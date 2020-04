Wuhan revoit ses chiffres et ajoute 1 290 personnes décédées

Les autorités de la ville deWuhan, origine de la nouvelle pandémie de coronavirus,révisé à la hausse ce vendredi ses chiffres Covid-19, enregistrant 1 290 nouveaux décèset 325 nouveaux cas. Avec ces nouveaux chiffres, Wuhan, la capitale de la province centrale du Hubei, a50 333 cas positifs et 3 869 décès.

La Wuhan Health Authority a expliqué que cette augmentation était due àdivers facteurs, notamment le grand nombre de décès survenus en dehors des hôpitauxet les centres médicaux, il n’y a donc pas eu de registre officiel jusqu’à présent.

À leur tour, ils ont fait valoir que face à l’immense nombre de cas,de nombreux rapports et autres documents qui ont enregistré les décès n’ont pas été traités à temps, qui s’ajoute au fait que de nombreux centres et autres établissements de santé – publics, nationaux, provinciaux, locaux, privés et improvisés – n’étaient pas liés au réseau d’information épidémique du pays, de sorte qu’ils n’ont pas pu signaler à temps .

Quant au reste du pays, et sans tenir compte de la révision à la hausse de Wuhan, le ministère chinois de la Santé a rapporté ce vendredi que15 nouveaux cas de coronavirus importés et 11 de transmission locale ont été confirmés, répartie dans les provinces de Guangzhou, Heilongjiang, Shandong et Liaoning, une petite hausse par rapport aux chiffres fournis ces derniers jours.

Dans le dernier bilan proposé par les autorités sanitaires, le nombre de positifs est à ce jour82 367, alors que 77 944 ont été libérés, après les 52 patients qui se sont rétablis ce jeudi. En revanche, le nombre de cas graves est tombé à 89.

Lale bilan des morts en Chine reste à 3.342, après qu’aucun décès n’a été enregistré ce jeudi, selon le dernier bilan des autorités, dans lequel l’avance à la hausse publiée par les autorités de Wuhan n’a pas été comptabilisée.

Le nombre de cas importés est passé à 1 549. À leur tour, 670 personnes qui sont venues en Chine de l’étranger avec la maladie ont déjà été libérées. Cependant, malgré une légère diminution, 898 autres poursuivent leur traitement, tandis que 45 sont dans un état grave.

Finalement,Hong Kong a enregistré 1 017 cas positifs, dont quatre sont décédés, et Macao a présenté 45 infections. Au total, 485 patients ont été libérés à Hong Kong et 16 à Macao après avoir passé Covid-19.

.