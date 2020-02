Le pivot espagnol Willy Hernangómez joue sa quatrième saison en tant que professionnel de la NBA, la deuxième et demie avec les Charlotte Hornets, et est conscient qu’il est toujours dans un processus d’apprentissage qu’il doit assimiler pour grandir et devenir un meilleur joueur.

Avoir plus de minutes dans les derniers matchs a donné plus de confiance au joueur de Madrid âgé de 25 ans, qui est convaincu qu’au final, il peut être un joueur d’équipe qui peut apporter de grandes choses.