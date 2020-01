Wall Street a clôturé jeudi avec un triple record, encouragé par la récente signature de l’accord commercial de première phase entre les Etats-Unis. et la Chine et pour la ratification au Sénat du nouveau traité avec le Mexique et le Canada.

A la clôture de la séance à la Bourse de New York, le Dow Jones des industriels a progressé de 0,92% soit 267,42 points, à 29 297,64 entiers; et le S&P 500 sélectif a progressé de 0,84% ou 27,52 points, à 3 316,81.