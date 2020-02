Williams: “Nous sommes plus près de sortir la barge” | Réseaux sociaux sportifs

Iñaki Williams, l’attaquant athlétique du but qui a éliminé Barcelone de la Copa del Rey, a déclaré jeudi que son équipe était plus proche de “sortir la péniche” pour célébrer ce qui serait son vingt-quatrième trophée de la compétition.

“Les mots ne sortent pas, je dois avoir la foi et le cœur. Nous sommes plus près de faire en sorte que le Barge fasse les choses correctement. Nous savions que ce serait très compliqué, nous sommes en vie depuis quatre-vingt-dix minutes et terminer le match est un prix”, a-t-il déclaré dans déclarations à quatre.