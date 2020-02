Wall Street coule de peur d’une pandémie de coronavirus

NEW YORK, 24 février (.) – Les trois principaux indices de Wall Street ont sombré lundi, alors que les investisseurs se sont précipités vers des actifs plus sûrs après une forte augmentation des cas de coronavirus à l’extérieur de la Chine, ce qui a fait craindre un plus grand impact de L’épidémie dans l’économie mondiale.

* L’indice S&P 500 et le Dow Jones ont passé un terrain négatif au cours de l’année, et le dernier a perdu plus de 1 000 points, la troisième fois qu’il a perdu cette peur en une journée. Le Dow et le S&P ont tous deux enregistré leur plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis février 2018.

* Le Nasdaq a connu la plus forte baisse en pourcentage de 3,71%.

* Le Dow Jones Industrial Average a rapporté 1 031,61 points, ou 3,65%, à 27 960,80 unités; tandis que l’indice S&P 500 a perdu 111,86 points, ou 3,35%, à 3 225,89 unités. L’indice composite Nasdaq a reculé de 355,31 points, ou 3,71%, à 9 221,28 unités.

* Les 11 grands secteurs du S&P ont fermé, tirés par l’énergie avec un minimum de 4,7% et la technologie avec 4,2%.

* Les papiers d’Apple Inc ont chuté de 4,8% en raison de données montrant que les ventes de smartphones en Chine ont chuté de plus d’un tiers en janvier.

* Les rendements des obligations du gouvernement américain sont tombés lundi à des niveaux plus bas que jamais depuis 2016, dans la recherche de la sécurité des investisseurs dans les craintes que la propagation du coronavirus puisse nuire à l’économie plus qu’on ne le pensait initialement .

* L’indice de volatilité CBOE a enregistré sa plus forte baisse quotidienne depuis février 2018.

(Édité en espagnol par Javier Leira)