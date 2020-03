Wall Street se prépare pour une autre semaine noire, les risques de coronavirus augmentent

NEW YORK, 22 mars (.) – Les analystes et les gestionnaires d’investissement de Wall Street attendent avec impatience une nouvelle semaine difficile pour les marchés américains, alors que les cas de coronavirus et les décès dans les grandes villes sont en hausse et que les législateurs se battent toujours pour un programme d’aide financière à Washington.

Les actions américaines ont déjà chuté de plus de 30% par rapport à leurs sommets atteints mi-février, alourdis par la propagation de l’épidémie, même les zones les plus sûres des marchés obligataires ont souffert de liquidités dans une vague de des ventes sans précédent depuis la crise financière de 2008.

Pourtant, les problèmes ne sont pas terminés, ont déclaré dimanche à . les analystes et les gestionnaires de portefeuille.

“Il s’agit d’un événement biologique”, a déclaré Nela Richardson, stratège en investissement chez Edward Jones à St. Louis. “Le marché n’est qu’un symptôme de la pandémie mondiale”, a-t-il ajouté.

Au cours du week-end, plusieurs États ont étendu leurs restrictions sur les opérations commerciales ou le mouvement non essentiel des citoyens. Près d’un Américain sur quatre a reçu l’ordre de rester chez lui, les grandes villes comme New York et La Vegas étant en quarantaine.

Le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis a atteint plus de 33 000 dimanche après-midi, contre environ 3 600 la semaine précédente, selon un décompte de .. Au moins 390 personnes sont décédées. Le nombre de cas à New York est monté en flèche et le maire Bill de Blasio a déclaré que le personnel de l’hôpital était à 10 jours de manquer de fournitures.

(Cliquez ici https://tmsnrt.rs/2xY3vBH pour un graphique sur les cas de coronavirus aux États-Unis)

La baisse de l’activité économique aura évidemment un impact grave sur l’économie américaine et les bénéfices des entreprises, mais les stratèges du marché et les économistes ont déclaré que sa gravité est difficile à prévoir.

Trois facteurs importants sont la quantité d’aide que le gouvernement fédéral injectera dans l’économie, l’efficacité de la structure de l’aide et le temps qu’il faudra pour que le nombre de nouveaux cas commence à décliner aux États-Unis, également connu sous le nom d ‘”aplatissement de la courbe”. du coronavirus. “

Dimanche, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré que le Congrès était sur le point de conclure un programme d’aide qui offrirait aux familles un paiement unique de 3 000 dollars et commercialiserait 4 000 milliards de dollars pour soutenir l’économie. .

Les législateurs, cependant, discutent toujours des détails, et on ne sait pas quand ils pourraient approuver le paquet.

Certains analystes ont déclaré que les choses pourraient éventuellement devenir aussi mauvaises que lors de la crise de 2008-2009, lorsque les stocks ont chuté de 57% et que le produit intérieur brut trimestriel américain a chuté de 4% en glissement annuel.

C’est le pire des scénarios pour Barclays, selon un rapport publié vendredi par Maneesh Deshpande, responsable de la stratégie actions américaines et de la stratégie mondiale des dérivés de la banque.

Scott Minerd, responsable des investissements mondiaux chez Guggenheim Partners, n’est pas si sûr. “Il y a de bonnes raisons de penser que cela est potentiellement pire que la crise financière”, a déclaré M. Minerd dans son rapport hebdomadaire.

(Rapport d’April Joyner; édité en espagnol par Ricardo Figueroa)