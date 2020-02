Wiring Minds – Scientific American

De la presse populaire aux plus grandes conférences sur les soins de santé, les promesses d’une intelligence artificielle révolutionnant la biomédecine sont omniprésentes. Il semble souvent que nous soyons à la veille de systèmes d’IA capables d’identifier à distance une personne sur le point de tomber malade, de poser un diagnostic (aucun médecin nécessaire!), De sélectionner un produit pharmaceutique personnalisé conçu par l’IA et de le livrer au patient juste à temps – dans une voiture autonome alimentée par l’IA, bien sûr.

Si tel est bien l’avenir, nous sommes loin de l’atteindre. Certes, le rythme du changement a été rapide. L’apprentissage en profondeur – le sous-domaine en pleine croissance de l’IA qui permet aux machines de diagnostiquer la pneumonie à partir des radiographies pulmonaires ou de prédire la détérioration de la santé à partir des dossiers médicaux – n’était pas familier à la plupart des informaticiens il y a une décennie. Et nous ne savons pas quelles avancées évolutionnaires ou révolutionnaires conduiront l’IA dans les décennies à venir. Ce que nous savons, c’est que le succès de l’IA biomédicale dépend non seulement du développement de la technologie, mais aussi du développement des personnes qui la sous-tendent.

Traduire les avancées algorithmiques en percées biomédicales nécessite de considérer de manière critique à la fois les domaines de la connaissance et les efforts à plusieurs niveaux. Quelles sont, par exemple, les véritables capacités d’une nouvelle technologie, et qu’est-ce que le battage médiatique? Quels problèmes en biomédecine sont les plus susceptibles de bénéficier des capacités informatiques émergentes? Et comment passer d’une application biomédicale intéressante d’une nouvelle technologie à la mise en place de systèmes qui améliorent réellement la santé humaine? Ces questions complexes et multidimensionnelles devront recevoir des réponses d’équipes interdisciplinaires. Les équipes auront besoin d’experts en IA, d’experts en biologie et en médecine et, surtout, de dirigeants capables de motiver et de guider des individus aux talents aussi divers.

Contrairement à certains domaines dans lesquels l’IA a été appliquée, en biomédecine, les conséquences de l’échec sont lourdes. Pour une entreprise de médias sociaux, un modèle d’IA qui n’est pas efficace pour augmenter les clics sur les annonces peut être détecté et annulé le même jour. Cependant, en matière de médecine, des vies humaines sont en jeu. Des utilisations insuffisamment informées de l’IA peuvent entraîner des dommages évidents, tels que des recommandations diagnostiques ou thérapeutiques inexactes, mais aussi des échecs plus insidieux, comme un algorithme qui donne des recommandations à caractère racial car il a été formé avec des données subtilement biaisées. Étant donné la complexité de la biomédecine et la nature impénétrable de nombreux algorithmes d’IA, il pourrait s’écouler des années avant qu’une telle faille ne soit découverte. Les chefs de groupe, qu’ils soient universitaires, laboratoires pharmaceutiques ou start-ups, doivent non seulement comprendre les enjeux techniques et scientifiques mais aussi anticiper et articuler les risques, bénéfices et implications potentiels des projets qu’ils entreprennent.

Nous avons besoin d’hommes et de femmes capables de construire des systèmes d’IA en médecine qui améliorent les soins. Il est relativement facile de susciter l’enthousiasme en résolvant les aspects techniques d’un problème, mais rendre ces avancées utiles implique souvent de lutter avec l’interaction complexe des questions réglementaires, économiques et de flux de travail dans les systèmes de soins de santé. Les leaders qui réussissent bénéficient d’une connaissance et d’une intuition approfondies à la fois dans l’IA et dans les domaines biomédicaux. Mais nous sommes confrontés à une pénurie critique de personnes aussi polyvalentes.

