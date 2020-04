Wuhan a mis fin à la quarantaine mais n’est pas revenu à la normale: craintes d’une deuxième vague de pandémie

25 mars La Chine levé la quarantaine massive dans toute la province de Hubei, sauf votre capital, Wuhanoù est passé le pandémie de coronavirus. La ville de 11 millions d’habitants avait été abandonnée fermé le 23 janvier, avant la preuve que les contagions ont commencé à se propager à travers le pays et le monde. Le 7 avril, alors que les cas se poursuivaient en augmentation en Europe et aux États-Unis, La Chine n’a pas enregistré pas même une mort par COVID-19 et ses 32 nouvelles infections ont été détectées dans voyageurs arrivant de l’étranger. Ensuite, il était temps de rouvrir le 8 avril, après 77 jours, la localité du cas zéro.

Mais si Wuhan était le modèle qui a été imposé – avec moins d’autorité – de nombreuses villes du monde, sa réouverture ne montre pas les images les plus heureuses dans le miroir dans lequel il semble que vous devez regarder l’humanité urbaine.

De la même manière que la fermeture était chaotique “A 2 heures du matin, il a été annoncé qu’il prévaudrait à 10 heures: au cours de ces huit heures, plus de cinq millions de personnes se sont échappées de Wuhan”, la réouverture ne ressemble pas à la normale ci-dessus. Pas tellement parce que 55 000 personnes ont fait préparer leurs billets de partir dans les trains aux petites heures du 8 avril, en même temps qu’ils commençaient à se former longues files de voitures aux péages des autoroutes de sortie de la ville. Il s’agit plutôt d’une réouverture avec des personnes traumatisées d’avoir vécu l’inimaginable, des contrôles sans précédent et des règles en constante évolution avant la possibilité d’un deuxième vague des contagions entraînées par les transporteurs SARS-CoV-2 asymptomatique.

“Les Les complexes d’appartements conserveront le pouvoir de confiner les résidents à la maison si de nouvelles infections virales sont détectées ou suspectées sur leur propriété », a rapporté Bloomberg avec un haut responsable du Parti communiste de Wuhan comme source. “Dans les derniers jours, la ville restrictions renforcées sur certains bâtiments résidentiels et a déclaré que d’autres continueront, après avoir confirmé des dizaines de nouveaux cas asymptomatique“Le Wall Street Journal (WSJ) a accepté. “Un média officiel, Health Times, a assuré lundi qu’il pourrait y avoir entre 10000 et 20000 cas de ce type à Wuhan. Le rapport a été rapidement supprimé d’InternetDénonce le journal.

Wuhan est le point le plus touché par le coronavirus en Chine: il concentre le 61% des cas identifiés dans le pays et 77% du total national des décès. Pour cette raison, «le libérer de la quarantaine alors que la pandémie continue de progresser dans le monde implique un risque important mais c’est une étape cruciale pour le compte rendu du gouvernement chinois de son triomphe sur cette maladie mortelle », a déclaré WSJ.

Combien d’infections étaient et sont réellement à Wuhan?

Un facteur clé de ce danger est les statistiques chinoises sont-elles fiables ou non. Au total, le premier épicentre de COVID-19 a enregistré 81 740 cas – un cinquième des personnes identifiées aux États-Unis, le pays qui mène actuellement des infections – et 3 331 décès. Cependant, deux études récentes ont estimé que la quantité de à Wuhan pourrait être plus du double des 50 008 signalés: environ 125 000.

Ces écarts pourraient avoir des répercussions en dehors de la Chine, car avec la paralysie économique qui a provoqué la pandémie de nombreux endroits désespérés de reprendre leurs activités ils regardent Wuhan lors de l’évaluation de la façon dont ils gèrent leurs crises et les sorties possibles.

