru sur un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, plusieurs courtiers ayant amélioré les prix cibles des rôles papier. entreprises importantes

* Les entreprises qui ont le plus progressé au cours de la session ont été les sociétés technologiques Facebook Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc et Microsoft Corp, qui ont gagné entre 0,7% et 1,5%.

* Apple a été stimulé par des données montrant que les ventes d’iPhone ont grimpé en flèche de plus de 18% en Chine en décembre, ainsi que l’augmentation du prix cible de ses actions faite par la maison de courtage Jefferies.

* Pendant ce temps, Cowen Equity Research a augmenté le prix cible des papiers Alphabet, Facebook et Twitter. Les actions technologiques ont augmenté de 0,9%, la plus forte progression parmi les principaux secteurs du S&P.

* Après un début d’année instable pour le marché boursier par crainte d’un conflit généralisé au Moyen-Orient, les investisseurs se sont détendus mercredi après que Washington et Téhéran ont cherché à apaiser la crise générée par l’assassinat par les États-Unis d’un des militaires les plus importants d’Iran.

* Une annonce faite jeudi par le ministère chinois du Commerce a également augmenté, ce qui a assuré que le vice-Premier ministre Liu He signera la première phase de l’accord commercial avec les États-Unis la semaine prochaine à Washington, suscitant l’espoir de la fin de la guerre tarifaire prolongée entre les deux parties.

* “Alors que les risques géopolitiques peuvent déclencher des flambées de volatilité à court terme, les investisseurs ne doivent pas ignorer les améliorations récentes des principaux indicateurs de bénéfices économiques et des entreprises”, ont déclaré les stratèges d’Eastspring Investments dans une note aux clients.

* Dans les opérations de midi, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 178,52 points, ou 0,62%, à 28 923,66 unités, tandis que le S&P 500 a progressé de 19,29 points, ou 0,59%, pour s’établir à 3272,34 unités. Le Nasdaq, quant à lui, a obtenu 80 456 points, soit 0,88%, à 9 209 698 unités.

