Willy Lapache accusé de 56 chefs d’agression sexuelle contre des enfants

Le chanteur dominicain Willy Lapache, mieux connu sous le nom de «El Jefe», a été arrêté à Kissimmee, en Floride, le 26 février après avoir été accusé de 56 chefs d’abus sexuels sur enfant pendant quatre ans, a rapporté Telemundo sur son site Internet.

Le rapport indique que les autorités se sont rendues au Liberty High School de Kissimmee, en Floride, après avoir reçu un appel pour abus sexuel. À leur arrivée, des officiers du bureau du shérif ont parlé à la jeune fille de 17 ans, qui a indiqué qu’elle aurait été violée en continu par Williams Polanco Díaz, le vrai nom de Willy Lapache.

Selon le rapport, la jeune femme a rapporté que la chanteuse dominicaine avait commis plusieurs actes obscènes contre sa volonté à plusieurs reprises depuis qu’elle avait 13 ans et que tout se serait produit dans une résidence située à Kissimmee, en Floride.

Le rapport de police indique également que l’enfant et sa mère vivent dans une maison différente de celle de la chanteuse dominicaine.

Le bureau du shérif a déclaré qu’une équipe de protection de l’enfance avait interrogé la fille le 13 février, où l’étudiante avait rapporté les différentes réunions au cours des quatre années et les abus sexuels auxquels elle aurait été soumise par Willy Lapache.

Un officier du bureau du shérif a passé un appel entre la jeune femme et Willy Lapache, au cours duquel la jeune femme lui a demandé pourquoi il lui avait fait ça, et le chanteur dominicain a répondu qu’il ne ferait jamais rien qui pourrait lui faire du mal et qu’il ne voulait jamais lui faire du mal.

Selon le rapport, Willy Lapache n’a jamais nié avoir des relations sexuelles avec l’enfant.

Le bureau du shérif a déclaré que, sur la base des informations obtenues lors de l’entretien médico-légal et de l’appel de contrôle, ils avaient des raisons probables de croire que Willy Lapache avait violé la loi de l’État de Floride, commettant des abus sexuels sur une victime entre 12 et 17 ans.

Le chanteur dominicain a été arrêté le 26 février vers 15 h 45. Cependant, Willy a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de nuire au jeune homme et a nié toutes les allégations portées contre lui.

Willy Lapache a été transféré à la prison du comté d’Osceola, dans l’État de Floride (Avec des informations de Telemundo).

Large carrière musicale

Selon les informations d’El Diario, il n’y a pas de détails sur la nature des abus.

Willy Lapache, né le 21 mai 1961, avait déménagé du Bronx en Floride, où il vit depuis plusieurs années.

L’homme arrêté, qui est dans la musique depuis 28 ans, s’est d’abord installé à Brooklyn, puis dans le Bronx, selon le rapport de Diario Extra Info.

Le producteur de musique Willy Lapache, qui a créé la société Imperio Music pour promouvoir les artistes, a fait ses débuts en 1995 au restaurant «Casa Quisqueya», avec Anthony Santos, Luis Vargas, Teodoro Reyes et Raulín Rodríguez. Il a dit que «c’est la meilleure profession que Dieu lui ait donnée».

Dans une interview en 2017, Willy Lapache a déclaré que la chose la plus importante pour lui était de maintenir le respect de chacun.

La chanteuse dominicaine a voyagé dans de nombreux pays du monde. Il a étudié l’ingénierie du son et a réalisé des productions pour des artistes de renom de différents pays, dans ce qui est connu comme un producteur de musique.