“Les épidémiologistes, les sources de intelligence américaine et les habitants de Wuhan soupçonnent que Les autorités chinoises ont compté moins d’infections et de décès au cours des derniers mois, notamment à Wuhan, en partie pour rehausser l’image du président Xi Jinping“Le WSJ a poursuivi.” Ces doutes, combinés à des informations faisant état de nouveaux cas asymptomatiques, font craindre une éventuelle deuxième vague d’infections qui pourrait saper le crédit que Pékin a prétendu avoir domestiqué le virus. “

Parmi ces soupçons, il ressort que le le taux de mortalité officiel exclut les personnes décédées à domicile. C’est quelque chose qui a été remarqué dans diverses parties du monde, et certains, comme la ville de New York, ils veulent revoir les critères. Le 6 avril, par exemple, il y a eu 280 décès à domicile, selon le service d’incendie, et le chiffre moyen pour une journée similaire était 25Rapport NPR. Cela peut indiquer que de nombreuses personnes n’ont pas demandé de l’aide à temps et sont décédées des complications du COVID-19 ou ont préféré ne pas aller à l’hôpital pour éviter de contracter le coronavirus et sont décédées des complications des symptômes précédents.

Deuxième de la liste des soupçons concernant les statistiques chinoises, il est considéré que les autorités “auraient pu être moins actif dans l’analyse ces dernières semaines pour laisser l’impression que le pays avait atteint garder les taux d’infection basWSJ a continué. Il a donné, à titre d’exemple, l’histoire du père et de l’oncle de Wang Wenjun, une ménagère de 33 ans de Wuhan.

Peu de temps après la fermeture de la ville, les frères Wang, chauffeurs de taxi à la retraite, ont manifesté des symptômes de COVID-19. Après plusieurs demandes d’aide, le 30 janvier, ils ont été admis dans un centre de quarantaine improvisé dans un hôtel. Ils n’ont jamais eu le test SARS-CoV-2. Au réveil le 31, le père de la femme a trouvé son frère mort dans le lit d’à côté. “Ils n’ont même pas fait le test, Comment pourraient-ils l’inclure dans les données?Elle a demandé.

Le retour de l’activité dans la ville

“Je ne me sentirai en sécurité en juin que lorsque la chaleur estivale peut tuer le virus”, a déclaré à Bloomberg Fu Bianlin, un voisin de Wuhan de 60 ans. “Le la fin de la quarantaine pourrait entraîner plus de dangers alors que plus de gens commencent à bouger. ” Comme elle, beaucoup d’autres n’osent aller nulle part.

Avec une économie en ruine, la priorité des autorités locales est que le les gens reprennent leurs activités. Ceux qui retournent à leur travail auront une plus grande liberté de mouvement. Certains complexes d’appartements exigeront que leurs résidents prouver qu’ils quittent le bâtiment pour travailler avant qu’ils ne soient autorisés à le faire », a ajouté la publication économique. Regardez toujours policiers vêtus d’un équipement de protection aux entrées des quartiers résidentiels, dont certains maintiennent barricades.

“Bien qu’une partie de la vie et de la circulation de Wuhan soit revenue dans ses rues, le la plupart des magasins et restaurants sont toujours fermés“Explique WSJ. «Les cimetières et les crématoriums ont été placés en garde à vue. Dans la plus grande, Biandanshan, un agent de lutte contre les épidémies a déclaré ces derniers jours, il y a eu des dizaines de funérailles, un peu plus que la normale, en raison du retard causé par la fermeture. “

Les autorités municipales ont assuré que des personnes en bonne santé pourront quitter Wuhan et y entrer, malgré la situation peut changer au point de les empêcher de quitter leur domicile, comme cela s’est produit dans le quartier de Meihuachi. WSJ a rapporté que pendant le premier week-end d’avril, ils ont été détectés quatre ou cinq cas asymptomatiquesà la suite de quoi trois bâtiments ils resteront en quarantaine.

Code vert et code jaune

Le contrôle de la population cela se fait de différentes manières. D’une part, «le analyse [del coronavirus] c’est obligatoire pour retourner au travail ou en dehors de la ville », selon WSJ. D’autre part, les grandes entreprises technologiques Alibaba et Tencent déployé certains demandes de classification des habitants selon les codes. “Les individus doivent maintenir code vert pour pouvoir circuler librement », a expliqué Bloomberg. Étant donné que les applications suivent l’historique des voyages, de la santé et des contacts des gens, «il suffit de visiter un centre commercial où un cas est confirmé plus tard pour le code devient jaune, ce qui implique encore deux semaines d’isolement domiciliaire ».

