Wall Street et les marchés boursiers européens reculent à nouveau en raison de la pandémie de coronavirus

Les bourses européennes ont chuté ce lundi avec des baisses entre 5 et 11%, alors que Wall Street a suspendu sa session après l’ouverture, a rouvert et est retombé à 12% avant de rebondir légèrement, dans un contexte de panique face aux conséquences du coronavirus et malgré les mesures prises dimanche par les banques centrales.

A 15h45 GMT, à Paris, le CAC 40 a chuté de 4,42%comme le FTSE 100’s Londres (-4,4%) et le DAX 30 Frankfurt (-3%). Dans Madrid, l’IBEX-35 diminué de 7,5% et en Italie il FTSE MIb un 4,6%.

De son côté, Wall Street a plongé et suspendu ses opérations. Puis il a rouvert et est retombé à 12%, avant de rebondir légèrement.

A 15h45 GMT, le Dow Jones a chuté de -6,61%, tandis que l’indice Nasdaq a enregistré -5,8% et le S&P 500 -5,8%.

Aussi, la Bourse de São Paulo a interrompu ses opérations moins d’une demi-heure après le début de la session, lorsqu’elle a chuté de 12,53%. Il s’agit de la cinquième application du mécanisme appelé «coupure de circuit» depuis le 9 mars, qui est activé lorsque l’indice Ibovespa chute de plus de 10%.

Tout cela se produit pendant que le La Réserve fédérale américaine a lancé dimanche le plus important plan de relance monétaire depuis la crise financière de 2008, qui comprend une baisse d’un point des taux d’intérêt, entre 0% et 0,25%, et une injection de liquidités de 700 milliards de dollars.

En outre, la Réserve fédérale a convenu d’une action coordonnée avec les banques centrales du Canada, de l’Angleterre, du Japon, de la Suisse et avec la Banque centrale européenne (BCE) pour canaliser plus de liquidités vers le marché par le biais de lignes de change en dollars.

La chute des places européennes intervient après la Les bourses asiatiques fermeront également à perte, dans certains cas forts comme Shanghai (-3,4%) et Hong Kong (-4,03%).

La Bourse de Tokyo a clôturé avec un 2,46% de baisse du Nikkei, son principal indicateur, après que la banque centrale japonaise a annoncé de nouvelles mesures de relance pour calmer les marchés et atténuer l’impact du coronavirus. L’agence a annoncé le maintien du taux d’intérêt de référence au même niveau mais a élargi l’achat d’obligations et d’autres instruments et a créé une nouvelle ligne de financement pour les entreprises.

Les mesures de la Banque du Japon arrivent au début d’une semaine considérée comme la clé des marchés mondiaux après la chute record ces derniers jours, parmi eux ceux du parquet de Tokyo, qui a clôturé vendredi avec un recul de 6%.

L’évolution Nikkei souligne que les mesures de la Fed et de la banque centrale japonaise ne suffisent toujours pas à ramener le calme sur les marchés, et que les investisseurs attendent des actions coordonnées et plus énergiques dans les nominations prévues dans les prochains jours par les dirigeants du G7 et de l’Eurogroupe, entre autres.

Le groupe technologie et télécommunications Softbank Il monopolise le volume d’opérations le plus élevé et se termine par une baisse de 2,49%, suivi du conglomérat technologique Sony, qui a perdu 3,06%.

Les actions de Toyota, le leader japonais de l’automobile et une autre des sociétés ayant la plus grande capitalisation boursière, a également perdu 2,35%.

Chute historique en Australie

De votre côté, la bourse australienne a chuté de 9,7%, enregistrer une chute historique.

The Australian Selective ASX 200 La session s’est terminée avec 5 002,00 points, soit 537,30 unités de moins.

Les revers les plus importants ont été enregistrés par la chaîne alimentaire Collins Foods, qui a chuté de 22,48%, en plus de la chaîne de casinos Divertissement vedette (-20,91%) et l’agence de voyages Wetjet (-20,04%).

Depuis le 20 février, la bourse australienne a perdu quelque 529 milliards de dollars australiens (325 882 millions de dollars américains soit 293 016 millions d’euros), rapporte le portail d’actualités «news.com.au».

L’effondrement, supérieur à celui enregistré jeudi dernier et après une journée de soulagement vendredi, se produit également malgré l’annonce par l’Australian Reserve Bank d’acheter des obligations d’État sur les marchés secondaires et prévoit d’assurer la liquidité des marchés, entre autres mesures.

Le baril de Brent a baissé de plus de 9% lundi, atteignant son plus bas niveau en quatre ans, en raison du déséquilibre causé par une offre abondante de pétrole brut et une demande décroissante en raison de la pandémie de coronavirus.

Vers 13 heures GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 30,53 $ à Londres, 11,2% de moins qu’à la fin de vendredi., peu de temps après avoir chuté à 30,50 $, son plus bas niveau depuis février 2016.

Pétrole de la mer du Nord, une référence en Europe, a subi de fortes baisses ces dernières semaines en raison de la crainte des investisseurs d’une forte baisse de la demande en raison de restrictions de mouvement, vols et activités productives et commerciales en raison de la pandémie de coronavirus et avant le début de la guerre des prix en Arabie saoudite.

À New York, le baril de WTI, le pétrole de référence aux États-Unis, pour livraison en avril, a perdu 8,5%, à 29,01 $, toujours au-dessus de son dernier creux atteint lundi dernier à 27,34 $.

La semaine dernière, les prix de l’or noir se sont effondrés sur la décision saoudienne, le plus grand producteur de pétrole brut au monde, baisser le prix de leurs exportations, et en raison de la pandémie de COVID-19.

L’OPEP estime que cette année, la demande totale de brut ne dépassera pas, comme elle l’avait calculé, la barrière psychologique de 100 millions de barils par jour, mais il restera à une moyenne de 99,73 millions, à condition que le monde dès que possible la crise due à la crise des coronavirus.