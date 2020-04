Wilhelm Burmann, professeur de danse, décède à 80 ans des complications d’un coronavirus

NEW YORK, 1er avril (.) – Wilhelm Burmann, professeur des meilleurs danseurs du monde depuis plus de quatre décennies, est décédé à 80 ans d’une insuffisance rénale après la complication de son traitement contre les coronavirus, a déclaré un ami proche.

Burmann est décédé paisiblement lundi, cinq jours avant son 81e anniversaire, à l’hôpital Mount Sinai West de New York, où il a été testé positif pour le coronavirus, a déclaré son amie Jane Haugh.

“S’il n’y avait pas de coronavirus dans le monde, nous aurions pu être près du lit de Willy. L’affaire aurait été plus simple ou réduite à ses reins”, a-t-il déclaré mardi à ..

“Il existe de nombreuses idées sur la façon de célébrer sa vie. Mais personne ne peut faire de plans pour le moment”, a-t-il ajouté.

Les cours de Burmann à New York ont ​​attiré des stars du ballet de premier ordre et des danseurs de Broadway et contemporains qui cherchaient à perfectionner le métier sous son regard méticuleux.

Il a enseigné dans divers studios avant de rejoindre Steps on Broadway en 1984, où il a enseigné cinq classes par semaine jusqu’à leur suspension le 20 mars pour l’épidémie de coronavirus.

Les étudiants réguliers comprenaient des stars comme l’Argentine Julio Bocca et l’Italienne Alessandra Ferri de l’American Ballet Theatre, et Wendy Whelan et Maria Kowroski du New York City Ballet (NYCB).

La mort de Burmann marque la fin d’une ère d’enseignants légendaires comme Stanley Williams, Maggie Black et David Howarden New York. L’union de la musique et du mouvement avec une sensibilité du 21e siècle a défini sa démarche.

Wilhelm Burmann, né en Allemagne en 1939, a commencé sa formation de ballet à 16 ans à Essen. Malgré ses débuts tardifs, il a été directeur du Frankfurt Ballet, du Grand Theatre du Genève et du Stuttgart Ballet avant de danser au NYCB pendant quatre ans au début des années 1970. Il a également été professeur de ballet au Washington Ballet et du Ballet du Nord.

Grand et pointu, Burmann intimidait les nouveaux venus avec des exercices simples mais rapides, un visage vide et un regard flétri. Des générations de danseurs ont défié la ténacité de leur amour pour recevoir leurs leçons sur la façon de transformer une performance en art.

Burmann laisse sa sœur Chrystal Weideman en Allemagne et les nièces de son compagnon de la fin de 25 ans, Alfonso Cata, qui avait été directeur artistique du Ballet du Nord.

(Rapport de Richard Chang. Édité en espagnol par Lucila Sigal)