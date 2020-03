Ximena Sariñana rejoint la grève du 9M et partage autre chose avec Emma Watson et Nicole Kidman

Comme des personnalités internationales telles que des actrices Anne Hathaway, Nicole Kidman, Emma Watsonet le footballeur brésilien Marta Vieira, Ximena Sariñana a été nommé par l’Organisation des Nations Unies, au sein de sa division Femmes, devenant le premier ambassadeur de bonne volonté pour le Mexique, un compromis dans lequel la cause féministe s’élèvera au cours des deux prochaines années.

«Pour moi, c’est un grand honneur, mais aussi représente une énorme responsabilité, car il s’agit de l’égalité des sexes, même si c’est quelque chose que j’ai travaillé tout au long de ma carrière », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse pour annoncer cette alliance.

Et est que la sensibilisation au genre et la lutte des femmes est un sujet que Ximena a appris à la maison depuis l’enfance, donc ce n’est rien d’étranger pour elle et son travail artistique: «Il ne peut en être autrement, pour soutenir les femmes et lutter pour l’équité et l’inclusion est quelque chose que j’ai toujours vu dans ma maison, dans ma vie », a-t-il déclaré aux médias.

Et c’est à cause de cette conscience sociale et de cette sororité que la «Mariana» du film mexicain 2002 «Amarte blessé» se joindra à l’initiative Une journée sans nous, de la part d’ONU Femmes Mexique: «Je vais m’arrêter, je vais rejoindre la grève. Je participerai pleinement, je serai absent de mon travail, de tous mes domaines de travail et aussi de mes réseaux sociaux », a-t-il déclaré.

Parmi les activités que l’interprète de “Médiocre” va réaliser en tant qu’ambassadrice souligne sa participation à la «Forum Génération et Égalité», qui se tiendra au Mexique en mai prochain, où il devrait recevoir personnalités importantes de l’association civile de différents pays du monde, comme détaillé Bethlehem Sanz, représentante d’ONU Femmes Mexique, qui a également fait remarquer que le processus de sélection de l’artiste était très complexe, car une analyse a été faite de sa participation en faveur des femmes, de l’impact qu’elle peut avoir et de sa livraison au projet.

Le chanteur, ancien partenaire sentimental du leader du groupe de rock psychédélique The Mars Volta et mère d’une petite fille nommée FrancaIl a déclaré qu’il avait beaucoup à apporter à l’organisation, en particulier en cette année 2020, une année “clé pour l’égalité des sexes”, au cours de laquelle 25 ans de la déclaration du Programme d’action de Pékin, un programme pionnier d’autonomisation des femmes.

Bien qu’il ait reconnu ont ressenti de la peur à un moment donné de sa vie lorsqu’elle sortait dans la rue simplement parce qu’elle était une femme, l’actrice a également déclaré que «C’est très complexe et compliqué d’essayer de donner des conseils de quelqu’un qui ne traverse pas cette situation. “

Il a également souligné l’importance faire sentir aux femmes qu’elles ont le soutien d’une organisation internationale qui a une réputation et des années de prestige dans les questions sociales à travers le monde: “Je pense que la partie la plus importante et la plus importante du travail d’ONU Femmes est donner des informations pour qu’ils voient qu’ils ne sont pas seuls, qu’il y a quelque chose qui peut être fait à ce sujet. “

Parallèlement à ses fonctions au sein de l’organisation, Ximena se concentrera sur la préparation d’un nouvel album studio qu’il a décrit comme «l’album le plus inclusif jamais réalisés », et dans laquelle seules des femmes productrices et des producteurs liés à la plateforme« She is the music »collaborent, dont le travail est rendre visible le travail artistique promu par les femmes dans différents domaines.

«Il y a des femmes très talentueuses. Non seulement les artistes, mais aussi dans les coulisses », a déclaré Sariñana, précisant que sa vision féministe englobe toutes les facettes de son travail.