Combler cet écart est essentiel pour garantir le succès à long terme de l’IA biomédicale. Un des principaux défis est la durée des études requises dans ces disciplines, mais la plus grande consiste à former les étudiants dans deux domaines qui pourraient difficilement être plus différents dans leurs approches de la résolution de problèmes. L’informatique implique la rigueur quantitative des mathématiques, des statistiques et de l’ingénierie, tandis que la biologie s’appuie sur les produits aléatoires de l’évolution. Les propriétés des êtres vivants sont, au propre et au figuré, organiques. Nous recherchons des étudiants ayant la flexibilité intellectuelle et la passion de suivre une longue formation dans ces deux cultures contrastées. Demandons-nous l’impossible?

Ces individus existent et leur nombre augmente. La première approche de leur formation consiste à identifier les personnes qui ont déjà une solide expérience en science biomédicale ou informatique, puis de les aider à acquérir des compétences dans l’autre domaine. Des programmes d’études supérieures (M.S., Ph.D. et M.D./Ph.D.) En informatique biomédicale remplissent ce rôle depuis le début des années 1980. Ces programmes attirent des étudiants divers et se sont développés pour inclure des disciplines qui portent des noms divers: biologie informatique, bioinformatique, informatique clinique, science des données biomédicales, etc. Tous s’intéressent aux différentes applications de l’informatique à la biomédecine.

Mais qu’en est-il de la formation des étudiants à l’intersection de ces disciplines encore plus tôt dans leur carrière – alors que leurs intuitions intellectuelles se forment encore? La différence serait comme ça entre apprendre une deuxième langue à l’âge adulte et grandir dans un ménage bilingue: la maîtrise de la langue est une seconde nature pour les débutants.

En 2001, nous avons lancé une majeure en ingénierie à l’Université de Stanford pour permettre aux étudiants de premier cycle d’apprendre l’informatique et les statistiques dans le contexte de la biologie et de la médecine. Le programme crée des diplômés avec un baccalauréat en sciences qui ont déjà lutté intensivement avec les défis de l’application d’outils de calcul à des problèmes difficiles en biomédecine. Nos étudiants suivent des cours de biologie avec des étudiants prémédicaux et d’informatique avec des camarades de classe qui travailleront dans la Silicon Valley, et chacun termine un projet de recherche de deux ou trois quarts pendant son séjour à Stanford. Ils acquièrent des connaissances étendues dans les domaines biomédicaux et techniques et approfondies dans un domaine d’application plus étroit. Au moins un cours sur les implications sociétales et éthiques de la technologie est également requis.

Après près de deux décennies de formation de premier cycle en calcul biomédical, on peut dire que le modèle fonctionne. Beaucoup de nos diplômés ont poursuivi une carrière dans le monde universitaire, la médecine clinique, les start-ups (à la fois dans et en dehors du domaine de la biologie), les grandes entreprises, les cabinets d’avocats, le capital-risque et ailleurs. Et le major a toujours établi un équilibre de 50 à 50 hommes et femmes, ce qui n’est vrai que pour une minorité de majors d’ingénierie quantitativement intensifs.

Pour la plupart, le major a façonné leur identité professionnelle: ce ne sont pas des «personnes IA faisant de la bio» ou des «personnes Bio faisant de l’IA». Au lieu de cela, ces deux traditions intellectuelles résident confortablement dans leur esprit, chacune informant leur compréhension de l’autre. Alors qu’il est impossible d’apprendre l’intégralité de la biomédecine et de l’informatique en seulement quatre ans (ou même en 40), ces personnes se déplacent librement entre les cultures de la biologie et de l’informatique et ont déjà appris à appliquer des compétences techniques approfondies aux défis sociétaux les plus difficiles en biologie et en santé humaine.

En plus des programmes d’études supérieures, le développement d’un ensemble robuste de programmes de premier cycle à l’interface de la biomédecine et du calcul pourrait donner aux étudiants qui sont dans une période formatrice de leur éducation la capacité de se déplacer avec fluidité entre ces disciplines très différentes. De tels programmes accéléreraient l’émergence de la main-d’œuvre nécessaire à une utilisation appropriée de l’IA pour faire progresser la biologie et les soins de santé.