La peur de se déplacer et de recevoir un code jaune fera en sorte que de nombreux résidents retarderont le retour à leur routine d’avant l’épidémie. Pourquoi la raison de nombreux commerçants ont commencé à ajuster leurs attentes. “Nous avions prévu de rouvrir trois restaurants le 8 avril, mais il semble maintenant que nous n’en ouvrirons qu’un”, a déclaré à Bloomberg le restaurateur Xiong Fei, qui préfère continuer à livrer dans les autres magasins de sa chaîne.

Une autre forme de contrôle sera effectuée au travail. L’usine de Honda à Wuhan, il a rouvert avec 98% de ses 12 000 travailleurs, a rapporté ., mais aussi avec de nouvelles pratiques. Il y a contrôles de température, les salles de loisirs et de fumage étaient fermées, sur chaque mur les affiches rappelant obligation de garder une distance entre les gens.

En raison du retard de production pendant la fermeture, les employés ils travailleront neuf heures et demie par jour, au lieu des huit habituels. Les réunions administratives se tiennent vidéo et les travailleurs portent des barboteuses et des gants requis. Celui qui a besoin de se reposer peut s’asseoir dans trottoirs rouges répartis dans toute l’usine, à deux mètres les uns des autres. Tous les employés utilisent leur téléphone portable pour scanner un code QR et signaler si vous avez toussé ou si vous étiez proche de quelqu’un ça ne faisait pas du bien.

Enfin, il y aura contrôles externes à Wuhan et même à la province: au moins 10 villes, dont Shanghai et le centre industriel de Tianjin, obliger ceux qui arrivent du Hubei à rester 14 jours en quarantaine. “Pékin a annoncé qu’il limiterait le nombre de personnes entrant à Wuhan à 1000 par jour et que tous ceux qui le font doivent avoir négatif dans une analyse du coronavirus la semaine avant son voyage “, a déclaré Boomberg.

La grande inconnue de l’asymptomatique

“Des confinements stricts ont brisé de nombreuses chaînes de transmission en Chine, mais peu probable que tous les cas aient été éradiqués “David Hui, professeur de maladies respiratoires à l’Université chinoise de Chine, a déclaré au WSJ Hong Kong. «La preuve réside dans le nombre de cas asymptomatiques dans la communauté. Nous devons être à l’affût d’une deuxième vague des infections en Chine ».

Jusqu’au 1er avril, la Chine n’a pas publié les chiffres des cas de personnes qui ne présentaient pas de symptômes de la maladie mais étaient porteuses du SRAS-CoV-2 et pouvaient le transmettre. «Depuis lors, les autorités de Wuhan ont signalé 194 nouveaux cas asymptomatiques. Ils ont également déclaré qu’un total de 658 cas asymptomatiques ils étaient officiellement sous observation médicale », selon le journal financier.

“La situation de prévention et de contrôle des épidémies dans notre ville est toujours sombre”, a averti le 3 avril le gouvernement municipal de Wuhan. Parmi les menaces qu’il a citées figuraient porteurs sans symptômes et les personnes qui, malgré le rétablissement de COVID-19, testé à nouveau positif.

“Pour estimer plus précisément le nombre de cas asymptomatiques en Chine, les autorités devront effectuer des tests – idéalement du sang à rechercher des anticorps– soit à l’ensemble de la population, ce qui est prohibitif, soit à des échantillons larges et soigneusement choisis », a évalué WSJ. Jusqu’à présent, Wuhan a rapporté avoir effectué 777 000 tests, ce qui couvre la 7% de la population de la ville.

Lin Xihong, professeur de santé publique à l’Université de Harvard, est l’un des auteurs d’une étude récente selon laquelle 1Le 8 février à Wuhan, il y avait environ 125 959 cas de coronavirus, dont 59% étaient «non prouvés».«En partie parce qu’ils ne présentaient aucun symptôme ou ne présentaient que de légères manifestations, qui disparaissaient d’eux-mêmes ou pouvaient être confondus avec une allergie, un rhume ou une grippe. “L’ampleur d’une deuxième vague dépendra de la stratégie à mettre en œuvre pour détecter et isoler ces cas sans symptômes”, a expliqué l’expert au WSJ. “C’est la question à un million de dollars.”