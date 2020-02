Wawrinkra élimine Tiafoe et progresse à Acapulco

ACAPULCO (AP) – Ce n’était pas facile, mais le joueur de tennis suisse Stan Wawrinka a accédé au deuxième tour de l’Open de tennis du Mexique mardi après avoir battu le combattant américain Frances Tiafoe 6-3, 6-7 (4) et 7-6 (1 ).

Wawrinka, troisième pré-classé à Acapulco, affrontera le vainqueur de la rencontre entre Radu Albot, de Moldavie, et l’Espagnol Pedro Martínez Portero, qui se tiendra mardi.

Avec le triomphe, le Suisse de 34 ans et de 16 ans a fait sa marque 7-2 en 2020.

Tiafoe, 22 ans, a perdu pour la deuxième fois dans le même nombre d’affrontements contre Wawrinka.

Quelques heures plus tôt, le Serbe Miomir Kecmanović avait surpris lors de la journée d’ouverture en s’imposant à l’Australien Alex de Miñaur en trois sets.

Kecmanović, 20 et 50e du classement ATP, a triomphé 3-6, 6-4, 6-3 pour passer au deuxième tour, où il mesurera sa force contre le vainqueur du match entre les Espagnols Rafael Nadal et Pablo Andújar .

Nadal, numéro deux mondial et premier favori d’Acapulco, réapparaîtra sur les terrains de la tournée, où il n’a plus participé depuis l’Open d’Australie.

De Miñaur, 21 ans, est arrivé à la réunion en tant que candidat clair pour rester en vie au moins un tour de plus dans ce concours sur des terrains durs. Il occupe la 25e place au monde et est l’une des jeunes promesses du tennis mondial.

Lors des autres rencontres de la première journée, le Français Adrian Mannarino a remporté le Britannique Cameron Norrie 2-6 6-3 6-3 en un peu moins de deux heures.

Mannarino attend le vainqueur du match entre le Bosniaque Damir Dzumhur et le Bulgare Grigor Dimitrov.

De plus, dans un duel entre Américains, Tommy Paul a éliminé Donald Mackenzie 6-7 (7), 6-4 et 6-4 pour passer au deuxième tour où il affrontera le vainqueur du match entre l’Allemand Alexandr Zverev, deuxième tête de série, et l’Australien Jordan Thompson, qui se tiendra mardi.

Chez les femmes, il y a eu aussi quelques surprises, la première lorsque la Belge Tatjana Maria a battu la Tchèque Marie Bouzková 6-4, 1-6 et 6-2, qui était la troisième préclassifiée au Mexique. Un peu plus tard, le chinois Xiju Wang a sonné pour battre son compatriote Yafan Wang, deuxième favori et champion en titre à Acapulco.

Dans les autres résultats de la WTA: l’Ukrainienne Kateryna Bondarenko a remporté la Monténégrine Danka Kovinić 6-7 (9), 6-4 et 6-2, tandis que la Britannique Heather Watson, septième pré-qualifiée, a gagné 4-6, 6 -4 et 6-4 à l’Américain Coco Vandeweghe et au Japonais Nao Hibino ont éliminé le Français Arantxa Rus 6-3, 6-1.

Dans un autre match, la Slovène Tamara Zidansek a battu la Russe Anna Kalinskaya et a remporté le droit d’affronter la gagnante du match entre l’Américaine Venus Williams et la Slovène Kaja Juvan.

L’Open du Mexique a lieu dans le complexe Mextenis situé dans les installations de la station balnéaire Mundo Imperial.

Lors de la tournée ATP, il distribue 500 points et un sac de 1 789 445 $, tandis que pour la WTA, il accorde 250 points et 250 000 $.