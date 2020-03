Xi visite Wuhan pour la première fois depuis l’épidémie de virus

BEIJING (AP) – Le président chinois Xi Jinping a visité mardi l’épicentre de l’épidémie d’un nouveau coronavirus pour la première fois depuis les premiers cas d’une maladie respiratoire non identifiés à l’époque dans la ville de Wuhan en décembre.

La visite a coïncidé avec le retour progressif au travail de la population dans d’autres parties du pays, tandis que le coronavirus se répand dans le monde entier, affectant gravement les voyages, les échanges et l’économie mondiale. À l’instar de la Chine, le gouvernement italien a resserré la quarantaine et imposé des restrictions de voyage dans une grande partie du pays.

La propagation du COVID-19, la maladie causée par le virus, en Chine a remis en question la direction de Xi, qui était absent de la scène publique au début de la crise. L’absence de réaction rapide a été attribuée aux autorités municipales et provinciales, qui ont été remplacées.

Les médias d’Etat ont rapporté que Xi est arrivé à Wuhan dans la matinée, qui, comme d’autres villes voisines, a été mis en quarantaine depuis fin janvier pour tenter de contenir la propagation du coronavirus. La majorité des patients du pays se trouvent dans la ville, avec plus de 80 000 cas confirmés, et les autorités ont déplacé des milliers d’agents de santé dans la région et construit des centres médicaux préfabriqués pour isoler les malades.

M. Xi inspectera le travail de prévention et de contrôle de l’épidémie et rendra visite au personnel médical, aux bénévoles, aux patients et à d’autres personnes en première ligne de la lutte contre le virus, ont ajouté les médias d’État. Au milieu des doutes sur l’implication de Xi, son Premier ministre, Li Keqiang, s’est rendu à Wuhan fin janvier.

Bien que la plupart des cas restent en Chine, la proportion diminue à mesure que le virus se propage, en particulier en Europe et au Moyen-Orient. La bataille pour l’arrêter signifiait l’imposition de restrictions importantes: l’Italie a augmenté son interdiction de voyager dans tout le pays, Israël a ordonné à tous les touristes de passer une quarantaine juste avant Pâques, et l’Espagne a fermé toutes les écoles de sa capitale, Madrid, et les alentours.

“Maintenant que le virus est présent dans de nombreux pays, la menace d’une pandémie est devenue très réelle”, a déclaré le président de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Le grand avantage que nous avons est que les décisions que nous prenons tous en tant que gouvernements, entreprises, communautés, familles et personnes peuvent influencer la trajectoire de l’épidémie.”

Plus de 113 000 personnes ont contracté le virus dans le monde, plus de 4 000 sont décédées des suites de COVID-19 et plus de 63 000 personnes ont déjà guéri. Mais les mesures de plus en plus fermes de l’Italie pour le contenir servent d’avertissement.

“Il n’y aura pas qu’une seule zone rouge”, a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte, annonçant que la quarantaine touchant quelque 16 millions de personnes dans le nord serait étendue à l’ensemble du pays à partir de mardi.

L’Italie, avec 9 172 cas et 463 décès, est le deuxième pays le plus touché par le coronavirus. L’Iran a signalé 237 décès dans 7 161 cas, mais de nombreux experts craignent que l’étendue de la maladie y soit beaucoup plus large. La Corée du Sud a confirmé mardi 35 nouveaux cas, portant le total à 7 513, avec 53 morts.

Chez la plupart des patients, le coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés, notamment de la fièvre et de la toux, mais peut entraîner une maladie plus grave, telle qu’une pneumonie, en particulier chez les personnes âgées et les personnes ayant des pathologies antérieures. Selon l’OMS, les cas bénins mettent environ deux semaines à se rétablir et les patients plus graves entre trois et six.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 en Chine a diminué, même s’il y a tout juste un mois, ils étaient des milliers. Mardi, le pays a enregistré 19 nouveaux patients au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas depuis qu’il a commencé à déclarer le total national le 20 janvier. La Chine compte un total de 80 754 patients avec 3 136 décès.

L’Irlande a annulé tous les défilés de la Saint-Patrick, dont un à Dublin qui attire généralement un demi-million de personnes.

Aux États-Unis, où il y a plus de 600 personnes infectées et 26 morts, le navire de croisière Grand Princess a accosté à Oakland, en Californie, afin que ses passagers commencent une quarantaine de 14 jours sur le sol américain ou dans leur pays d’origine. Au moins 21 personnes à bord sont infectées.

