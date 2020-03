Walmart arrête un Hispanique pour indécence sexuelle avec une fille

Indécence sexuelle: Christopher Alvarez, 30 ans, a été arrêté au Texas, accusé d’avoir touché lascivement une fille de 13 ans et d’avoir également montré ses parties génitales. Les événements se sont produits dans un Walmart à San Antonio et les autorités ont pu l’arrêter grâce à une plainte anonyme d’une personne qui l’a identifié lorsque la police a rendu sa photo. L’homme a admis aux autorités qu’il était au Walmart lorsque les événements se sont produits, mais a nié avoir touché la petite fille et qu’il ne s’est approché d’elle que pour lui demander pourquoi elle avait pleuré.

Christopher Alvarez a été arrêté en tant que présumé responsable de l’indécence sexuelle contre un mineur dans un Texas Walmart.

Alvarez, 30 ans, était recherché par le département de police de San Antonio (SAPD) depuis le mercredi 26 février 2020, lorsque l’agence a publié des images de l’homme prises par les caméras de sécurité d’un Magasin Walmart dans le sud-ouest de la région métropolitaine de San Antonio.

Selon le mandat d’arrêt contre Alvarez, consulté par Monde hispanique Au Texas, Alvarez est arrivé le jeudi 13 février au magasin Walmart, situé au 7239 SW Loop 410.

Dans le magasin, avec de nombreux autres clients, un homme faisait du shopping avec sa fille de 13 ans et son autre adolescente.

Lors d’une négligence du père de la jeune fille, la jeune fille marchant seule dans les couloirs du Walmart a rencontré un homme hispanique qui lui a saisi les fesses de manière lascive.

Dans sa déclaration, la jeune fille a déclaré aux agents que son agresseur avait déguisé ses actions en faisant semblant d’aider la petite fille à atteindre un objet qui était au-dessus d’une étagère dans le magasin et c’est alors qu’elle a commencé à la toucher par surprise.

La fille a eu peur de voir qui l’avait attrapée et a soudainement vu l’homme hispanique montrer ses parties génitales.

Après les écoutes, la jeune fille a eu peur de se cacher dans la salle de bain des femmes Walmart.

Cependant, comme les agents du SAPD ont pu vérifier après environ 10 minutes, la fille a quitté la salle de bain et suit un groupe de femmes qui étaient déjà à l’intérieur, avec l’intention de se protéger avec elles, mais on observe dans les vidéos à quel point elle était déjà à l’extérieur le voleur présumé qui l’attendait.

Quand elle a quitté la salle de bain, la jeune fille a commencé à pleurer juste au moment où elle a vu l’homme debout dehors qui l’attendait.

Lorsque la petite fille a commencé à pleurer, son agresseur s’est approché d’elle et lui a dit que si elle voulait «se connecter», une façon de dire flirter ou avoir des liens amicaux, mais la plus jeune a dit à l’homme qu’elle ne l’avait pas fait et s’est enfuie.

L’adolescente est revenue avec son père et sa sœur pour leur raconter tout ce qui venait de se passer.

Le père de la fille a appelé les agents de sécurité du magasin pour leur dire ce qui venait de se passer et ils ont à leur tour appelé le SAPD.

Grâce à la description de la jeune fille, les agents de la division des délits sexuels du SAPD ont réussi à identifier l’agresseur présumé parmi les centaines de personnes qui ont envahi le magasin le jour où les événements se sont produits.