WhatsApp a changé les fonctions de verrouillage pour un contrôle plus facile

L’application de messagerie WhatsApp a modifié les aspects du blocage pour garantir un contrôle plus facile des contacts et bloquer les utilisateurs suspects ou inconnus. Dans le cas où les contacts sont déjà bloqués, l’application affichera un message offrant la possibilité de déverrouiller la conversation.

Dans le cas où ledit contact a été bloqué, un message apparaîtra indiquant que “Vous avez bloqué ce contact. Appuyez pour déverrouiller. ” Vous pouvez y modifier la condition dans laquelle se trouve le profil de l’autre personne par rapport au vôtre. Ce faisant, un nouveau message apparaît indiquant “Déverrouillé ce contact. ” Avec cette fonctionnalité, il est beaucoup plus facile de gérer vos contacts.

Une autre question liée au blocage des numéros est de savoir si un utilisateur vous a bloqué. Bien qu’il n’y ait aucune fonction pour vous dire si vous l’êtes, il est possible de le découvrir en tenant compte des différentes caractéristiques de la conversation. Parmi eux, le temps de réponse et l’état de la photo de profil en plus d’autres fonctions.

Le message n’apparaîtra que de la personne qui a bloqué l’autre utilisateur, il n’est donc pas nécessaire de s’inquiéter que l’autre personne voit que vous avez été bloqué dans la conversation. Cependant, vous pouvez toujours détecter de manière simple si l’autre personne vous a bloqué, car vous ne pouvez pas voir sa dernière connexion.

Un autre point où vous pouvez savoir si vous avez été bloqué sur WhatsApp, consiste à vérifier en permanence la «double vérification» ou la «lecture»; c’est-à-dire le pop-corn bleu qui apparaît lorsque le message est lu. Bien que cette fonctionnalité puisse également être désactivée par l’autre utilisateur, la plupart des utilisateurs la laissent active car ils veulent également savoir si l’autre utilisateur tarde à répondre, c’est donc un moyen important de détecter si l’autre contact vous a bloqué.

Quant à la photo de profil, si votre photo de profil n’apparaît pas dans le menu des contacts, il est très probable que vous ayez été bloqué, car l’apparence du profil WhatsApp ne tarde pas à se mettre à jour. Il est également possible de détecter si le blocage est efficace lorsque vous essayez d’ajouter un contact à un groupe, car les contacts que vous avez bloqués limitent la possibilité de partager une conversation avec eux via un groupe. Lorsque cela se produit, une légende apparaît indiquant “Impossible d’ajouter un groupe à votre contact”.

Comme vous pouvez le comprendre, il n’y a aucun moyen définitif de savoir si vous avez été bloqué par un autre utilisateur, mais on peut examiner et analyser toutes les fonctionnalités susmentionnées. nouer les points et découvrir si l’autre contact a décidé de se passer de communication avec vous.

Bien que cette modification dans l’application soit la plus récente, elle n’est pas l’une des plus importantes sur WhatsApp, car celle qui a été la plus demandée était la “Thème sombre”, où les couleurs sont modifiées par un contraste différent, ainsi, le thème, qui gardait principalement le menu en blanc, peut maintenant être changé en noir, permettant une lecture beaucoup plus confortable des messages.

Une autre facette récente publiée par l’application de messagerie est sa version commerciale WhatsApp Business, où il existe des fonctionnalités spéciales pour rester en contact constant avec les fournisseurs et les clients, Il permet également de saisir les catalogues des produits à proposer et permet également l’envoi de messages automatisés lorsque l’entreprise est hors service ou pendant ses heures d’activité.