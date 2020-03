«Wonderchicken» est maintenant le premier oiseau moderne connu

Voici le Wonderchicken,

le premier oiseau moderne jamais trouvé.

Asteriornis

maastrichtensis a vécu 66,7 millions

il y a quelques années, moins d’un million d’années avant l’impact des astéroïdes qui ont condamné tous

dinosaures non-marins. Les descendants ailés et à bec de cet oiseau de la taille d’une caille,

cependant, survécu à cet événement d’extinction de masse, formant une longue lignée qui

comprend des poulets et des canards modernes.

Basé sur des analyses de fossiles

restes, qui consistent en un crâne presque complet et quelques os de membres, le

oiseau est étroitement lié à l’ancêtre commun le plus récent de la volaille terrestre et de la sauvagine, rapportent des chercheurs en mars

18 dans Nature.

Le crâne d’A. Maastrichtensis est «un mashup de canard jamais vu

et des caractéristiques de type poulet », explique Daniel Field, paléontologue vertébré à

l’Université de Cambridge. “C’est comme un turducken.”

Estimations précédentes, basées sur

les analyses moléculaires des groupes d’oiseaux vivants suggèrent que les oiseaux modernes ont évolué

avant l’événement d’extinction de masse il y a environ 66 millions d’années. Mais c’est le

premier fossile à placer définitivement un ancêtre moderne sur la scène. L’âge de

le fossile, en fait, suggère que ces estimations précédentes, allant de 139

millions à 89 millions d’années, aurait pu surestimer le début de ces oiseaux, Kevin Padian, un

paléontologue vertébré à l’Université de Californie, Berkeley, écrit dans

un commentaire dans le même numéro de Nature.

Les oiseaux de type moderne partagent

plusieurs traits clés, tels que les becs édentés et les os du pied fondus. Le presque

11 000 espèces d’oiseaux vivants –

les paléognathes (oiseaux incapables de voler comme les autruches), les ansériformes (sauvagine),

galliformes (oiseaux terrestres) et néoaves (les 95 pour cent restants d’oiseaux vivants

espèces) – tous

partager un ancêtre commun, dit Field. «Nous pensons que cet ancêtre a vécu à un moment donné

avant la fin de l’ère des dinosaures », dit-il. Mais il y a très peu d’oiseaux

fossiles survivant avant l’impact des astéroïdes.

Des fossiles de Wonderchicken ont été trouvés dans des sédiments marins, suggérant que l’oiseau était probablement un oiseau de rivage, comme le montre l’illustration de cet artiste. (Un mosasaure, qui a également vécu au Crétacé supérieur, s’est échoué à l’arrière-plan.) Phillip Krzeminski

Les nouveaux fossiles ont été

découvert en Belgique, dans un petit rocher de la taille d’un appareil photo numérique

batterie. La roche, faite de sédiments marins durcis, ne ressemblait à rien

spécial de l’extérieur, dit Field, juste “quelques os de membres d’oiseaux cassés qui piquent

en dehors.” Mais tout os d’oiseau datant juste avant l’événement d’extinction de masse était

assez intriguant qu’il voulait regarder de plus près.

Donc Field et ses collègues

utilisé la tomodensitométrie, une sorte de balayage aux rayons X, pour scruter l’intérieur de la roche.

Et c’est alors qu’ils ont vu le crâne. L’équipe a tout de suite su qu’ils avaient quelque chose

spécial. «La chronologie était la suivante: voir le crâne, crier‘ Holy shit ’, donner mon doctorat.

élève un high five, puis commencez à l’appeler le Wonderchicken. ”

La partie avant du crâne

ressemble à un poulet, y compris l’os nasal qui faisait partie de la narine, aidant

pour façonner son bec. “Un poulet de basse-cour mange tout ce que vous mettez devant

“, dit Field, et cela se reflète dans le bec non spécialisé du poulet

forme. C’est en contraste avec d’autres oiseaux, dont le bec est clairement spécialisé

pour leur régime alimentaire particulier – pensez au bec déchirant d’un rapace ou au long

mince sirotant le bec d’un colibri.

Cette forme de bec suggère

que, comme les poulets, l’oiseau antique n’était pas non plus un mangeur difficile. Et cela peut

ont été un trait crucial, dit Field. «Un régime non spécialisé est le genre de

caractéristique qui aurait pu aider des animaux comme le Wonderchicken à survivre »après

l’impact des astéroïdes.

Mais une partie du crâne est

plus caractéristique des oiseaux aquatiques comme les canards. Ces fonctionnalités incluent un

os distinctif qui se projette de l’arrière du crâne vers la base de

l’orbite et un os crochu à l’arrière de la mâchoire. Analyses du membre

les os, quant à eux, suggèrent que A. maastrichtensis avait des jambes assez longues.

La roche contenant les fossiles est constituée de sédiments marins, suggérant que

l’oiseau était un oiseau de rivage.

A. maastrichtensis est étroitement apparenté à l’ancêtre commun le plus récent de tous les oiseaux semblables à des canards et à des poulets. Les régions du crâne, y compris les os nasaux et la forme du bec, (de couleur jaune et rouge) ressemblent à des caractéristiques trouvées chez les oiseaux terrestres comme les poulets. D’autres régions (de couleur rose et verte) présentent des similitudes avec la sauvagine comme les canards. Field / Univ. de Cambridge

«C’est l’un des plus

fossiles d’oiseaux importants qui ont été trouvés depuis un certain temps », explique Stephen

Brusatte, paléontologue vertébré au

Université d’Edimbourg, qui n’a pas participé à l’étude. «Cela soulève

possibilité intrigante que la petite taille et un habitat riverain peuvent avoir aidé

ces oiseaux survivent à l’extinction de la fin du Crétacé »quand tant d’autres, plus grands

les dinosaures non.