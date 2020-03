WhenThisAhead, les utilisateurs partagent ce qu’ils feront une fois la pandémie terminée

Photo prise sur Twitter @ Parodi666

Le déclenchement de coronavirus (COVID-19) nous a montré qu’en quelques mois tout peut s’effondrer, il a précisé que pauvre ou riche, nous sommes tous vulnérables à un simple virus, TOUS, même quel que soit votre lieu d’origine.

Il a également emporté notre côté le plus humain et nous avons appris à valeur des choses simples comme la liberté, un câlin ou un baiser. Il nous a appris à voir que, bien que les nouvelles technologies soient d’une grande importance et nous aident à mise en quarantaine plus supportable, rien ne se compare à un repas avec tous les famille réunis ou une fête avec notre amis plus près.

Tous #CuandoEstoSeAcabe: Nous devons valoriser et profiter davantage de la liberté, en ce moment, nous sommes tous enfermés et aspirons à pouvoir sortir et profiter de la vie, nous nous sentons kidnappés, que cette fermeture obligatoire sert d’expérience. #coronavirus

Ces sentiments se reflètent dans la réseaux sociaux où des milliers de les utilisateurs ont rejoint le hashtag #WhenThisFinishes dans lequel, avec des messages, des photographies ou des vidéos, ils ont partagé les activités et les actions qu’ils mèneront une fois pandémie prendre fin.

Ensuite, nous vous laissons certains des messages les plus émouvants que nous ayons trouvés dans Internet, sans d’abord vous dire que tout ira bien et que cela dépend de la collaboration de TOUS assister de manière responsable à chacune des indications que le établissements de santé parlez-nous-en.

#CuandoEstoSeAcabe Je valoriserai les “gens ordinaires” comme les médecins et les infirmières qui risquent leur santé pour prendre soin de la vôtre, les gens qui approvisionnent les magasins pour que nous ne manquions pas de nourriture, la police qui prend encore soin de vous, et que le syndicat Nous allons tous prendre de l’avance pic.twitter.com/A8qKv4BMsM

#WhenThisFinishes

J’aurai plus d’affection pour mes voisins, les personnes âgées, les professionnels qui ont dû travailler et ne pas rester à la maison. J’apprécierai ma famille, mes vrais amis, ceux qui m’ont parlé et fait un appel vidéo avec moi tous les jours, et ceux qui sont à la maison 🏠🧡.

#CuandoEstoSeAcabe J’espère que nous comprenons tous l’importance de s’asseoir face à face, sans interruption, en regardant et en écoutant les gens, là, à ce moment, sans avoir à être sur l’écran d’un téléphone portable.

Il y a une semaine, ils m’ont demandé: -Quelle sera la première chose que vous ferez #quand la tête?

-Allez voir mon grand-père à la résidence et donnez-lui un bon câlin.

Mais plus, la première chose que je ferai quand ce sera fini, c’est de le virer comme il le méritait.

Je suis encore brisé jusqu’à ce que ce soit fini.

#CuandoEstoSeAcabe, nous apprécierons l’importance du contact humain, un câlin, une conversation avec vos proches, des réunions de famille, une promenade avec votre partenaire ou la conversation banale typique avec votre voisin dans l’ascenseur. pic.twitter.com/hfh8ie83Ls

