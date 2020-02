WarnerMedia, proche accord avec le casting de “Friends” pour une réunion spéciale: rapports

7 février (.) – La réunion tant attendue pourrait être proche. Warner Bros finalise des accords avec le casting de “Friends” pour un programme spécial qui sera probablement utilisé pour lancer le service de streaming HBO Max ce printemps, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du problème.

Une série de reportages médiatiques sur une réunion potentielle ont été publiés depuis que Jennifer Aniston, qui a joué Rachel dans la série à succès, a suggéré qu’il pourrait se passer quelque chose.

Le Journal a rapporté jeudi que, selon les termes discutés, chacun des six acteurs “Amis”, dont Aniston, Matt LeBlanc (Joey), Courtney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow (Phoebe) et David Schwimmer (Ross) recevraient entre 2,25 et 2,5 millions.

Le site Web Hollywood Deadline a déclaré que les stars factureraient entre 3 et 4 millions de dollars pour un programme spécial sans script.

Warner Bros Television d’AT & T Inc a déclaré au Journal qu’il n’y avait pas d’accord. Un porte-parole de WarnerMedia n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de . liées aux rapports.

HBO Max a les droits des 10 saisons de “Friends” pour son service de streaming, dont le lancement est prévu en avril.

La série a connu une résurgence sur Netflix, où elle était la deuxième émission la plus regardée de 2018, selon Nielsen.

L’année dernière, Aniston a parlé à l’animatrice de talk-show Ellen DeGeneres d’un éventuel nouveau projet “Friends” en disant que “nous aimerions avoir quelque chose, mais nous ne savons pas de quoi il s’agit. Nous essayons donc simplement”. Nous travaillons sur quelque chose. “

(Rapport de Subrat Patnaik à Bangalore; édité en espagnol par Lucila Sigal)